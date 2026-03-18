Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas refuse le débat, Grégory Doucet se dit "toujours favorable"

Le face-à-face attendu entre les deux finalistes des élections municipales à Lyon pourrait ne pas avoir lieu. À quelques jours du second tour, Jean-Michel Aulas a confirmé son refus de participer au débat organisé par France 3 Rhône-Alpes.

Mais les autres protagonistes n'ont pas abdiqué.

La chaîne locale en premier lieu n’a pas renoncé. Ce mercredi 18 mars, le rédacteur en chef de France 3 Rhône-Alpes a renouvelé son appel à organiser ce débat avant vendredi.

"Un débat sinon rien, c’est notre position ici à France Télévisions", a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux, rappelant qu’un accord de principe avait été trouvé dès novembre entre les équipes de campagne des deux candidats.

Mais selon la chaîne, la situation s’est tendue après l’alliance entre Grégory Doucet et la France insoumise, qui a conduit Jean-Michel Aulas à se retirer en début de semaine.

De son côté, le maire écologiste sortant maintient sa position. Grégory Doucet se dit "toujours favorable" à l’organisation d’un débat, qu’il juge indispensable dans cette dernière ligne droite.

L’édile lyonnais insiste sur la nécessité d’un échange public : un débat "clair, contradictoire et transparent" permettant aux électeurs de comparer les projets pour l’avenir de la ville.