Judiciaire

Il les surprend en train de s'embrasser à Tarare : le grand frère tabasse le petit ami de sa soeur et finit en prison

Il les surprend en train de s'embrasser à Tarare : le grand frère tabasse le petit ami de sa soeur et finit en prison

Un homme de 21 ans a été condamné à un an de prison ferme après avoir violemment agressé le compagnon de sa sœur à Tarare. Déjà connu de la justice, il assurait avoir voulu protéger cette dernière.

Une scène de violence en pleine rue qui s’est terminée devant le tribunal.

Il y a quelques jours, un homme de 21 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour des violences commises le 28 mai à Tarare.

Prévenus, les gendarmes découvraient sur place le mis en cause, fortement alcoolisé, ainsi que ses deux victimes : la propre soeur de l'agresseur, et son petit ami.

Quelques minutes avant l’arrivée des militaires, le jeune homme avait violemment frappé le compagnon de sa petite sœur, une scène captée par les caméras de vidéosurveillance du secteur.

En tentant de s’interposer, sa sœur reçoit également un coup de pied.

Face aux juges caladois, le prévenu a expliqué les avoir vus s'embrasser et avoir voulu protéger sa soeur, la pensant en danger.

L’état d’ébriété du jeune homme au moment des faits et son casier judiciaire comportant déjà huit mentions ont pesé lourd dans la balance.

Le parquet a requis 10 mois de prison ferme. Mais pour une fois, le tribunal de Villefranche est allé au-delà des réquisitions : le prévenu a été condamné à un an de prison ferme, dont six mois liés à la révocation d’un sursis, avec maintien en détention.

3 commentaires
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Ex Précisions le 07/06/2026 à 17:30
article sans interet a écrit le 07/06/2026 à 17h24

cette article n’a aucun intérêt on connaît ni le contexte ni la vraie raison tout est bon pour vendre de l’espace publicitaire

Si on peut souligner que pour une fois le tribunal de Villefranche a été (un peu) sévère !
L'exception qui confirme la règle ou l'effet Lyhanna ?

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La Nouvelle France by LFI le 07/06/2026 à 17:29

Application de la charia.

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article sans interet le 07/06/2026 à 17:24

cette article n’a aucun intérêt on connaît ni le contexte ni la vraie raison tout est bon pour vendre de l’espace publicitaire

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Ex Précisions le 07/06/2026 à 16:04

On devine le type de personnage...

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