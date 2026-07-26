Lyon : leur étrange comportement devant les bornes TCL intrigue... la police intervient

Vendredi 24 juillet, en début de soirée, deux jeunes femmes ont attiré l'attention des forces de l'ordre à la station de tramway Part-Dieu Vivier-Merle, dans le 3e arrondissement. Positionnées à proximité des bornes automatiques de vente de tickets TCL, elles observaient avec insistance les voyageurs au moment où ceux-ci saisissaient le code confidentiel de leur carte bancaire.

Selon les informations rapportées par nos confrères du Progrès, les suspectes semblaient ainsi repérer de potentielles victimes avant un éventuel passage à l'acte, une technique consistant à mémoriser le code bancaire avant de dérober la carte.

Le comportement des deux femmes n'est toutefois pas passé inaperçu. Des policiers présents à proximité ont remarqué leur manège et sont intervenus avant qu'elles ne puissent poursuivre leurs agissements.

Les deux suspectes ont été interpellées sur place.