Jacques-Elie Favrot interpellé pour le lynchage de Quentin à Lyon : le député Raphaël Arnault va mettre fin à son contrat

Ce mardi, on apprenait le placement en garde à vue de neuf personnes dans l'enquête sur la mort de Quentin, lynché jeudi dernier par des militants d'ultragauche dans le 7e arrondissement de Lyon. Parmi elles, Jacques-Elie Favrot, dont le nom avait été donné par le collectif Némésis dès vendredi.

L'assistant parlementaire de Raphaël Arnault, comme lui ex-membre de la Jeune Garde Lyon, s'est défendu dès dimanche d'avoir donné des coups au militant nationaliste, sans pour autant nier ou confirmer sa présence sur place.

Suite à son interpellation, Jacques-Elie Favrot a été lâché par son employeur. Le député du Vaucluse, le lyonnais Raphaël Arnault, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir "engagé auprès des services de l'Assemblée les procédures pour mettre fin à son contrat". L'ancien porte-parole de la Jeune Garde rajoute l'avoir fait "avant d'apprendre son interpellation".

"À l’enquête désormais de déterminer les responsabilités", conclut Raphaël Arnault, qui ne précise pas s'il a pu échanger ou non avec son ami depuis jeudi dernier.