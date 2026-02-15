Accusé par des témoins d'avoir participé au lynchage de Quentin à Lyon, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnault se défend

Jacques-Elie Favrot, dit Jef, a attendu ce dimanche pour clamer son innocence. Son nom, son visage et son pedigree sont pourtant jetés en pâture sur les réseaux sociaux depuis vendredi, lorsque le collectif Némésis l'a clairement identifié comme étant l'un de leurs agresseurs aux abords de Sciences Po Lyon jeudi soir, puis participant présumé au lynchage de Quentin quelques rues plus loin.
C'est Me Bertrand Sayn qui le représente et qui parle pour lui.
Au Progrès, l'avocat lyonnais de l'assistant parlementaire du député Raphaël Arnault explique que son client "nie formellement être responsable de ce drame". Il ne précise toutefois pas s'il était bien présent ou non dans le 7e arrondissement au moment des faits.
Jacques-Elie Favrot indique également se mettre en retrait de ses fonctions auprès du député du Vaucluse pendant le temps de l'enquête et "se met à disposition de la justice".
Le jeune membre de la Jeune Garde précise par ailleurs par la voix de son conseil qu'il compte attaquer en diffamation toute personne qui l'accusera d'avoir participé à l'agression ayant conduit au décès de Quentin.
Élu dans le Vaucluse, mais en permanence à Lyon. Est ce normal avec de l'argent public ?Signaler Répondre
L’étaut se resserreSignaler Répondre
il est comme sa pote rima , ils servent à rien .. ce fiché S !!Signaler Répondre
Merci columboSignaler Répondre
C’est un faits divers comme des dizaines des faits divers en FranceSignaler Répondre
Lyonmag est en mode chaîne d’info continue d’extrême droite un article tout les 1h sur un fait divers une triste bagarre qui se termine mal
Une pensée au parents du Quentin que je suis certains ne sont pas de l’extrême droite
Il faut bien choisir ses amis et ses fréquentations
Avant, la Jeune Garde se vantait de leurs exploits violents en vidéo, là bizarrement ça n'assume plus, ça parle d'horreur dans un tweet et prend direct des avocats.Signaler Répondre
Pourtant, tous les militants que vous avez agressés depuis 15 ans (même des militants macronistes, même des antifa de la gale ou durant les manifs anti pass sanitaire) , encore dernièrement pour les élections étudiantes du Crous, il fallait bien qu'un drame arrive.
Donc ne pleurez pas et préparer votre plus beau pijama rayé.
Le petit gaucho tremble.....Signaler Répondre
ça commence à fouetter sec à l’extrême gauche ......Signaler Répondre
Il nie formellement être responsable de ce drame mais pas d'avoir été présent.., à suivre avec la justice.Signaler Répondre
Foutez moi tout ça au trou ou mieux au bagne ! les anarco-gauchistes alliés de LFI , traitres à la Nation , à la Patrie, à la République, à la démocratie !Signaler Répondre
Fiché S ne l’oublions pas .. Il ferait l'objet de trois fiches S surtout pour ses liens avec la Jeune Garde antifasciste, émises par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), le renseignement territorial et la Préfecture de police de Paris.Signaler Répondre