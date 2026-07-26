Lyon : leur étrange comportement devant les bornes TCL intrigue... la police intervient

Vendredi 24 juillet, en début de soirée, deux jeunes femmes ont attiré l'attention des forces de l'ordre à la station de tramway Part-Dieu Vivier-Merle, dans le 3e arrondissement. Positionnées à proximité des bornes automatiques de vente de tickets TCL, elles observaient avec insistance les voyageurs au moment où ceux-ci saisissaient le code confidentiel de leur carte bancaire.
Selon les informations rapportées par nos confrères du Progrès, les suspectes semblaient ainsi repérer de potentielles victimes avant un éventuel passage à l'acte, une technique consistant à mémoriser le code bancaire avant de dérober la carte.
Le comportement des deux femmes n'est toutefois pas passé inaperçu. Des policiers présents à proximité ont remarqué leur manège et sont intervenus avant qu'elles ne puissent poursuivre leurs agissements.
Les deux suspectes ont été interpellées sur place.
Elles sont à la Part Dieu depuis plus de 10 ans , mais bon c’est l’enrichissement culturel il paraîtSignaler Répondre
Avec les LFI écolo (les mêmes), on récupère toute les punaises du monde. Cette ville est devenu le quart monde avec la complaisance de celui qui nous sert de maire...Signaler Répondre
Ce n'est pas anti-policiers mais pas loin ça deal ouvertement aux yeux de tous dans les rues et il ne se passe rien...Signaler Répondre
Ce soir elles sont dans leurs squat, mais avant les faire défiler dans la ville à poil sur un véhicule.Signaler Répondre
encore une chance pour la France .... travaux forcés, retrait de toute aide et retour au bled... y'a que ça qui fonctionneSignaler Répondre
Avant de balancer un commentaire anti policier renseigné vous ils ont chacun un secteur de leurs affectationSignaler Répondre
Impossible, des policiers qui interpellent AVANT le délit, je n'y crois pas une seconde ;-)Signaler Répondre
Ou alors ils n'avaient vraiment rien à faire mais là aussi j'ai un doute, Vénissieux Vaulx Villeurbanne Rillieux la Duchère hyper calme ?
Et libérées 20 minutes aprèsSignaler Répondre
Sil vo pli......Signaler Répondre