Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas refuse le débat, Grégory Doucet se dit "toujours favorable"

Le face-à-face attendu entre les deux finalistes des élections municipales à Lyon pourrait ne pas avoir lieu. À quelques jours du second tour, Jean-Michel Aulas a confirmé son refus de participer au débat organisé par France 3 Rhône-Alpes.
Mais les autres protagonistes n'ont pas abdiqué.
La chaîne locale en premier lieu n’a pas renoncé. Ce mercredi 18 mars, le rédacteur en chef de France 3 Rhône-Alpes a renouvelé son appel à organiser ce débat avant vendredi.
"Un débat sinon rien, c’est notre position ici à France Télévisions", a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux, rappelant qu’un accord de principe avait été trouvé dès novembre entre les équipes de campagne des deux candidats.
Mais selon la chaîne, la situation s’est tendue après l’alliance entre Grégory Doucet et la France insoumise, qui a conduit Jean-Michel Aulas à se retirer en début de semaine.
De son côté, le maire écologiste sortant maintient sa position. Grégory Doucet se dit "toujours favorable" à l’organisation d’un débat, qu’il juge indispensable dans cette dernière ligne droite.
L’édile lyonnais insiste sur la nécessité d’un échange public : un débat "clair, contradictoire et transparent" permettant aux électeurs de comparer les projets pour l’avenir de la ville.
Mais de quoi Aulas a-t-il peur ? C'est justement l'occasion de plier le game, en montrant son projet, ses valeurs et en quoi il entend défendre l'intérêt généralSignaler Répondre
“La gestion actuelle de Lyon et de la Métropole a fortement dégradé le quotidien des habitants. Et mon constat ne dépend pas du parti : si la droite avait mené les mêmes politiques avec les mêmes résultats, mon jugement serait identique.”Signaler Répondre
Aucun débat possible avec ceux qui s'allient avec des extrèmes, il faut assumer ses actes Mr DoucetSignaler Répondre
Le monsieur t a dit non.....Signaler Répondre
Bon, nous savons que tu n aimes pas être contrarié mais quand même.
Si tu t ennuies, tu n aurais pas quelques dossiers a finaliser, du boulot à la mairie pour lequel on te paye.
Va faire un tour a vélo, ce serait dommage de ne pas profiter de tes innovations
Si vraiment tu veux parler, appelle ta copine de LFI, vous avez tant de choses en commun.
Ca va être long, mais patience......
On a déjà bien assez entendu DoucetSignaler Répondre