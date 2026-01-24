“Une bonne opération comptable à réaliser” : au coude à coude en Top 14, le LOU affronte le Racing 92

Lyon doit rebondir. Éliminé de Champions Cup avec un bilan de quatre défaites, le LOU a déçu cette saison sur la scène européenne. La formation coachée par Karim Ghezal vient de perdre ses deux derniers matchs face aux Lions de Johannesburg (42-33) puis contre le Benetton Trévise (19-38), et doit renouer avec le succès.

Cette méforme et cet échec européen était initialement une phase secondaire de la saison du LOU, alors que Karim Ghezal apportait de l’intérêt à cette compétition pour pouvoir “développer les jeunes”, un objectif dont le coach explique tirer “beaucoup de positif”.

De son côté, le centre Théo Millet explique en conférence de presse que ses partenaires et lui ont “plutôt bien digéré l’élimination”.

Mais alors que l’épopée européenne est terminée, c’est bien le Top 14 qui revient. Lyon est actuellement 12e, à 6 points du Racing 92, son adversaire du week-end.

Théo Millet analyse ce choc comme “une bonne opération comptable à réaliser”, même si l’adversité sera rude et que les Parisiens “ne vont pas rendre la chose facile”.

Camille Chat, talonneur du LOU a joué 10 ans au Racing 92 comme professionnel entre 2015 et 2025. Ce match a donc une saveur particulière pour lui, qui décrit le stade de Paris la Défense Arena comme ayant une “atmosphère un peu spéciale qui galvanise les joueurs”, alors que Lyon voyage mal cette saison avec une seule victoire à l’extérieur. Ce sera le dernier match que le LOU jouera dans ce stade, étant donné que le Racing 92 va changer d’antre et retournera à Colombes.

Une opportunité en or pour Karim Ghezal et ses hommes de recoller au classement en battant l’équipe située juste au-dessus en classement et ainsi “avoir une deuxième partie de saison plus sympa”, selon les mots du coach.

Le coup d’envoi sera donné samedi 24 janvier à 16h35, et sera un vrai tournant pour la saison du LOU rugby.