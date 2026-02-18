"Ne laissons pas les racistes prendre notre quartier" : collage massif de l'ultragauche contre la marche pour Quentin de samedi à Lyon

Ce samedi après-midi, un rassemblement doit avoir lieu place Jean-Jaurès pour rendre hommage à Quentin Deranque. Un évènement craint par l'ultragauche qui a procédé à un collage dans la nuit de mardi à mercredi, d'un texte appelant ses membres à répliquer.
"Des militants racistes ont annoncé un rassemblement (...) en promettant de s'en prendre aux habitants comme ils l'avaient fait à Romans-sur-Isère en 2023. Ces militants chercheront certainement à s'en prendre à nous, surtout les plus vulnérables et les personnes isolées", est-il écrit sur les affiches.
"Soyons vigilants, protégeons nous, ne laissons pas les racistes prendre notre quartier. Organisons-nous pour tenir tête aux racistes et à la police qui les protègeront, ne baissons pas les yeux", conclut le message, avec un appel à "l'auto-défense populaire", la maxime de la Jeune Garde.
Il pourrait s'agir d'une tentative grossière de vouloir inciter la préfecture du Rhône à interdire la marche pour Quentin en exposant un risque fort de trouble à l'ordre public. Pour le moment, le rassemblement de samedi est maintenu.
