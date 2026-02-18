Politique

Municipales à Lyon : vers un effondrement d'Anaïs Belouassa-Cherifi et du vote LFI après la mort de Quentin ?

Municipales à Lyon : vers un effondrement d'Anaïs Belouassa-Cherifi et du vote LFI après la mort de Quentin ?

Quel impact aura la mort de Quentin Deranque sur le scrutin des municipales à Lyon ? La candidate LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi, qui a été un soutien affirmée de la Jeune Garde, sera-t-elle sanctionnée dans les urnes ?

Que ce soit dans le cortège du 1er mai 2025, ou le 27 novembre dernier à l'Assemblée nationale, affublée d'un T-shirt de la Jeune Garde, Anaïs Belouassa-Cherifi n'a jamais caché son soutien ostentatoire pour le groupuscule d'ultragauche fondé par Raphaël Arnault.

Une proximité locale entre LFI et La Jeune Garde à Lyon qui va jusqu'au partage de locaux pour des réunions, comme l'a révélé la secrétaire générale d'Identité-Libertés, Agnès Marion.

Quel impact la mort de Quentin Deranque, imputée à des ex-membres de la Jeune Garde, aura-t-il sur le score d'Anaïs Belouassa-Cherifi en mars, puisque la députée insoumise du Rhône se présente à l'élection municipale lyonnaise ?

Difficile de le juger au doigt mouillé, tant l'enquête est encore à ses débuts et peut encore profondément changer l'opinion publique sur les faits survenus jeudi dernier dans le 7e arrondissement.

Notre dernier sondage OpinionWay avant le premier tour a été réalisé du 9 au 14 février, samedi étant la date du décès de Quentin. Mais le score d'Anaïs Belouassa-Cherifi s'en retrouvera-t-il pour autant bouleversé ? Réponse la semaine prochaine lors de la publication des résultats sur LyonMag.com.

Annoncée à seulement 8% d'intentions de vote en janvier, la candidate LFI peut encore reculer si une partie de l'électorat de gauche se détourne du parti mélenchoniste. Cela pourrait faire les affaires de Grégory Doucet, qui en récupérerait probablement une partie, et qui ne serait plus obligé de faire alliance avec Anaïs Belouassa-Cherifi au second tour, au risque de se fâcher avec ses alliés de Place Publique ou du Parti socialiste.

Discrète depuis le week-end dernier durant lequel elle avait condamné la mort de Quentin Deranque, la parlementaire-candidate pourra-t-elle reprendre sa campagne dans de bonnes conditions, alors qu'Alexandre Dupalais (UDR-RN) réclame son exclusion du débat de BFM-TV le 24 février.

Tags :

Anaïs Belouassa-Cherifi

municipales 2026 à Lyon

Lynchage de Quentin

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Perrachoisforever le 18/02/2026 à 12:30

N'importe quel électeur de gauche qui se respecte et respecte l'histoire de son idéologie ne devrait plus jamais voté pour LFI ou ses alliés. 0 voix pour Belaissa.

Signaler Répondre
avatar
ah oui c'est vrai le 18/02/2026 à 12:13
Moi de Lyon a écrit le 18/02/2026 à 11h58

Je voterai pour La France Insoumise, parce qu’au moins leurs positions sont claires. Les autres partis changent de discours selon le vent.

Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 18/02/2026 à 12:12
Pas mieux a écrit le 18/02/2026 à 11h42

“90 % des meurtres à caractère idéologique sont le fait de l’extrême droite”

C'était dans Spirou magazine ou Bibi Fricotin ?

Signaler Répondre
avatar
Vive LFI . le 18/02/2026 à 12:10
Moi de Lyon a écrit le 18/02/2026 à 11h58

Je voterai pour La France Insoumise, parce qu’au moins leurs positions sont claires. Les autres partis changent de discours selon le vent.

Moi aussi ! Vivre debout Jamais à genoux 🧎‍♂️.

Signaler Répondre
avatar
Vecteur12 le 18/02/2026 à 12:10
Moi de Lyon a écrit le 18/02/2026 à 11h58

Je voterai pour La France Insoumise, parce qu’au moins leurs positions sont claires. Les autres partis changent de discours selon le vent.

Il ne sont pas très clair justement, ils sont constamment dans l'ambiguïté pour semer le trouble et agissent pour "tout conflictualiser" (pour reprendre l'expression de Mélenchon) et sans parler de leurs postures qui participent à l'antisémitisme d'ambiance.

Signaler Répondre
avatar
Moi de Lyon le 18/02/2026 à 11:58

Je voterai pour La France Insoumise, parce qu’au moins leurs positions sont claires. Les autres partis changent de discours selon le vent.

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 18/02/2026 à 11:58

Déjà, il y a 11 de leurs électeurs en garde à vue.

À ce rythme, ils vont battre le record du PS aux présidentielles.

Signaler Répondre
avatar
Et ton pote le 18/02/2026 à 11:51
Pas mieux a écrit le 18/02/2026 à 11h42

“90 % des meurtres à caractère idéologique sont le fait de l’extrême droite”

Mitterand, il a défilé contre qui dans les rues de Paris ? Il était où pendant la guerre ?

Signaler Répondre
avatar
Kava le 18/02/2026 à 11:49

Moi j'ai décidé depuis longtemps - je vais désormais voter le RN. Ils ne sont pas parfaits, mais vu les problèmes de la France d'aujourd'hui, c'est le parti le plus proche des solutions nécessaires et urgentes. Je ne veux pas être coupable de cet aveuglement collectif.

Signaler Répondre
avatar
Allo le 18/02/2026 à 11:49
Pas mieux a écrit le 18/02/2026 à 11h42

“90 % des meurtres à caractère idéologique sont le fait de l’extrême droite”

Les Ouïghours en Chine?

Signaler Répondre
avatar
Pas mieux le 18/02/2026 à 11:42
Vecteur_69 a écrit le 18/02/2026 à 11h09

Ce qui pose problème c'est le lien entre LFI et la Jeune garde et les conséquences....

“90 % des meurtres à caractère idéologique sont le fait de l’extrême droite”

Signaler Répondre
avatar
Watt le 18/02/2026 à 11:42
Lyon terre de gauche a écrit le 18/02/2026 à 10h58

Jusqu’aux prochaines élections et quand ce sera calmé, on se précipitera à genou pour Mélenchon
Tout le monde le sait que LFI est la partie politique qui le plus proche du peuple pas besoin ni de sondage ni de rien
LFI touche les points sensibles du système l’extrême droite représente le danger pour la société et Macron a alimenté à fin de gouverner tranquillement mais les choses non pas fonctionné comme il veut et maintenant que le système voit que le peuple est très proche de la vrai gauche fait tout avec le système médiatique pour détruire Mélenchon l’homme le plus cultivé de tout les politiciens

LFI est tout sauf proche du citoyen lambda.

Signaler Répondre
avatar
OQTH le 18/02/2026 à 11:27

La photo qui tue ... littéralement

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 18/02/2026 à 11:25

Le LFI a la statut de parti de la haine et du chaos .. Ce qui voterons pour eux auront la responsabilité de l’assumer aussi dans leurs conscience ..

Signaler Répondre
avatar
kool le 18/02/2026 à 11:25

LFI peut dégager, je ne vais pas pleurer pour ce parti de fous furieux

Signaler Répondre
avatar
Jean-Luc a le 18/02/2026 à 11:16

La meilleure chose qu’il pouvait arriver à Doucet , ça sera beaucoup plus simple pour lui

Signaler Répondre
avatar
Vecteur_69 le 18/02/2026 à 11:09
et sinon a écrit le 18/02/2026 à 10h44

et que l'époux de Tiffany Joncour, : Maxime Gaucher, soit un cadre de la mouvance identitaire lyonnaise ca ne pose pas de problème ?

Ce qui pose problème c'est le lien entre LFI et la Jeune garde et les conséquences....

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 11:07

Bah pas sûr, voire au contraire.
Parce que là ça se voit un peu beaucoup que le narratif est fallacieux et la récupération éhontée.

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 18/02/2026 à 11:06

La petite Anais avec son pantalon avec la ceinture et le petit t shirt avec les 3 eclairs/fleches ca fait quand meme penser à certaines tenues dans les années 30 qu'on a pu voir dans un certain pays.

Mieux les antifa ont meme repris le meme code couleur que les drapeaux dudit pays, rouge, blanc et noir.

On comprends mieux les accointances avec le Hamas et la détestation d'Israël, c'est raccord.

Signaler Répondre
avatar
Dissoudre LFI le 18/02/2026 à 11:03

Dissoudre LFI, vite !

Signaler Répondre
avatar
Lyon terre de gauche le 18/02/2026 à 10:58

Jusqu’aux prochaines élections et quand ce sera calmé, on se précipitera à genou pour Mélenchon
Tout le monde le sait que LFI est la partie politique qui le plus proche du peuple pas besoin ni de sondage ni de rien
LFI touche les points sensibles du système l’extrême droite représente le danger pour la société et Macron a alimenté à fin de gouverner tranquillement mais les choses non pas fonctionné comme il veut et maintenant que le système voit que le peuple est très proche de la vrai gauche fait tout avec le système médiatique pour détruire Mélenchon l’homme le plus cultivé de tout les politiciens

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 18/02/2026 à 10:50
et sinon a écrit le 18/02/2026 à 10h44

et que l'époux de Tiffany Joncour, : Maxime Gaucher, soit un cadre de la mouvance identitaire lyonnaise ca ne pose pas de problème ?

Est-ce que cette candidate à revendiqué son soutien à cette mouvance identitaire ?

Signaler Répondre
avatar
oh là là le 18/02/2026 à 10:49

Ils ont vraiment la classe ça on peut le dire ! la France est tombé bien bas !

Signaler Répondre
avatar
et sinon le 18/02/2026 à 10:44

et que l'époux de Tiffany Joncour, : Maxime Gaucher, soit un cadre de la mouvance identitaire lyonnaise ca ne pose pas de problème ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.