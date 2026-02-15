Lou en direct

Top 14 : Festival offensif du LOU, Montauban balayé 73-12

Une semaine après son succès éclatant à La Rochelle (24-44), le LOU Rugby a confirmé à domicile face à Montauban. Supérieurs dès la première minute, les Lyonnais ont déroulé sous la pluie de Gerland pour s’imposer très largement (73-12), avec 11 essais inscrits.

Dans un Matmut Stadium de Gerland balayé par le froid et la pluie, le LOU Rugby n’a pas tremblé ce samedi. Opposés à Montauban, lanterne rouge, les coéquipier d’Ethan Dumortier ont frappé fort d’entrée, profitant d’une supériorité numérique dès la première minute après l’expulsion de Popolai’i.

En effet à 15 contre 14, les Rhodaniens ont immédiatement pris le large. Wainiqolo a lancé la machine dès la 1re minute, avant de récidiver à deux reprises (4e, 8e). En moins de dix minutes, le LOU menait déjà 21-0.

Montauban a bien réduit l’écart par Ringuet (21e), mais la dynamique était clairement lyonnaise. Lorre (17e), Dumortier (26e, 34e) et Simmonds (29e) ont accentué l’écart avant la pause. À la mi-temps, l’addition était déjà salée : 45-5.

Un second acte à sens unique

Au retour des vestiaires, le scénario n’a pas changé. Malgré un deuxième essai de Ringuet (43e), les visiteurs ont subi les vagues rouges et noires. Marceline (48e), Cassang (53e), Gonzalez (56e) et Méliande (79e) ont parachevé le festival offensif.

Au total : 11 essais inscrits, dont un triplé de Wainiqolo et un doublé de Dumortier. Méliande s’est montré précis face aux perches avec neuf transformations, épaulé par Berdeu.

Score final : 73-12.

