Mauvaise nouvelle pour les automobilistes à Lyon : il faudra encore payer tout le mois d'août

Pour la deuxième année consécutive, les automobilistes devront continuer à régler leur place entre le 1er et le 31 août sur l'ensemble des secteurs concernés par le stationnement payant.
Autrefois suspendue durant le mois d'août, la mairie écologiste a choisi de faire disparaitre cette gratuité estivale depuis l'an dernier. Désormais, les règles restent inchangées tout au long de l'été pour les visiteurs qui stationnent dans les rues lyonnaises.
Les abonnements destinés aux résidents, ainsi que les dispositifs spécifiques pour les artisans et les commerçants, ne sont en revanche pas concernés par cette évolution et conservent leurs modalités habituelles.
Jusqu'à 9,50 euros pour deux heures
Pour les visiteurs, le montant à régler dépend de la catégorie du véhicule. Il faut compter 3 euros pour les véhicules bénéficiant du tarif réduit, notamment certaines voitures électriques et les plus petits modèles. Le tarif standard s'élève à 6 euros pour deux heures, tandis que les véhicules les plus imposants sont soumis à un tarif pouvant atteindre 9,50 euros pour la même durée.
Comme le reste de l'année, le stationnement demeure gratuit les dimanches ainsi que le vendredi 15 août (jour férié).
Lors de sa mise en place en 2025, la municipalité avait expliqué que le maintien du stationnement payant en août devait permettre d'améliorer la rotation des véhicules dans les secteurs les plus fréquentés, notamment les quartiers commerçants et touristiques. La Ville estimait également que cette mesure pourrait générer environ 800 000 euros de recettes supplémentaires.
C'est Ça ouais, je vais payer 10€ matin midi et soir pour occuper 5m2 d'espace public....Peut-être quand j'aurais gagné à l'euro millions et encore c'est pas certain !Signaler Répondre
Merci Sartrelli !Signaler Répondre
Le stationnement payant avait au moins cette tentative de justification de faciliter la rotation des véhicules et de permettre aux gens de trouver plus facilement une place, mais là même en plein mois d'août quand il n'y a largement plus tant de problème pour trouver à se garer, ce Maire mesquin démontre son authentique haine d'une partie de ses administrés...Signaler Répondre
Ceux qui ont voté Doucet sont Lyonnais... ils ne sont pas concernés !Signaler Répondre
Quand on dit que la motivation principale de Doucet et compagnie est de punir et pénaliser les automobilistes…..encore une preuve…..Signaler Répondre
Doucet qui confond Lyon et Paris ou Rome. Il prétend que que cette mesure permet la rotation pour les touristes. Il y a tellement de touristes à Lyon 8. C'est une blague ? ? Même les Lyonnais dégagent de Lyon dès que c'est possible ! ! Rigolo ce Doucet ! !Signaler Répondre
On a trouvé des vaches à lait on les utilise ! Merci à tous les automobilistes qui payent cet impôt volontaire !Signaler Répondre
Exact un peu comme leurs doudounes made in BangladeshSignaler Répondre
Ah non pas du toutSignaler Répondre
Non non non les automobilistes sont des gens tout ce qu'il ya de plus normal, ni mieux ni pire qu'un autre, ils votent à droite à gauche ou s'abstiennent..
Moi meme j'en suis un quand je dois aller voir ma famille à la campagne..
Vous avez vraiment une sale image des gens vous..
Payez votre stationnement .Signaler Répondre
Ou payez vous amendes et vous ne verrez jamais un huissier ou une saisie.
ONZE fautes en TROIS lignes (titre compris).Signaler Répondre
Et ça croit poster un commentaire sensé, alors qu'il est inepte, comme toujours, et comme le bonhomme.
Les bagnolards ne sont que des droitardés qui idolâtrent marine la climatosceptique , praud et cnews , des bourgeois en costards qui allaient voir les peripetassiennes dans leur camionnette qui sentait le pipi à Confluence , dans un fort relent colonialiste puisque ces dames étaient des racisées en grande majoritéSignaler Répondre
la pollution des voitures ? Il en a autant cure que 10 milliardaires chinois .Signaler Répondre
Mais ils aiment l'argent ça par contre ...
TOUT le reste c'est du blabla et ce, de gauche comme de droite : ils sont prêt à raconter n'importe quoi et ils le font !
Du moment qu' au bout il y a un petit billet.
Nos vaillants personnels politique qui baissent leur pantalon à partir du 2e zero sur le cheque.
Ce sont les vrai prostitués de la Ve.
une politique totalement antisociale car évidemment ce sont ceux qui n ont pas les moyens de partir en vacances qui vont payer pour Doucet qui s et auto attribué des augmentations de salaires pour le maire de Lyon et de ses adjoints c est ça les politicards bobos des VERTS et de LFI .. pas vraiment ce pourquoi ont voté les électeurs de gauche … mais Doucet n’a qu un objectif s en mettre plein les poches avec sa bandeSignaler Répondre
Pourquoi ? une voiture à l’arrêt vous empêche de respirer ?Signaler Répondre
Saleté de DoucetteSignaler Répondre
Vive le doubletteSignaler Répondre
il aurait été mieux de maintenir l’ancien système à savoir presqu’île et grands axes payants et autres emplacement gratuits pour le mois d’Août. Racket quand tu nous tiens .Signaler Répondre
vous n avez pas encore compris ! Ce maire a une haine viscérale des voitures, il prône la décroissance, il a indiqué lors d un échange avec un responsable économique qu il fallait contraindre les gens. Pour lui faire plaisir laissez tomber la ville faites travailler les villes peripheriques et Intenet. Les bobos écolos et étudiants à velos seront ravis, tout le monde sera content. l écologie aux mains des ecolos est une catastrophe.Signaler Répondre
Ah mince comment va faire Abdelkader pour se garer en ville ?Signaler Répondre
Ah mais c'est vrai monsieur va se pointer au commissariat pour contester..
En attendant le doucet s'est cru à saint Tropez avec ses tarifs
La métropole n'a pas son mot à dire?Signaler Répondre
Doubl peine pour ceux qui ont voté pour Doucet !Signaler Répondre
Tout a fait,mais sur TEMU,SHEIN,ALIBABA ,c'est pas trop cher,ni de très bonne qualité,mais ça lui va bien ,et il est trop content de refaire sa garde robeSignaler Répondre
Bonjour à tous messieurs dames les automobilistes..Signaler Répondre
Pourquoi vous en profitez pas pour essayer le velo?
Pour ceux qui le peuvent bien sur..
Le mois d'août est idéal pour se lancer, les VeloV électriques ne sont pas saturé car beaucoup sont en vacance..
Vous vous apercevrez que vous irez bien plus vite qu'en voiture et que le vélo c'est facile, c'est pas cher et ca peut rapporter gros .
Cordialement.
Déserté par 35°C?Signaler Répondre
Vous habitez ou pour dire n'importe quoi comme ca?
À Saint Cyr au Mt d'Or ?
On a sûrement le stationnement le plus élevé en France. Qu’on roule en électrique ou thermique : on prend sa dose de racket, avec des arguments ridicules.Signaler Répondre
Pour cela, et pour tout le reste: je suis heureux d’enfin quitter Lyon. Si on a le malheur d’être autre chose qu’un vélo tafeur on est persona non grata dans cette ville.
Si seulement on avait eu un candidat pas sénile comme Aulas aux élections, tout aurait changé. Que Grégory n’oublie pas qu’il a gagné d’un poil contre un candidat du 3eme âge qui ne savait même pas ce qu’il foutait la. Un peu d’humilité…
Courage aux lyonnais, faites comme moi : fuyez.
En même temps c'est très logique.Signaler Répondre
Entre l'espace nécessaire au véhicule et le dégagement.. faut payer la location du m².
On achètera chinois sur Amazon en choisissant l'option de livraison la plus polluante !!!Signaler Répondre
La bonne excuse ca a toujours été gratuit au mois d’août, les 3/4 des commerces sont fermés c’est encore pour favoriser les chaînes et payer des travaux cyclable D’autant que beaucoup de gens encore là au mois d’août n’ont pas pu partir en vacances même en juillet faute d’argent.Signaler Répondre
Ce maire est surtout anti- lyon
Merci lescrolo mais tu va le payer il y a toujours un retour de bâton.Signaler Répondre
pendant ce temps, les frais de livraison sont gratuit chez Amazon. Le choix est vite fait pour les consommateurs...Signaler Répondre
9,50€ les 2 heures, si c'est pas du racket en bande organisée...P.v non réglés, amendes huissiers, saisies....Je me suis séparé de mon véhicule non pas parceque je n'avais pas les moyens d'en posséder un, mais par peur de tout perdre et de me retrouver sous les ponts à cause de ce système mafieux et bien huilé.Signaler Répondre
il faut surtout remplir les caisses videsSignaler Répondre
il faut bien payer les augmentations de Doucet et ses copains adjoints… et tout le gaspillage des pseudos écolosSignaler Répondre
vivement les prochaines élections qu'on se débarrasse de ces écolos.Beucoup de gens s'étaient fait avoir,ne sachant pas ce que ces écolos nous réservaient.Maintenant,je suis convaincue qu'ils sont cuits aux prochaines élections.Bon débarras!Signaler Répondre
Greg,tu va nous arnaquer encore pour combien de temps ? C'est pour renflouer les caisses vides avec l'argent lapidé pour tes âneries récurrentes !!! EELV/LFI même girouettesSignaler Répondre
Comment on peut voter pour ces faux écolos ???ce maire a besoin toujours plus d argent il a pas honte?? Il s augmente son salaire ils augmentent ses potes de la mairie ..sans parler de l horreur place bellecour. ..on vit dans des HLM on peut pas recevoir nos famille nos amis stationner coute trop cher …Je comprends pas qu on puisse voter pour eux ..à si les bobos ont leurs places réservé dans leurs résidences bien sécurisées 🙃🙃🙃🙃😡😡😡😡😡Signaler Répondre
Merci M Doucet pour ce cadeau d’étéSignaler Répondre
ce n’est donc pas une « nouvelle » car c’est la même chose que l’an dernier, et qui ne concerne pas les Lyonnais qui auront toujours leur abonnement résident gratuit en août. Finalement on peut se poser la question de savoir pourquoi l’on a rendu le stationnement gratuit pour les touristes au mois d’août pendant si longtemps ?Signaler Répondre
très bien. ça évitera â certains qui se garent près de la Pardieu de laisser leur voiture 15j 3 semaines. les résidents vont respirer.Signaler Répondre
"C'est pour m'acheter des chaussures de ville et des cravates", Grégory DOUCETSignaler Répondre
Faut bien payer les étendoirs à linge sale de la place Bellecour.Signaler Répondre
800 000 € supplémentaires pour payer les pistes cyclables désertées par 35° ; et combien de touristes et donc TVA en moins ?Signaler Répondre
Pour le stationnement anarchique des trottinettes de location, on fait quoi ?Signaler Répondre
Et les trottinettes perso que les abrutis rentrent dant les commerces, même dans les hopitaux ? je ne parle des bus et trams, c'est un scandale
Encore une mesure anti commerce, et attrape pigeon, pour les touristes