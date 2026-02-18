Municipales à Lyon : vers un effondrement d'Anaïs Belouassa-Cherifi et du vote LFI après la mort de Quentin ?

Que ce soit dans le cortège du 1er mai 2025, ou le 27 novembre dernier à l'Assemblée nationale, affublée d'un T-shirt de la Jeune Garde, Anaïs Belouassa-Cherifi n'a jamais caché son soutien ostentatoire pour le groupuscule d'ultragauche fondé par Raphaël Arnault.

Une proximité locale entre LFI et La Jeune Garde à Lyon qui va jusqu'au partage de locaux pour des réunions, comme l'a révélé la secrétaire générale d'Identité-Libertés, Agnès Marion.

Quel impact la mort de Quentin Deranque, imputée à des ex-membres de la Jeune Garde, aura-t-il sur le score d'Anaïs Belouassa-Cherifi en mars, puisque la députée insoumise du Rhône se présente à l'élection municipale lyonnaise ?

Difficile de le juger au doigt mouillé, tant l'enquête est encore à ses débuts et peut encore profondément changer l'opinion publique sur les faits survenus jeudi dernier dans le 7e arrondissement.

Notre dernier sondage OpinionWay avant le premier tour a été réalisé du 9 au 14 février, samedi étant la date du décès de Quentin. Mais le score d'Anaïs Belouassa-Cherifi s'en retrouvera-t-il pour autant bouleversé ? Réponse la semaine prochaine lors de la publication des résultats sur LyonMag.com.

Annoncée à seulement 8% d'intentions de vote en janvier, la candidate LFI peut encore reculer si une partie de l'électorat de gauche se détourne du parti mélenchoniste. Cela pourrait faire les affaires de Grégory Doucet, qui en récupérerait probablement une partie, et qui ne serait plus obligé de faire alliance avec Anaïs Belouassa-Cherifi au second tour, au risque de se fâcher avec ses alliés de Place Publique ou du Parti socialiste.

Discrète depuis le week-end dernier durant lequel elle avait condamné la mort de Quentin Deranque, la parlementaire-candidate pourra-t-elle reprendre sa campagne dans de bonnes conditions, alors qu'Alexandre Dupalais (UDR-RN) réclame son exclusion du débat de BFM-TV le 24 février.