Vénissieux : un feu ravage une maison inoccupée, d’importants moyens mobilisés

Un incendie a pris dans une maison inhabitée située rue Victor-Hugo, à Vénissieux, mobilisant d’importants moyens de secours.

Au total, 22 sapeurs-pompiers ont été déployés afin de circonscrire les flammes et sécuriser le secteur. Les forces de l’ordre se sont également rendues sur place pour appuyer le dispositif, précise le Progrès.

Aucune victime n’est à déplorer. L’intervention des secours s’est prolongée une bonne partie de la soirée, pour s’achever aux alentours de minuit.

À ce stade, l’origine du sinistre reste inconnue. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de ce départ de feu.