Faits Divers

Vénissieux : un feu ravage une maison inoccupée, d’importants moyens mobilisés

Vénissieux : un feu ravage une maison inoccupée, d’importants moyens mobilisés
Vénissieux : un feu ravage une maison inoccupée, d’importants moyens mobilisés - LyonMag

L’alerte a été donnée peu avant 20 heures, ce samedi 31 janvier.

Un incendie a pris dans une maison inhabitée située rue Victor-Hugo, à Vénissieux, mobilisant d’importants moyens de secours.

Au total, 22 sapeurs-pompiers ont été déployés afin de circonscrire les flammes et sécuriser le secteur. Les forces de l’ordre se sont également rendues sur place pour appuyer le dispositif, précise le Progrès.

Aucune victime n’est à déplorer. L’intervention des secours s’est prolongée une bonne partie de la soirée, pour s’achever aux alentours de minuit.

À ce stade, l’origine du sinistre reste inconnue. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de ce départ de feu.

Tags :

incendie

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.