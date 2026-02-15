Accusé par des témoins d'avoir participé au lynchage de Quentin à Lyon, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnault se défend

Jacques-Elie Favrot, dit Jef, a attendu ce dimanche pour clamer son innocence. Son nom, son visage et son pedigree sont pourtant jetés en pâture sur les réseaux sociaux depuis vendredi, lorsque le collectif Némésis l'a clairement identifié comme étant l'un de leurs agresseurs aux abords de Sciences Po Lyon jeudi soir, puis participant présumé au lynchage de Quentin quelques rues plus loin.

C'est Me Bertrand Sayn qui le représente et qui parle pour lui.

Au Progrès, l'avocat lyonnais de l'assistant parlementaire du député Raphaël Arnault explique que son client "nie formellement être responsable de ce drame". Il ne précise toutefois pas s'il était bien présent ou non dans le 7e arrondissement au moment des faits.

Jacques-Elie Favrot indique également se mettre en retrait de ses fonctions auprès du député du Vaucluse pendant le temps de l'enquête et "se met à disposition de la justice".

Le jeune membre de la Jeune Garde précise par ailleurs par la voix de son conseil qu'il compte attaquer en diffamation toute personne qui l'accusera d'avoir participé à l'agression ayant conduit au décès de Quentin.