Faits Divers

Lyon : leur étrange comportement devant les bornes TCL intrigue... la police intervient

Lyon : leur étrange comportement devant les bornes TCL intrigue... la police intervient

À la Part-Dieu, deux jeunes femmes ont été surprises alors qu'elles semblaient cibler les utilisateurs des bornes TCL.

Vendredi 24 juillet, en début de soirée, deux jeunes femmes ont attiré l'attention des forces de l'ordre à la station de tramway Part-Dieu Vivier-Merle, dans le 3e arrondissement. Positionnées à proximité des bornes automatiques de vente de tickets TCL, elles observaient avec insistance les voyageurs au moment où ceux-ci saisissaient le code confidentiel de leur carte bancaire.

Selon les informations rapportées par nos confrères du Progrès, les suspectes semblaient ainsi repérer de potentielles victimes avant un éventuel passage à l'acte, une technique consistant à mémoriser le code bancaire avant de dérober la carte.

Le comportement des deux femmes n'est toutefois pas passé inaperçu. Des policiers présents à proximité ont remarqué leur manège et sont intervenus avant qu'elles ne puissent poursuivre leurs agissements.

Les deux suspectes ont été interpellées sur place.

Tags :

TCL

pickpocket

part-dieu

9 commentaires
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Excuse pour la dérange le 26/07/2026 à 19:02
Une chance pour la France a écrit le 26/07/2026 à 16h11

Sil vo pli......

Elles sont à la Part Dieu depuis plus de 10 ans , mais bon c’est l’enrichissement culturel il paraît

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Bianca le 26/07/2026 à 18:15

Avec les LFI écolo (les mêmes), on récupère toute les punaises du monde. Cette ville est devenu le quart monde avec la complaisance de celui qui nous sert de maire...

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Ex Précisions le 26/07/2026 à 18:08
Bobby 69 a écrit le 26/07/2026 à 16h57

Avant de balancer un commentaire anti policier renseigné vous ils ont chacun un secteur de leurs affectation

Ce n'est pas anti-policiers mais pas loin ça deal ouvertement aux yeux de tous dans les rues et il ne se passe rien...

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Rob le 26/07/2026 à 17:54

Ce soir elles sont dans leurs squat, mais avant les faire défiler dans la ville à poil sur un véhicule.

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Bibi Fricotin le 26/07/2026 à 17:15

encore une chance pour la France .... travaux forcés, retrait de toute aide et retour au bled... y'a que ça qui fonctionne

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Bobby 69 le 26/07/2026 à 16:57
Ex Précisions a écrit le 26/07/2026 à 16h37

Impossible, des policiers qui interpellent AVANT le délit, je n'y crois pas une seconde ;-)
Ou alors ils n'avaient vraiment rien à faire mais là aussi j'ai un doute, Vénissieux Vaulx Villeurbanne Rillieux la Duchère hyper calme ?

Avant de balancer un commentaire anti policier renseigné vous ils ont chacun un secteur de leurs affectation

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Ex Précisions le 26/07/2026 à 16:37

Impossible, des policiers qui interpellent AVANT le délit, je n'y crois pas une seconde ;-)
Ou alors ils n'avaient vraiment rien à faire mais là aussi j'ai un doute, Vénissieux Vaulx Villeurbanne Rillieux la Duchère hyper calme ?

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ma le 26/07/2026 à 16:27

Et libérées 20 minutes après

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Une chance pour la France le 26/07/2026 à 16:11

Sil vo pli......

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