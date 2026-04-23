De 3000 à 15 000 euros : la hausse des frais du maire Grégory Doucet fait débat à Lyon

La décision ne passe pas. Et la polémique s'empare déjà du conseil municipal lyonnais.

Lors de la séance de ce jeudi 23 avril, Grégory Doucet a fait adopter une hausse de ses frais de représentation, passant de 3000 à 15 000 euros par an, soit une augmentation de 400%.

Cette enveloppe couvre notamment les frais de restauration, de déplacement, de communication ou encore certaines dépenses vestimentaires liées à la fonction.

Dans les rangs de l’opposition, la réaction a été immédiate. Jean-Michel Aulas dénonce une "augmentation outrancière et indécente". Son groupe Cœur Lyonnais proposait de limiter la hausse à 3500 euros, sans succès.

La majorité écologiste de son côté assume cette hausse. Pour la 1ère adjointe Audrey Hénocque, ce plafond reste "raisonnable" pour une ville de la taille de Lyon, précisant qu’il ne sera pas forcément atteint.

Grégory Doucet avait estimé que lors de son premier mandat, le plafond de 3000 euros n'était pas suffisant. Mais entre 2020 et 2025, l'édile écologiste n’avait utilisé qu’un peu plus de 4000 euros sur l’enveloppe disponible. Difficile de comprendre pourquoi l'exécutif prend l'initiative de faire ainsi bondir le plafond de dépenses.

Dans un communiqué, le premier magistrat de Lyon a expliqué que "dans un souci d’exemplarité", "les dépenses seront publiées chaque année sur le site internet de la Ville de Lyon. Cette transparence permet de garantir une pleine redevabilité vis-à-vis des Lyonnais".

"Pour la Ville de Lyon, cette décision s’inscrit dans une démarche de clarté qui vise un objectif : donner au maire les moyens d’agir pour Lyon, tout en garantissant une transparence des dépenses", conclut-il.

De quoi alimenter une polémique politique naissante autour de cette première décision très critiquée du nouveau mandat.