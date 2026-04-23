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De 3000 à 15 000 euros : la hausse des frais du maire Grégory Doucet fait débat à Lyon

De 3000 à 15 000 euros : la hausse des frais du maire Grégory Doucet fait débat à Lyon
DR Joël Philippon

Le maire de Lyon Grégory Doucet a fait voter une forte hausse de ses frais de représentation ce jeudi 23 avril. Une décision vivement critiquée par l’opposition.

La décision ne passe pas. Et la polémique s'empare déjà du conseil municipal lyonnais.

Lors de la séance de ce jeudi 23 avril, Grégory Doucet a fait adopter une hausse de ses frais de représentation, passant de 3000 à 15 000 euros par an, soit une augmentation de 400%.

Cette enveloppe couvre notamment les frais de restauration, de déplacement, de communication ou encore certaines dépenses vestimentaires liées à la fonction.

Dans les rangs de l’opposition, la réaction a été immédiate. Jean-Michel Aulas dénonce une "augmentation outrancière et indécente". Son groupe Cœur Lyonnais proposait de limiter la hausse à 3500 euros, sans succès.

La majorité écologiste de son côté assume cette hausse. Pour la 1ère adjointe Audrey Hénocque, ce plafond reste "raisonnable" pour une ville de la taille de Lyon, précisant qu’il ne sera pas forcément atteint.

Grégory Doucet avait estimé que lors de son premier mandat, le plafond de 3000 euros n'était pas suffisant. Mais entre 2020 et 2025, l'édile écologiste n’avait utilisé qu’un peu plus de 4000 euros sur l’enveloppe disponible. Difficile de comprendre pourquoi l'exécutif prend l'initiative de faire ainsi bondir le plafond de dépenses.

Dans un communiqué, le premier magistrat de Lyon a expliqué que "dans un souci d’exemplarité", "les dépenses seront publiées chaque année sur le site internet de la Ville de Lyon. Cette transparence permet de garantir une pleine redevabilité vis-à-vis des Lyonnais".

"Pour la Ville de Lyon, cette décision s’inscrit dans une démarche de clarté qui vise un objectif : donner au maire les moyens d’agir pour Lyon, tout en garantissant une transparence des dépenses", conclut-il.

De quoi alimenter une polémique politique naissante autour de cette première décision très critiquée du nouveau mandat.

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Grégory Doucet

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AGAB le 23/04/2026 à 21:23

Maintenant nous avons l'extrême gauche caviar, il aime la thune la pastèque

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strogoff le 23/04/2026 à 21:01
Chris25 a écrit le 23/04/2026 à 19h52

Le bon vieil adage : "Se servir avant de servir"...
Honteux !!!

vous avez voté pour cette nomenklatura , payez maintenant !

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Vous ne payez pas d'impôt le 23/04/2026 à 20:42
Bon d'accord, mais dans un sens... a écrit le 23/04/2026 à 19h44

... c'est quand même mieux que de taper dans la caisse de l'Union européenne, non ?

Allez voir la contribution de la France... marre de financer toutes ces élucubrations

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cacluls de coin de nappe le 23/04/2026 à 20:32
Buffet vegan en or a écrit le 23/04/2026 à 20h10

C'est franchement scandaleux, et ce sont ces mêmes escrolos qui ont gueulé après Véronique Sarselli parce qu'elle a augmenté ses indemnités d'élus de 700€ ??
La blague !

Je ne sais pas si c'est l'article qui est mal formulé...
Mais voilà ce que j'ai compris :
On parle d'un plafond de 15 000, pas d'une dépense.
La dépense évoquée dans l'article est de 4000 € entre 2020 et 2025.
Si on la compare aux 700 € par mois de l'augmentation de Mme Sarseli, on parle de 67 € côté Doucet et 700 côté métro. 10 fois plus.
Mais c'est pour des choses différentes. Salaire gagné pour Mme Sarseli et dépense de représentation pour M. Doucet.

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Connor McLeod le 23/04/2026 à 20:30

Bizarre qu'ils aient attendu avril pour voter ça,
juste après les scrutins de mars...!

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Buffet vegan en or le 23/04/2026 à 20:10

C'est franchement scandaleux, et ce sont ces mêmes escrolos qui ont gueulé après Véronique Sarselli parce qu'elle a augmenté ses indemnités d'élus de 700€ ??
La blague !

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saco697 le 23/04/2026 à 20:01

il va pouvoir inviter au restau tous ceux qui ont été virés de la métropole entre politicards profiteurs dommage pour les lyonnais qui devront régler ses frais de restau il tire un gros bras d honneur à tous les pauvres lyonnais qui ont voté pour lui le croyant vraiment écologiste et honnête avec ses promesses de campagne..

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Jacques20 le 23/04/2026 à 19:58
okosur a écrit le 23/04/2026 à 18h40

Ca fait 1200/mois pour le maire d'une ville comme Lyon.
Les gens sont moins choqués par le salaire d'un joueur de L1.

On ne parle pas de son salaire mais de frais qu'il a, en plus de son salaire et ça, ce sont les frais de représentation (déjà qu'il ne représente pas grand chose), il doit bien y avoir encore d'autres frais remboursables, à côté. Avec ça, il pourra peut-être installer des feux réfléchissants et une sonnette sur son vélo plutôt que de rouler en infraction.

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saco697 le 23/04/2026 à 19:55

il va pouvoir consommer un max maintenant qu il n est plus du tout écolo

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Chris25 le 23/04/2026 à 19:52

Le bon vieil adage : "Se servir avant de servir"...
Honteux !!!

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FCLYON6 le 23/04/2026 à 19:50

merci à ceux qui ont voté pour lui ! !!!!! de toute façon tout passe tous piqousè depuis le COVID aucune reaction !

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Juste pour savoir camarade droitardé le 23/04/2026 à 19:49
Menu de l'invitation a écrit le 23/04/2026 à 18h25

Purée de quinoa et jus de lombric ? , vous êtes bien courageux 😂

Tu lui reproches quoi exactement au quinoa ? Je sens la réponse goûtue...

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Antikon le 23/04/2026 à 19:47
Anti verts a écrit le 23/04/2026 à 18h11

Les mêmes qui beuglaient au conseil métropolitain quand Sarselli s'est augmente "que" de 700€.....par rapport à lui +400% ....
A gerber.....

Tu nous sors des euros et un pourcentage. Quel rapport et tu entends démontrer quoi ?

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Chiche ! le 23/04/2026 à 19:45
Bravo a écrit le 23/04/2026 à 17h43

Vu qu’à la métropole, pourtant à droite où l’on prône la rigueur dans les dépenses, on a réinstauré des voitures de fonction, des chauffeurs et des appartements de fonction (non pas pour des gens dans le besoin, mais pour les 11 vice-présidents les mieux rémunérés) pourquoi se priver au final ?
Avec Sarcelli qui s’est également octroyé +700 € par mois.

Bravo Grégory ! Qu’ils continuent tous à se gaver sur notre dos, puisque plus personne ne proteste, plus personne ne manifeste. Ce peuple est dans le coma depuis 10 ans.

Si ça continue, moi aussi je vais me présenter dans 7 ans et ponctionner tout ce que je peux légalement, vu que personne ne dit rien. D’autres maires récemment élus l’ont bien compris et ont pris comme première mesure le doublement de leur indemnité.

Si on peut faire ça et n’avoir en retour que quelques commentaires “pas contents” sur Facebook, fonçons mes amis !

Ben vas-y, commence par proposer les bases de ton programme, ensuite on verra si on vote pour toi.

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Bon d'accord, mais dans un sens... le 23/04/2026 à 19:44

... c'est quand même mieux que de taper dans la caisse de l'Union européenne, non ?

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Calahann le 23/04/2026 à 19:43

À tous les jaloux et râleurs, vous auriez dû vous présenter aux élections 😘

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et peut etre le 23/04/2026 à 19:40
Dupon a écrit le 23/04/2026 à 18h35

Moi je comprends.
Comme il n'aura pas grand chose à faire à la mairie, il va bien falloir qu'il ait de l'argent pour financer ses loisirs

qu'il pourra se payer un vrai coiffeur ...

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Va voir si j'y suis le 23/04/2026 à 19:39

J'ai pas voté pour lui je cotise pas pour cela perso. Il faut que les électeurs écolos assument leur responsabilité mais ça c'est pas ma responsabilité

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Parponnes le 23/04/2026 à 19:29

C'est l'inflation!!

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Indicateur idéologique le 23/04/2026 à 19:28

Des militants écolos qui nous bassinent avec la frugalité et la sobriété alors qu'ils ne sont que des méprisants tartuffes totalitaires. 🤢🤮🤮

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Libriste l'unique le 23/04/2026 à 19:25

Alors ça, je m’y attendais pas. J’ai découvert que les députés se faisaient rembourser leurs consos d’alcool à la buvette de l’Assemblée avec leurs frais de mandat. Autrement dit : on les paye pour picoler avant de faire nos lois. Ca explique pas mal de chose
Il est temps de sérieusement réfléchir à imposer une limite temporelle à l’exercice de ces fonctions de représentation nationale. 10 mandats de cinq ans MAX. Point barre et retrait du cumul des retraites.
Pour Doucet, pas de sujet, les frais bancaires ont explosés alors c'est normal qu'il augmente ; alors circulez!!

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Yann69600 le 23/04/2026 à 19:23

Je croyais que les écolos mangeais que de la salade comme les vég. Ça fait cher en repas

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Ouich le 23/04/2026 à 19:23

Et le stationnement gratuit au mois d'août qu'on a pas eu hein lescrolo et le feu d'artifice qu'on a faillit pas avoir faute d'argent. L'argent que tu a envoyé aux terroristes alors fait toi tout petit.

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Niveau delogu c'est du LFI le 23/04/2026 à 19:20
repas a 100k€ a écrit le 23/04/2026 à 19h01

la droite n’était pas choquée pour les 100keuros de wauguiez un repas par contrés pour 1200euros de frais pour le maire de la 3 villes de France vous êtes un débat Doucet fait du bon taf il mérite ces dépenses

Pouvez vous refaire votre commentaire en français s il vous plaît, ça pique....?

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Bribri2 le 23/04/2026 à 19:15
okosur a écrit le 23/04/2026 à 18h40

Ca fait 1200/mois pour le maire d'une ville comme Lyon.
Les gens sont moins choqués par le salaire d'un joueur de L1.

Oui mais eux, au moins, sont doués dans leur domaine..

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Bribri2 le 23/04/2026 à 19:13
repas a 100k€ a écrit le 23/04/2026 à 19h01

la droite n’était pas choquée pour les 100keuros de wauguiez un repas par contrés pour 1200euros de frais pour le maire de la 3 villes de France vous êtes un débat Doucet fait du bon taf il mérite ces dépenses

Dans le précédent mandat il a dépensé plus de 5000€ au titre des frais de restauration . Peut on savoir à quoi ça correspond ? Qui contrôle tout ça ?

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repas a 100k€ le 23/04/2026 à 19:01

la droite n’était pas choquée pour les 100keuros de wauguiez un repas par contrés pour 1200euros de frais pour le maire de la 3 villes de France vous êtes un débat Doucet fait du bon taf il mérite ces dépenses

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Gabin69 le 23/04/2026 à 19:01
Menu de l'invitation a écrit le 23/04/2026 à 18h25

Purée de quinoa et jus de lombric ? , vous êtes bien courageux 😂

Pas forcément mais aux prochaines émeutes, direction les berges du Rhône pour faire la bringue avec une brigade de flics pour sa sécurité

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les situations avantageuses le 23/04/2026 à 19:00
Calahann a écrit le 23/04/2026 à 18h25

Il a bien raison, c'est pas répréhensible 🫡

rendent bien souvent conservateur...et traitre à ses idees:le luxe ramolli...

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et oui et oui le 23/04/2026 à 18:55

Toute cette sois disant gauche qui se distribue des rallonges comme à Villeurbanne !

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Poudrux le 23/04/2026 à 18:53

Et ses déboires judiciaires ? On en est où ?

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changement de braquet le 23/04/2026 à 18:49
Calahann a écrit le 23/04/2026 à 18h25

Il a bien raison, c'est pas répréhensible 🫡

il passe de la frugalite ecologique à l 'ostentation droitiere

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Nous sommes ses serfs le 23/04/2026 à 18:44

Ce type incommensurablement plus aisé que la moyenne des habitants de Lyon s’octroie des frais somptuaires sur leurs impôts 🤯

Monsieur Doucet, les « contraintes dures », c’est pour les autres, n’est pas ?!

Révoltant !

Avec une telle mentalité, quelqu’un doute-t-il encore du détournement de fonds publics dont aurait bénéficié son réseau ?

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okosur le 23/04/2026 à 18:40

Ca fait 1200/mois pour le maire d'une ville comme Lyon.
Les gens sont moins choqués par le salaire d'un joueur de L1.

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Ex Précisions le 23/04/2026 à 18:36

x 5 les frais de représentation ?
McQueen Armani Balenciaga etc... ne font pas de vêtements de cyclisme aux dernières nouvelles, et les chefs cuisiniers pour la grosse majorité ne font pas de vegan...
Il veut donc se mettre à la corruption active en offrant vêtements et restos ? ce qui ne m'étonnerait pas.

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Dupon le 23/04/2026 à 18:35

Moi je comprends.
Comme il n'aura pas grand chose à faire à la mairie, il va bien falloir qu'il ait de l'argent pour financer ses loisirs

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Menu de l'invitation le 23/04/2026 à 18:25
Chris6969699 a écrit le 23/04/2026 à 17h48

Il va faire de ces teufs notre Maire... J'espère que je serai invité...

Purée de quinoa et jus de lombric ? , vous êtes bien courageux 😂

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Calahann le 23/04/2026 à 18:25

Il a bien raison, c'est pas répréhensible 🫡

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DTC le 23/04/2026 à 18:21

Les électeurs de doucet comptez-vous 🤣

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Catalan le 23/04/2026 à 18:18

Pourquoi ????? Tout simplement parcequ il a pris goût au pouvoir. Idees a gauche mais portefeuille a droite.Il y a les convictions et les circonstances quand tu découvres les avantages de la fonction.Cela dit de droite,de gauche,ou du centre la grande majorité a vite compris et profité.

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Anti verts le 23/04/2026 à 18:11

Les mêmes qui beuglaient au conseil métropolitain quand Sarselli s'est augmente "que" de 700€.....par rapport à lui +400% ....
A gerber.....

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Obsdu9 le 23/04/2026 à 18:10

Pas très "décent" tout ça, surtout en cette période plutôt raide pour nombre d'entre nous ! Restera-t-il de quoi acheter quelques piques sur lesquelles embrocher vous devinez quoi, si l'occasion se présente ?

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Supertonton le 23/04/2026 à 18:07

Saraselli qui offre 11 véhicules de fonctions à ses potes et qui s'augmente significativement, ça devrait davantage nous choquer.

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Les Lyonnais ont voté... le 23/04/2026 à 17:59

Maintenant que Doucet a compris qu'il était repassé maire d'extrême justesse et que ce sera la dernière fois, il va essayer d'en profiter à fond...

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Lyonaucoeur le 23/04/2026 à 17:58

Merci a l opposition de veiller aux dépenses de la mairie.....un petit regard sur les subventions aux associations serait le bienvenu aussi...

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GAD le 23/04/2026 à 17:58

C'est à cause du blocage du détroit d'Ormuz ...

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loer le 23/04/2026 à 17:58

Les gens font de la politique pour l'argent.
Les verts se sont augmentés de mille euros.La droite s'est augmentée aussi.
Les verts aime l'argent et la droite aime l'argent
Et dans les entreprises, vous demandez 10 euros d'augmentation, mais c'est trop !!!!
comment voulez vous que le parti qui augmente à chaque élection , ce ne soit pas celui des abstentionnistes

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Chris6969699 le 23/04/2026 à 17:48

Il va faire de ces teufs notre Maire... J'espère que je serai invité...

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Bravo le 23/04/2026 à 17:43

Vu qu’à la métropole, pourtant à droite où l’on prône la rigueur dans les dépenses, on a réinstauré des voitures de fonction, des chauffeurs et des appartements de fonction (non pas pour des gens dans le besoin, mais pour les 11 vice-présidents les mieux rémunérés) pourquoi se priver au final ?
Avec Sarcelli qui s’est également octroyé +700 € par mois.

Bravo Grégory ! Qu’ils continuent tous à se gaver sur notre dos, puisque plus personne ne proteste, plus personne ne manifeste. Ce peuple est dans le coma depuis 10 ans.

Si ça continue, moi aussi je vais me présenter dans 7 ans et ponctionner tout ce que je peux légalement, vu que personne ne dit rien. D’autres maires récemment élus l’ont bien compris et ont pris comme première mesure le doublement de leur indemnité.

Si on peut faire ça et n’avoir en retour que quelques commentaires “pas contents” sur Facebook, fonçons mes amis !

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Tifetondu le 23/04/2026 à 17:41

Et certains (pas les mêmes, bien sûr !) pleuraient pour l’augmentation de 700 euros par moi de madame Sarselli... je rigole en dégustant mon popcorn et je compte les points.

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