Pas de militants sur les marchés de Lyon ce dimanche : ces candidats aux municipales décident de suspendre leur campagne après la mort de Quentin

Il a été le premier à suspendre sa campagne. Dès vendredi, le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais annonçait mettre en pause son travail de terrain en apprenant le lynchage de Quentin.

Jean-Michel Aulas a décidé, suite au décès du jeune militant nationaliste samedi, de suspendre à son tour les opérations de tractage sur les marchés et de porte-à-porte ce dimanche.

Alexandre Dupalais avait d'ailleurs vivement critiqué la décision des équipes de Coeur Lyonnais de poursuivre leur campagne des municipales samedi matin dans les rues et au milieu des étals de Lyon.

Les troupes macronistes de @JM_Aulas font campagne - tout sourire- comme si de rien n’était alors qu’un jeune lyonnais est entre la vie et la mort à cause du terrorisme d’extrême-gauche.



Il est vrai qu’Emmanuel Macron n’a pas eu un mot, un seul, pour Quentin.



Indécent. https://t.co/Qlg6jmzU9G — Alexandre Dupalais (@a_dupalais) February 14, 2026

Les autres candidats n'ont pas publiquement annoncé leur choix de mettre ou non entre parenthèse leur campagne en cette fin de week-end.

Grégory Doucet avait prévu un grand évènement ce lundi soir en réunissant toutes ses têtes de liste avant une opération de porte-à-porte. Ce dernier est maintenu pour le moment.

Quant à Anaïs Belouassa-Cherifi, elle reçoit des dizaines de commentaires acides voire insultants sur les réseaux sociaux. La candidate LFI, députée du Rhône, est en effet l'une des soutiens les plus affirmées à la Jeune Garde, que certaines sources accusent d'avoir pris part au lynchage de Quentin jeudi. Si elle ne l'a pas confirmée, la décision aurait été passée aux militants insoumis de ne pas se rendre sur les marchés lyonnais ce dimanche selon certains médias.