De 3000 à 15 000 euros : la hausse des frais du maire Grégory Doucet fait débat à Lyon

La décision ne passe pas. Et la polémique s'empare déjà du conseil municipal lyonnais.
Lors de la séance de ce jeudi 23 avril, Grégory Doucet a fait adopter une hausse de ses frais de représentation, passant de 3000 à 15 000 euros par an, soit une augmentation de 400%.
Cette enveloppe couvre notamment les frais de restauration, de déplacement, de communication ou encore certaines dépenses vestimentaires liées à la fonction.
Dans les rangs de l’opposition, la réaction a été immédiate. Jean-Michel Aulas dénonce une "augmentation outrancière et indécente". Son groupe Cœur Lyonnais proposait de limiter la hausse à 3500 euros, sans succès.
La majorité écologiste de son côté assume cette hausse. Pour la 1ère adjointe Audrey Hénocque, ce plafond reste "raisonnable" pour une ville de la taille de Lyon, précisant qu’il ne sera pas forcément atteint.
Grégory Doucet avait estimé que lors de son premier mandat, le plafond de 3000 euros n'était pas suffisant. Mais entre 2020 et 2025, l'édile écologiste n’avait utilisé qu’un peu plus de 4000 euros sur l’enveloppe disponible. Difficile de comprendre pourquoi l'exécutif prend l'initiative de faire ainsi bondir le plafond de dépenses.
Dans un communiqué, le premier magistrat de Lyon a expliqué que "dans un souci d’exemplarité", "les dépenses seront publiées chaque année sur le site internet de la Ville de Lyon. Cette transparence permet de garantir une pleine redevabilité vis-à-vis des Lyonnais".
"Pour la Ville de Lyon, cette décision s’inscrit dans une démarche de clarté qui vise un objectif : donner au maire les moyens d’agir pour Lyon, tout en garantissant une transparence des dépenses", conclut-il.
De quoi alimenter une polémique politique naissante autour de cette première décision très critiquée du nouveau mandat.
Maintenant nous avons l'extrême gauche caviar, il aime la thune la pastèqueSignaler Répondre
vous avez voté pour cette nomenklatura , payez maintenant !Signaler Répondre
Allez voir la contribution de la France... marre de financer toutes ces élucubrationsSignaler Répondre
Je ne sais pas si c'est l'article qui est mal formulé...Signaler Répondre
Mais voilà ce que j'ai compris :
On parle d'un plafond de 15 000, pas d'une dépense.
La dépense évoquée dans l'article est de 4000 € entre 2020 et 2025.
Si on la compare aux 700 € par mois de l'augmentation de Mme Sarseli, on parle de 67 € côté Doucet et 700 côté métro. 10 fois plus.
Mais c'est pour des choses différentes. Salaire gagné pour Mme Sarseli et dépense de représentation pour M. Doucet.
Bizarre qu'ils aient attendu avril pour voter ça,Signaler Répondre
juste après les scrutins de mars...!
C'est franchement scandaleux, et ce sont ces mêmes escrolos qui ont gueulé après Véronique Sarselli parce qu'elle a augmenté ses indemnités d'élus de 700€ ??Signaler Répondre
La blague !
il va pouvoir inviter au restau tous ceux qui ont été virés de la métropole entre politicards profiteurs dommage pour les lyonnais qui devront régler ses frais de restau il tire un gros bras d honneur à tous les pauvres lyonnais qui ont voté pour lui le croyant vraiment écologiste et honnête avec ses promesses de campagne..Signaler Répondre
On ne parle pas de son salaire mais de frais qu'il a, en plus de son salaire et ça, ce sont les frais de représentation (déjà qu'il ne représente pas grand chose), il doit bien y avoir encore d'autres frais remboursables, à côté. Avec ça, il pourra peut-être installer des feux réfléchissants et une sonnette sur son vélo plutôt que de rouler en infraction.Signaler Répondre
il va pouvoir consommer un max maintenant qu il n est plus du tout écoloSignaler Répondre
Le bon vieil adage : "Se servir avant de servir"...Signaler Répondre
Honteux !!!
merci à ceux qui ont voté pour lui ! !!!!! de toute façon tout passe tous piqousè depuis le COVID aucune reaction !Signaler Répondre
Tu lui reproches quoi exactement au quinoa ? Je sens la réponse goûtue...Signaler Répondre
Tu nous sors des euros et un pourcentage. Quel rapport et tu entends démontrer quoi ?Signaler Répondre
Ben vas-y, commence par proposer les bases de ton programme, ensuite on verra si on vote pour toi.Signaler Répondre
... c'est quand même mieux que de taper dans la caisse de l'Union européenne, non ?Signaler Répondre
À tous les jaloux et râleurs, vous auriez dû vous présenter aux élections 😘Signaler Répondre
qu'il pourra se payer un vrai coiffeur ...Signaler Répondre
J'ai pas voté pour lui je cotise pas pour cela perso. Il faut que les électeurs écolos assument leur responsabilité mais ça c'est pas ma responsabilitéSignaler Répondre
C'est l'inflation!!Signaler Répondre
Des militants écolos qui nous bassinent avec la frugalité et la sobriété alors qu'ils ne sont que des méprisants tartuffes totalitaires. 🤢🤮🤮Signaler Répondre
Alors ça, je m’y attendais pas. J’ai découvert que les députés se faisaient rembourser leurs consos d’alcool à la buvette de l’Assemblée avec leurs frais de mandat. Autrement dit : on les paye pour picoler avant de faire nos lois. Ca explique pas mal de choseSignaler Répondre
Il est temps de sérieusement réfléchir à imposer une limite temporelle à l’exercice de ces fonctions de représentation nationale. 10 mandats de cinq ans MAX. Point barre et retrait du cumul des retraites.
Pour Doucet, pas de sujet, les frais bancaires ont explosés alors c'est normal qu'il augmente ; alors circulez!!
Je croyais que les écolos mangeais que de la salade comme les vég. Ça fait cher en repasSignaler Répondre
Et le stationnement gratuit au mois d'août qu'on a pas eu hein lescrolo et le feu d'artifice qu'on a faillit pas avoir faute d'argent. L'argent que tu a envoyé aux terroristes alors fait toi tout petit.Signaler Répondre
Pouvez vous refaire votre commentaire en français s il vous plaît, ça pique....?Signaler Répondre
Oui mais eux, au moins, sont doués dans leur domaine..Signaler Répondre
Dans le précédent mandat il a dépensé plus de 5000€ au titre des frais de restauration . Peut on savoir à quoi ça correspond ? Qui contrôle tout ça ?Signaler Répondre
la droite n’était pas choquée pour les 100keuros de wauguiez un repas par contrés pour 1200euros de frais pour le maire de la 3 villes de France vous êtes un débat Doucet fait du bon taf il mérite ces dépensesSignaler Répondre
Pas forcément mais aux prochaines émeutes, direction les berges du Rhône pour faire la bringue avec une brigade de flics pour sa sécuritéSignaler Répondre
rendent bien souvent conservateur...et traitre à ses idees:le luxe ramolli...Signaler Répondre
Toute cette sois disant gauche qui se distribue des rallonges comme à Villeurbanne !Signaler Répondre
Et ses déboires judiciaires ? On en est où ?Signaler Répondre
il passe de la frugalite ecologique à l 'ostentation droitiereSignaler Répondre
Ce type incommensurablement plus aisé que la moyenne des habitants de Lyon s’octroie des frais somptuaires sur leurs impôts 🤯Signaler Répondre
Monsieur Doucet, les « contraintes dures », c’est pour les autres, n’est pas ?!
Révoltant !
Avec une telle mentalité, quelqu’un doute-t-il encore du détournement de fonds publics dont aurait bénéficié son réseau ?
Ca fait 1200/mois pour le maire d'une ville comme Lyon.Signaler Répondre
Les gens sont moins choqués par le salaire d'un joueur de L1.
x 5 les frais de représentation ?Signaler Répondre
McQueen Armani Balenciaga etc... ne font pas de vêtements de cyclisme aux dernières nouvelles, et les chefs cuisiniers pour la grosse majorité ne font pas de vegan...
Il veut donc se mettre à la corruption active en offrant vêtements et restos ? ce qui ne m'étonnerait pas.
Moi je comprends.Signaler Répondre
Comme il n'aura pas grand chose à faire à la mairie, il va bien falloir qu'il ait de l'argent pour financer ses loisirs
Purée de quinoa et jus de lombric ? , vous êtes bien courageux 😂Signaler Répondre
Il a bien raison, c'est pas répréhensible 🫡Signaler Répondre
Les électeurs de doucet comptez-vous 🤣Signaler Répondre
Pourquoi ????? Tout simplement parcequ il a pris goût au pouvoir. Idees a gauche mais portefeuille a droite.Il y a les convictions et les circonstances quand tu découvres les avantages de la fonction.Cela dit de droite,de gauche,ou du centre la grande majorité a vite compris et profité.Signaler Répondre
Les mêmes qui beuglaient au conseil métropolitain quand Sarselli s'est augmente "que" de 700€.....par rapport à lui +400% ....Signaler Répondre
A gerber.....
Pas très "décent" tout ça, surtout en cette période plutôt raide pour nombre d'entre nous ! Restera-t-il de quoi acheter quelques piques sur lesquelles embrocher vous devinez quoi, si l'occasion se présente ?Signaler Répondre
Saraselli qui offre 11 véhicules de fonctions à ses potes et qui s'augmente significativement, ça devrait davantage nous choquer.Signaler Répondre
Maintenant que Doucet a compris qu'il était repassé maire d'extrême justesse et que ce sera la dernière fois, il va essayer d'en profiter à fond...Signaler Répondre
Merci a l opposition de veiller aux dépenses de la mairie.....un petit regard sur les subventions aux associations serait le bienvenu aussi...Signaler Répondre
C'est à cause du blocage du détroit d'Ormuz ...Signaler Répondre
Les gens font de la politique pour l'argent.Signaler Répondre
Les verts se sont augmentés de mille euros.La droite s'est augmentée aussi.
Les verts aime l'argent et la droite aime l'argent
Et dans les entreprises, vous demandez 10 euros d'augmentation, mais c'est trop !!!!
comment voulez vous que le parti qui augmente à chaque élection , ce ne soit pas celui des abstentionnistes
Il va faire de ces teufs notre Maire... J'espère que je serai invité...Signaler Répondre
Vu qu’à la métropole, pourtant à droite où l’on prône la rigueur dans les dépenses, on a réinstauré des voitures de fonction, des chauffeurs et des appartements de fonction (non pas pour des gens dans le besoin, mais pour les 11 vice-présidents les mieux rémunérés) pourquoi se priver au final ?Signaler Répondre
Avec Sarcelli qui s’est également octroyé +700 € par mois.
Bravo Grégory ! Qu’ils continuent tous à se gaver sur notre dos, puisque plus personne ne proteste, plus personne ne manifeste. Ce peuple est dans le coma depuis 10 ans.
Si ça continue, moi aussi je vais me présenter dans 7 ans et ponctionner tout ce que je peux légalement, vu que personne ne dit rien. D’autres maires récemment élus l’ont bien compris et ont pris comme première mesure le doublement de leur indemnité.
Si on peut faire ça et n’avoir en retour que quelques commentaires “pas contents” sur Facebook, fonçons mes amis !
Et certains (pas les mêmes, bien sûr !) pleuraient pour l’augmentation de 700 euros par moi de madame Sarselli... je rigole en dégustant mon popcorn et je compte les points.Signaler Répondre