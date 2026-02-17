Ne tuons pas le débat après avoir pleuré un mort

Aucune conviction politique, aucune appartenance militante, aucun contexte ne peut justifier qu'un jeune homme soit roué de coups au sol par six individus cagoulés jusqu'à en mourir. Face à cela, les mots de condamnation ne suffisent pas : la justice doit passer, pleinement.
Mais il faut aussi, avec la même fermeté, refuser que ce drame devienne le prétexte d'un recul des libertés dans nos universités.
Le même jour, à quelques kilomètres de là, une conférence intitulée "Le déni de guerre" — réunissant l'historien Stéphane Audoin-Rouzeau et l'ancien officier Guillaume Ancel à Lyon 3 — portant sur le danger de la Russie en Europe. était perturbée par un groupe de militants d’extrême-gauche (la vraie, pas celle attribuée par le Ministère de l’Intérieur) qui ont envahi l'amphithéâtre, fumigènes en main, forçant l'évacuation policière de la salle.
Deux événements universitaires empêchés le même soir à Lyon. L'un a tourné au drame irréparable, l'autre à la confiscation d'un débat intellectuel. Dans les deux cas, la violence a gagné contre la parole.
Ce qui m'inquiète, c'est la suite. Car la tentation est grande, pour les pouvoirs publics comme pour les directions d'établissement, de conclure que toute conférence un tant soit peu clivante représente désormais un risque inacceptable de trouble à l'ordre public.
La mécanique est connue : un préfet signale un danger, un président d'université annule "par précaution", et personne n'a à assumer d'avoir censuré quoi que ce soit. Lyon 2 l'a déjà fait en 2024 pour une conférence sur le droit international en Palestine, sous pression de la préfecture. Le précédent existe.
Or c'est précisément cette logique qui est mortifère pour le débat démocratique. N'importe quel intervenant engagé — qu'il soit de gauche, de droite, journaliste, intellectuel ou responsable politique — peut susciter la contestation d'un groupe hostile. Si la possibilité du trouble suffit à empêcher la parole, alors c'est celui qui menace qui décide de l'agenda intellectuel.
Les juristes anglo-saxons ont un nom pour cela : le heckler's veto, le veto du perturbateur. C'est la victoire de l'intimidation sur la raison.
Je mesure ce risque très concrètement. J'enseigne à HEIP, où j'organise des conférences avec des personnalités aux profils variés — un ancien président de la République comme François Hollande, une députée écologiste comme Marie-Charlotte Garin, un journaliste fondateur de Mediapart comme Edwy Plenel. J'anime aussi, grâce à mon ami Jean-Christophe Vincent, les Universités Ouvertes de la Duchère, inaugurées par le mathématicien et ancien député Cédric Villani, pour amener le débat intellectuel dans un quartier populaire du 9e arrondissement.
Chacun de ces intervenants est un citoyen engagé, porteur de convictions qui ne font pas consensus. C'est précisément pour cela qu'ils ont leur place face à un public.
Comme l'écrit la philosophe Monique Canto-Sperber, qui est aussi intervenue dans ce cadre, dont les travaux sur la liberté d'expression dans les universités font référence, il n'y a pas de vie intellectuelle possible si l'on admet que certaines idées ne méritent pas d'être entendues avant d'être combattues. L'université n'est pas un espace de confort intellectuel, c'est un lieu où l'on apprend à se confronter à des idées qu'on ne partage pas.
Si demain, au nom de la sûreté, on m'explique qu'il vaut mieux renoncer à inviter tel ou tel intervenant parce que sa venue pourrait provoquer des remous, alors nous aurons collectivement capitulé.
Il faut être lucide : les contestations de conférences universitaires restent numériquement minoritaires en France.
Mais ce qui progresse, à droite comme à gauche, c'est une difficulté croissante à écouter l'autre. Un réflexe qui consiste à considérer que la simple présence d'un contradicteur est une agression, que donner la parole à quelqu'un revient à cautionner ses idées, que le désaccord est une violence. Cette confusion entre écouter et approuver est un poison lent pour la vie intellectuelle.
Lyon, ville universitaire par excellence, ne peut pas se permettre de céder à cette logique. L'enquête data de Rue89Lyon l'a documenté sans ambiguïté : si l’on parle aujourd’hui de la mort d’un militant nationaliste révolutionnaire, sur 102 actions violentes de l'extrême droite radicale recensées entre 2010 et 2025, 70% sont restées impunies. Ce n'est pas en fermant des amphithéâtres qu'on résout un problème de violence politique — c'est en donnant enfin à la justice et aux forces de l'ordre les moyens d'agir contre ceux qui, des deux côtés, substituent les poings aux arguments.
La réponse au drame du 12 février ne doit pas être moins de débat, mais plus de sécurité autour du débat.
Sécuriser une conférence, ce n'est pas l'annuler. C'est la responsabilité de l'État, pas celle de l'intervenant ni de l'organisateur. Un pays qui renonce à faire parler ses citoyens engagés dans ses universités n'est pas un pays qui se protège : c'est un pays qui se diminue.
Elle est toute répondue... par la seule observation d'une société devenue ultra violente, par le comportement inacceptable de nos députés à l'Assemblée Nationale, qui se doivent d'être exemplaires, mais qui malheureusement représentent bien ceux qui les ont élus (Boyard, Delogu, Arnaud, ...), autant de petits anges qui représentent d'autres petits anges. La violence est partout, à la TV, dans les médias, dans la rue, à l'AN, dans les salles de classe et les amphithéâtres... Les gens ne savent plus s'exprimer, alors, ils font le coup de poing pour ne pas entendre les arguments de l'autre, ou le font taire en le traitant de tous les mots en -phobe qui ont pu être inventés, en plus de l'insulte suprême de raciste.Signaler Répondre
les allobroges sont bien un mouvement nationaliste révolutionnaireSignaler Répondre
Je rejoins tout à fait vos propos. En premier lieu il suffit de lire certains commentaires pour comprendre que la bien-pensance aura toujours un écho favorable quoi qu'elle fasse. Les pires des exactions sont justifiables même la mort d'un jeune homme qui n'a fait en réalité qu'exercer son droit de contester la parole d'une élue méprisante envers la France. De la même manière est justifiée la casse des commerces et des banques lors des manifestations ainsi que les débordements envers les forces de l'ordre. Tout est bon pour considérer que les seuls capables de porter un débat sont des personnalités partageants des idées de gauche afin de nourrir l'entre soi. En plus, faire confiance à un média tel que rue89 pour porter à la connaissance la réalité des faits c'est encore une écoute à sens unique. Je pense pense pas que ce drame va apporter de la sérénité, à mon avis c'est tout le contraire.Signaler Répondre
Quel gâchis ! A cet âge, les identités ne sont pas encore figées. Peut être, que tous ces gens auraient pu se retrouver vingt ans après et s'accorder sur des tas de sujets. Il est temps de sortir notre pays des excommunications réciproques et des mentalités d'inquisiteurs. Il faut construire de toute urgence un fair play à la française et un respect mutuel entre différents groupes.Signaler Répondre
Oui, c'est n'importe quoi.... militant nationaliste, je veux bien, mais "révolutionnaire" ?Signaler Répondre
Ça doit correspondre à la classification de notre "politologue" de Lyonmag, comme il aime à se qualifier ...
Pfff tout ce qu'il va se passer c'est que tous les partis ont trouvé leurs vilains petits canards à l'assemblée et ce sera encore plus le foutoir jusqu'à la présidentielle. L'affaire sur le fond est trop compliquée pour nos hommes et femmes politiques actuels, et ils ne pensent qu'aux élections pendant encore 15 mois...Signaler Répondre
Nunez s'il ne se fait pas enfermer en algérie (...) va sûrement faire son gros méchant pour éradiquer tous les mouvements extrémistes, ce qu'il n'arrivera pas à faire ils se remontent de suite derrière avec un autre nom.
Il ne lui restera plus qu'à aller taper les anarchistes (et/ou antifas, ce sont les mêmes) dans les ZAD pour se donner bonne conscience, et macron va multiplier les déplacements à l'étranger pour dire au revoir ou se recaser.
Enseignant à HEIP, quel titre de gloire : hors parcoursup, pas de visa des diplômes ...Signaler Répondre
Parmi les invités que des" winners" que le monde entier nous envie : hollande, plenel, garin..Signaler Répondre
compte tenu des dégats qu'ils ont occasionné à la France, je n'oserai même pas les proposer aux étudiants tellement j'aurais honte
Le débat et le pluralisme selon la gauche.
Des socialistes, des écologistes et même un ancien trotskiste !!!
Pour un débat démocratique, c'est difficile de faire mieux, à vomir.
peut être mieux lire les articles que vous commentez ?Signaler Répondre
L'Université se doit de donner aux étudiants les possibilités de débattre et croiser les sources. Or vous-même, Romain Blachier, vous targuez de n'inviter que des gens de gauche, voire très à gauche. Vous participez ainsi au lavage de cerveau, à la désinformation et à la déculturation des jeunes.Signaler Répondre
Rappelez-vous aussi que nombre de conférences (et non de meetings politiques) qui devaient se tenir dans des universités aux quatre coins de la France ont été interdites par vos protégés parce que soit-disant ces personnes (dont la compagne de Jospin...) étaient des fachos simplement parce que leurs idées n'allaient pas dans le sens du dogme ultra-gauchiste révolutionnaire. Ces cogneurs n'ont aucune culture, aucun recul, ils sont simplement embrigadés dans une secte et servent de chair à canon à leurs gourous. On ne leur demande surtout pas de réfléchir, encore moins de penser, mais juste de cogner. Voilà à quoi ressemble la jeunesse que vous formez. Comme vous le dites si bien, "ce n'est pas en fermant les amphithéâtres" à toutes opinons autres que la vôtre qu'on résoudra les problèmes de la violence. On doit réapprendre aux gens à s’écouter, à parler, à débattre, avec un vocabulaire un peu plus élaboré que celui qui est de mise aujourd'hui, totalement déformé, limité, simplifié. Il suffit de lire aussi les échanges sur les réseaux asociaux, qui finalement se limitent à des insultes, pour voir où on en est arrivé aujourd'hui. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas que l'extrême-droite qui empêche l'accès aux amphithéâtres, aux cinémas, aux théâtres... La Gauche est le premier Grand Censeur.
Je pleure le jeune maghrébin sans histoire et sans nom, retrouvé assassiné dans un étang,Signaler Répondre
je ne pleure pas cet extrémiste de droite, masqué, casqué et venu en découdre avec d'autres jeunes, juste par haine.
La politique n'a rien à faire à l'université! du reste, les facs françaises ne cessent de reculer et sont d'authentiques fabriques à crétins présomptueux.Signaler Répondre
Seules les écoles d'ingénieurs représentent encore dignement l'enseignement supérieur dans notre pays.
"Je mesure ce risque très concrètement. J'enseigne à HEIP, où j'organise des conférences avec des personnalités aux profils variés — "Signaler Répondre
Profils variés, mais tous de gauche, bien entendu ^^ !
parce que c’est un nationaliste révolutionnaire . vous voulez aussi qu’on dise qu’il se nomme pas quentin ?Signaler Répondre
Pourquoi tant de haîne, envers ce garçon, vous devez avoir des connivence, avec LFI. et considère que toutes personnes qui sont é dehors de ce parti sont des fachos. Même si ce quentin était d action française ne méritait pas mourir sous les coups de une meuteSignaler Répondre
Ce sont les extrémistes, ces fachos barbares qui l'ont lynché à mort ce jeune qui auraient du rester chez eux, votre réaction est ignoble mais reflète bien l'aspect abjecte d'un franche de la population : des nuisibles en dehors du champ républicain.Signaler Répondre
"d’un militant nationaliste révolutionnaire"Signaler Répondre
Pourquoi qualifier ainsi la victime de cet homicide volontaire ?
Quel pluralisme ! Quel homme ce Blache, on le ne mérite pasSignaler Répondre
Je suis pour le communismeSignaler Répondre
Je suis pour le socialisme
Et pour le capitalisme
Parce que je suis opportuniste
Je me demande si Villani est une bonne référence ici. Comme Lang il est cité dans l'affaire Epstein.Signaler Répondre
Le peuple exige des représentants d'un fond impeccable, voilà.
Perso, aucune larme, même pas une goutte d'œil pour ce Quentin. Il aurait dû rester à la maison ce jour-là !Signaler Répondre
Vraiment dommage.