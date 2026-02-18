Municipales à Lyon : vers un effondrement d'Anaïs Belouassa-Cherifi et du vote LFI après la mort de Quentin ?

Que ce soit dans le cortège du 1er mai 2025, ou le 27 novembre dernier à l'Assemblée nationale, affublée d'un T-shirt de la Jeune Garde, Anaïs Belouassa-Cherifi n'a jamais caché son soutien ostentatoire pour le groupuscule d'ultragauche fondé par Raphaël Arnault.
Ça représente fort les couleurs ici @BelouassaAnais 💫— Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) November 27, 2025
Contre la dissolution de la Jeune Garde 👊↙️↙️↙️ pic.twitter.com/c7MK5MEe4o
Une proximité locale entre LFI et La Jeune Garde à Lyon qui va jusqu'au partage de locaux pour des réunions, comme l'a révélé la secrétaire générale d'Identité-Libertés, Agnès Marion.
Regardez bien les affiches aux murs : la section Rhône de #LFI a mis son local à disposition de @ArnaultRaphael.— Agnès Marion ن (@_AgnesMarion) February 17, 2026
Grâce à leur soutien actif , la Jeune Garde a pu se préparer, et déployer son discours de haine et ses méthodes violentes.
Cc @lyonmag
#Quentin pic.twitter.com/sjr5jJH4Sz
Quel impact la mort de Quentin Deranque, imputée à des ex-membres de la Jeune Garde, aura-t-il sur le score d'Anaïs Belouassa-Cherifi en mars, puisque la députée insoumise du Rhône se présente à l'élection municipale lyonnaise ?
Difficile de le juger au doigt mouillé, tant l'enquête est encore à ses débuts et peut encore profondément changer l'opinion publique sur les faits survenus jeudi dernier dans le 7e arrondissement.
Notre dernier sondage OpinionWay avant le premier tour a été réalisé du 9 au 14 février, samedi étant la date du décès de Quentin. Mais le score d'Anaïs Belouassa-Cherifi s'en retrouvera-t-il pour autant bouleversé ? Réponse la semaine prochaine lors de la publication des résultats sur LyonMag.com.
Annoncée à seulement 8% d'intentions de vote en janvier, la candidate LFI peut encore reculer si une partie de l'électorat de gauche se détourne du parti mélenchoniste. Cela pourrait faire les affaires de Grégory Doucet, qui en récupérerait probablement une partie, et qui ne serait plus obligé de faire alliance avec Anaïs Belouassa-Cherifi au second tour, au risque de se fâcher avec ses alliés de Place Publique ou du Parti socialiste.
Discrète depuis le week-end dernier durant lequel elle avait condamné la mort de Quentin Deranque, la parlementaire-candidate pourra-t-elle reprendre sa campagne dans de bonnes conditions, alors qu'Alexandre Dupalais (UDR-RN) réclame son exclusion du débat de BFM-TV le 24 février.
N'importe quel électeur de gauche qui se respecte et respecte l'histoire de son idéologie ne devrait plus jamais voté pour LFI ou ses alliés. 0 voix pour Belaissa.Signaler Répondre
Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avisSignaler Répondre
C'était dans Spirou magazine ou Bibi Fricotin ?Signaler Répondre
Moi aussi ! Vivre debout Jamais à genoux 🧎♂️.Signaler Répondre
Il ne sont pas très clair justement, ils sont constamment dans l'ambiguïté pour semer le trouble et agissent pour "tout conflictualiser" (pour reprendre l'expression de Mélenchon) et sans parler de leurs postures qui participent à l'antisémitisme d'ambiance.Signaler Répondre
Je voterai pour La France Insoumise, parce qu’au moins leurs positions sont claires. Les autres partis changent de discours selon le vent.Signaler Répondre
Déjà, il y a 11 de leurs électeurs en garde à vue.Signaler Répondre
À ce rythme, ils vont battre le record du PS aux présidentielles.
Mitterand, il a défilé contre qui dans les rues de Paris ? Il était où pendant la guerre ?Signaler Répondre
Moi j'ai décidé depuis longtemps - je vais désormais voter le RN. Ils ne sont pas parfaits, mais vu les problèmes de la France d'aujourd'hui, c'est le parti le plus proche des solutions nécessaires et urgentes. Je ne veux pas être coupable de cet aveuglement collectif.Signaler Répondre
Les Ouïghours en Chine?Signaler Répondre
“90 % des meurtres à caractère idéologique sont le fait de l’extrême droite”Signaler Répondre
LFI est tout sauf proche du citoyen lambda.Signaler Répondre
La photo qui tue ... littéralementSignaler Répondre
Le LFI a la statut de parti de la haine et du chaos .. Ce qui voterons pour eux auront la responsabilité de l’assumer aussi dans leurs conscience ..Signaler Répondre
LFI peut dégager, je ne vais pas pleurer pour ce parti de fous furieuxSignaler Répondre
La meilleure chose qu’il pouvait arriver à Doucet , ça sera beaucoup plus simple pour luiSignaler Répondre
Ce qui pose problème c'est le lien entre LFI et la Jeune garde et les conséquences....Signaler Répondre
Bah pas sûr, voire au contraire.Signaler Répondre
Parce que là ça se voit un peu beaucoup que le narratif est fallacieux et la récupération éhontée.
La petite Anais avec son pantalon avec la ceinture et le petit t shirt avec les 3 eclairs/fleches ca fait quand meme penser à certaines tenues dans les années 30 qu'on a pu voir dans un certain pays.Signaler Répondre
Mieux les antifa ont meme repris le meme code couleur que les drapeaux dudit pays, rouge, blanc et noir.
On comprends mieux les accointances avec le Hamas et la détestation d'Israël, c'est raccord.
Dissoudre LFI, vite !Signaler Répondre
Jusqu’aux prochaines élections et quand ce sera calmé, on se précipitera à genou pour MélenchonSignaler Répondre
Tout le monde le sait que LFI est la partie politique qui le plus proche du peuple pas besoin ni de sondage ni de rien
LFI touche les points sensibles du système l’extrême droite représente le danger pour la société et Macron a alimenté à fin de gouverner tranquillement mais les choses non pas fonctionné comme il veut et maintenant que le système voit que le peuple est très proche de la vrai gauche fait tout avec le système médiatique pour détruire Mélenchon l’homme le plus cultivé de tout les politiciens
Est-ce que cette candidate à revendiqué son soutien à cette mouvance identitaire ?Signaler Répondre
Ils ont vraiment la classe ça on peut le dire ! la France est tombé bien bas !Signaler Répondre
et que l'époux de Tiffany Joncour, : Maxime Gaucher, soit un cadre de la mouvance identitaire lyonnaise ca ne pose pas de problème ?Signaler Répondre