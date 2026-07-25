Alors que plusieurs incendies d'une rare intensité continuent de ravager le sud et le sud-ouest de la France, d'importants renforts ont été déployés.

La zone de défense et de sécurité sud-est, qui couvre notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, a ainsi mobilisé d'importants moyens pour soutenir les sapeurs-pompiers déjà engagés sur les feux.

La préfecture du Rhône indique que "436 sapeurs-pompiers et 135 véhicules de la zone sud-est sont engagés aux côtés de leurs camarades des zones sud et sud-ouest pour lutter contre les feux de forêt et les incendies."

Cette mobilisation est pilotée depuis Lyon. La préfecture précise que "toute la coordination de la mobilisation de ces moyens se fait sous l'autorité du préfet de zone Étienne Guyot, par l'état-major interministériel de zone qui est placé sous son autorité, en lien avec le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (Cogic)."

Des renforts en Gironde, dans le Var, les Hautes-Alpes et l'Aude

Une partie de ces effectifs est destinée à renforcer les secours mobilisés dans le sud-ouest, où les incendies qui touchent notamment la Gironde continuent de nécessiter d'importants moyens.

Ainsi, une colonne spécialisée dans les feux urbains est en route vers Mérignac, en Gironde, avec 128 sapeurs-pompiers et 34 engins. Un détachement de spécialistes, composé de cinq sapeurs-pompiers et deux véhicules, a également été envoyé vers Bordeaux, une partie ayant été acheminée par hélicoptère.

Les renforts concernent également d'autres incendies en cours dans le sud du pays. Trois colonnes de lutte contre les feux de forêt, représentant 206 sapeurs-pompiers et 70 véhicules, sont mobilisées sur le feu de Pontevès, dans le Var. Une autre colonne, composée de 32 sapeurs-pompiers et huit engins, est engagée à Freissinières, dans les Hautes-Alpes. Enfin, 65 sapeurs-pompiers et 23 véhicules ont rejoint Narbonne, dans l'Aude, pour participer aux opérations de lutte contre les flammes.