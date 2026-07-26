Mauvaise nouvelle pour les automobilistes à Lyon : il faudra encore payer tout le mois d'août

Pour la deuxième année consécutive, les automobilistes devront continuer à régler leur place entre le 1er et le 31 août sur l'ensemble des secteurs concernés par le stationnement payant.

Autrefois suspendue durant le mois d'août, la mairie écologiste a choisi de faire disparaitre cette gratuité estivale depuis l'an dernier. Désormais, les règles restent inchangées tout au long de l'été pour les visiteurs qui stationnent dans les rues lyonnaises.

Les abonnements destinés aux résidents, ainsi que les dispositifs spécifiques pour les artisans et les commerçants, ne sont en revanche pas concernés par cette évolution et conservent leurs modalités habituelles.

Jusqu'à 9,50 euros pour deux heures

Pour les visiteurs, le montant à régler dépend de la catégorie du véhicule. Il faut compter 3 euros pour les véhicules bénéficiant du tarif réduit, notamment certaines voitures électriques et les plus petits modèles. Le tarif standard s'élève à 6 euros pour deux heures, tandis que les véhicules les plus imposants sont soumis à un tarif pouvant atteindre 9,50 euros pour la même durée.

Comme le reste de l'année, le stationnement demeure gratuit les dimanches ainsi que le vendredi 15 août (jour férié).

Lors de sa mise en place en 2025, la municipalité avait expliqué que le maintien du stationnement payant en août devait permettre d'améliorer la rotation des véhicules dans les secteurs les plus fréquentés, notamment les quartiers commerçants et touristiques. La Ville estimait également que cette mesure pourrait générer environ 800 000 euros de recettes supplémentaires.