Pas de militants sur les marchés de Lyon ce dimanche : ces candidats aux municipales décident de suspendre leur campagne après la mort de Quentin

Sur les marchés lyonnais ce dimanche, certains candidats aux municipales ne tracteront pas. Alexandre Dupalais ou encore Jean-Michel Aulas ont décidé de suspendre leur campagne suite au décès de Quentin, lynché par des membres de l'ultra-gauche.

Il a été le premier à suspendre sa campagne. Dès vendredi, le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais annonçait mettre en pause son travail de terrain en apprenant le lynchage de Quentin.

Jean-Michel Aulas a décidé, suite au décès du jeune militant nationaliste samedi, de suspendre à son tour les opérations de tractage sur les marchés et de porte-à-porte ce dimanche.

Alexandre Dupalais avait d'ailleurs vivement critiqué la décision des équipes de Coeur Lyonnais de poursuivre leur campagne des municipales samedi matin dans les rues et au milieu des étals de Lyon.

Les autres candidats n'ont pas publiquement annoncé leur choix de mettre ou non entre parenthèse leur campagne en cette fin de week-end.

Grégory Doucet avait prévu un grand évènement ce lundi soir en réunissant toutes ses têtes de liste avant une opération de porte-à-porte. Ce dernier est maintenu pour le moment.

Quant à Anaïs Belouassa-Cherifi, elle reçoit des dizaines de commentaires acides voire insultants sur les réseaux sociaux. La candidate LFI, députée du Rhône, est en effet l'une des soutiens les plus affirmées à la Jeune Garde, que certaines sources accusent d'avoir pris part au lynchage de Quentin jeudi. Si elle ne l'a pas confirmée, la décision aurait été passée aux militants insoumis de ne pas se rendre sur les marchés lyonnais ce dimanche selon certains médias.

avatar
Loool le 15/02/2026 à 09:55

Forcément maintenant tout le monde a vu ce que la meute de gauche était capable de faire a ses opposants

avatar
le gone de Lyon le 15/02/2026 à 09:33

Le LFI doit être interdit de conférence… Hassan provoque et suscite l’indignation dans la France entière depuis des annees et ça continue.. Elle arrive à Lyon pour une conférence / Pogrom, cracher sur notre pays nos valeurs, notre système qu’elle profite avec notre argent. Science Po devra répondre à des questions sur son engagement avec les pro palestin depuis des années qui veulent détruire notre pays et par leurs actions de soutien s’autorise des actions inqualifiables et attise la haine comme cette semaine.

avatar
1789 le 15/02/2026 à 09:32

Extrémistes inclus dans Le NFP, qui peut continuer sa campagne.

avatar
D'où c'est ? le 15/02/2026 à 09:20

Décision digne et respectueuse de l'UDR et de JM Aulas.

Pas étonnant que l'extrême gauche ne soit ni digne ni respectueuse.

avatar
çanesinventepas le 15/02/2026 à 09:12

source JDD
"Deux jours avant le drame, La France insoumise renouvelait pourtant son soutien à la Jeune Garde, cofondée par le député Raphaël Arnault. Dans un communiqué du groupe LFI à l’Assemblée nationale, le parti – récemment classé à l’extrême gauche pour les élections municipales – a une nouvelle fois fustigé la dissolution du groupe antifasciste – datée de juin 2025. L’audience portant sur le recours en Conseil d'État devait se tenir ce mercredi 11 février, mais a été « reportée sine die sans explication », déplore le parti mélenchoniste."

avatar
Ex Précisions le 15/02/2026 à 09:04

C'est certain que lfi sur les marchés aujourd'hui c'est eux qui se seraient fait lyncher, verbalement...

