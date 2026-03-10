Réveil agité dans un Ehpad à Lyon : 80 résidents évacués en urgence après un incendie

Le feu s’est déclaré aux alentours de 6h ce mardi 10 mars dans l’Ehpad Korian Bellecombe, situé rue Dunoir (Lyon 3e).

Selon les premiers éléments, l’incendie aurait pris au niveau du sous-sol de l’établissement, dans un bâtiment technique. Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre pour circonscrire le sinistre.

Au total, 80 soldats du feu et 28 véhicules ont été mobilisés sur place, précise le Progrès.

80 résidents déplacés dans l’établissement

Par mesure de sécurité, 80 résidents ont été évacués. Ils ont été déplacés vers les étages supérieurs de l’établissement, le temps de sécuriser la zone touchée par l’incendie. Le feu a été rapidement maîtrisé par les secours et aucun blessé n’est à déplorer.

Vers 7h30, les pompiers poursuivaient encore les opérations de ventilation du bâtiment afin d’évacuer les fumées. L’intervention des secours a nécessité la fermeture temporaire de la rue Dunoir durant l’opération.

Les transports en commun circulant dans le secteur ont également été déviés le temps de l’intervention des pompiers.