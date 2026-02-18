Jacques-Elie Favrot interpellé pour le lynchage de Quentin à Lyon : le député Raphaël Arnault va mettre fin à son contrat

Ce mardi, on apprenait le placement en garde à vue de neuf personnes dans l'enquête sur la mort de Quentin, lynché jeudi dernier par des militants d'ultragauche dans le 7e arrondissement de Lyon. Parmi elles, Jacques-Elie Favrot, dont le nom avait été donné par le collectif Némésis dès vendredi.
L'assistant parlementaire de Raphaël Arnault, comme lui ex-membre de la Jeune Garde Lyon, s'est défendu dès dimanche d'avoir donné des coups au militant nationaliste, sans pour autant nier ou confirmer sa présence sur place.
Suite à son interpellation, Jacques-Elie Favrot a été lâché par son employeur. Le député du Vaucluse, le lyonnais Raphaël Arnault, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir "engagé auprès des services de l'Assemblée les procédures pour mettre fin à son contrat". L'ancien porte-parole de la Jeune Garde rajoute l'avoir fait "avant d'apprendre son interpellation".
"À l’enquête désormais de déterminer les responsabilités", conclut Raphaël Arnault, qui ne précise pas s'il a pu échanger ou non avec son ami depuis jeudi dernier.
comment peut être elu député en étant fiché S ????Signaler Répondre
Une pétition circule pour demander la révocation d'arnault...Signaler Répondre
Dissolution de lfi s’impose ! Les députés criminelles et illettrés de cette groupuscule anti - français, anti - démocratique et terroriste devant le tribunal !!!Signaler Répondre
De vous lire ça donne envie d'adhérer à NemesisSignaler Répondre
il faut sauver les meubles chez LFI a cause de leurs copains devenus gênants. Désormais c est le showman médiatique en chef qui gere la situation avec ses avocats pour limiter les dégâts.Signaler Répondre
Avec un peu de chance Monsieur Favrot aura ses indemnités de rupture du contrat et son chômage payés par le contribuableSignaler Répondre
Face à la justice, les rats quittent le navire....Signaler Répondre
Elle est bien loin l'époque où les malfrats avaient un code d'honneur et n'étaient pas d'extrême gauche....
Des dingues soutenus par d'autres dingues.Signaler Répondre
Les études et le travail, c'est pour les mecs de droite, à gauche, les plus mauvais, on se contente de glander plusieurs années en rêvant de finir milicien à la botte de LFI.
Raphaël Arnault doit démissionner et LFI devrait faire le ménage dans son équipe en espérant que notre Doucet ne va pas demander leur aide pour être éluSignaler Répondre
il faut les envoyer à Cayenne avec tout son parti brisé des cailloux il ne faut même pas respecter ces gens là c'est des rebus de la FranceSignaler Répondre
Tiens, entre fascistes du lfi ça ne se soutient pas ? Bizarre ça! Je ne serai pas étonné qu'ils aient bien rigolé ensemble autour d'un chichon concernant le tabassage de Quentin. La fin on la connait, la lâcheté les sied bien.Signaler Répondre
1. tu es un menteur car tu n'es pas tristeSignaler Répondre
2. "m'sieur, m'sieur, c'est pas moi, c'est lui"
Minable
Un fils à papa plein aux as qui ne cherche qu'à se défouler pour compenser sa frustration, et qui va passer quelques années en prison.Signaler Répondre
Nul doute que papa lui paiera les plus grands avocats.
C’est pathétique de voir les sympathisants LFIstes essayer de se justifier en se victimisant. Continuez ainsi, vous ne faites que vous enfoncer dans l’ignominie.Signaler Répondre
Tout le monde a remarqué cette alliance soudaine entre les Macroniste et les supporters de lepen et zemmour il essaye de gratter de voix pour les municipales mais les français ils sont bien comprisSignaler Répondre
Quentin a donc ete tué "en marge d'un rassemblement non autorisé de nazillons violents organisé par Alice Cordier et le groupuscule d'extrême-droite Némésis, pour perturber une conférence qui s'est parfaitement déroulée malgré l'absence notable de forces dites "de l'ordre
Nous sommes tristes pour les parents mais il faut chercher les vrais coupables qui ont lavé le cerveau de Quentin avec les idées d’extrême droite