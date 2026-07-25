Entre le 8 juin et le 20 juillet, l'opération Taranis a mobilisé l'ensemble des services de la douane afin de renforcer la lutte contre les importations illégales de ces produits.

Dans son communiqué, l'administration rappelle que si ces articles sont "initialement destinés à des usages festifs ou industriels", ils sont "de plus en plus utilisés, notamment depuis 2023, de manière détournée à l'occasion d'évènements festifs ou sportifs, voire comme armes lors de troubles à l'ordre public."

Les autorités expliquent que "la survenance d'évènements majeurs ces dernières semaines – Coupe du monde de football, sommet du G7, fête de la Musique, 14 juillet – a conduit à intensifier les contrôles des engins pyrotechniques importés ou introduits illégalement sur le territoire national."

Au total, cette opération nationale a permis la saisie de plus de 46 000 engins pyrotechniques.

Près de 1 800 articles saisis en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, près de 1 800 engins pyrotechniques – fumigènes, pétards ou encore chandelles romaines – ont été interceptés par les douaniers.

Selon le communiqué, "un peu moins de la moitié" de ces marchandises relevaient de la catégorie F3, dont "l'usage est strictement encadré", ces produits présentant "un niveau de danger considéré comme plus élevé".

Les saisies ont été réalisées lors de contrôles dans le fret express et postal. Les marchandises étaient destinées à des particuliers domiciliés dans la région et avaient, "pour l'essentiel été acquises auprès de sociétés basées dans des pays de l'Est de l'Europe, notamment la Pologne et la République tchèque."

Une saisie dans l'Ain illustrée par les douanes

Les douanes illustrent notamment cette opération par une intervention menée le 20 juillet 2026 par la brigade de Bourg-en-Bresse. Lors d'un contrôle dans le fret express, les agents ont saisi 192 articles de pyrotechnie, principalement des chandelles romaines.

La marchandise, originaire de Pologne, était destinée à deux particuliers domiciliés dans l'Ain.

L'administration estime que cette opération "témoigne du rôle essentiel de la douane dans la protection du territoire et des citoyens, face à la menace grandissante que constitue l'usage détourné de produits dangereux du fait même de leur caractère puissant et instable."