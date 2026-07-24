Faits Divers

Lyon 9e : une boulangerie criblée de balles en pleine nuit

Lyon 9e : une boulangerie criblée de balles en pleine nuit

Nouvel épisode de violences par armes à feu dans l'agglomération lyonnaise.

Une boulangerie située rue du Sergent Michel-Berthet —dans le quartier de Valmy (Lyon 9e)—  a été prise pour cible au cours de la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet, rapporte BFM Lyon.

Les policiers sont intervenus jeudi matin, aux alentours de 7h, afin de procéder aux premières constatations. Plusieurs impacts étaient visibles sur la devanture de l'établissement.

Aucun blessé n'a été recensé dans cette affaire, les faits s'étant vraisemblablement produits durant la nuit, alors que le commerce était fermé.

Les motivations de cette attaque restent, à ce stade, inconnues. Les enquêteurs devront notamment déterminer si cette boulangerie a été délibérément ciblée ou si les tirs s'inscrivent dans un autre contexte.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier le ou les auteurs de ces coups de feu et d'établir les circonstances précises des faits.

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8 commentaires
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Jacques20 le 24/07/2026 à 19:07

Il faisait des PAINS... de cannabis ?

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Rigolade et fraternité le 24/07/2026 à 18:45

Juste une petite bêtise de jeunes qui s’ennuient parce que les piscines et les cinémas sont trop chers. Vous n’avez donc aucun humour ?

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EELV 69 le 24/07/2026 à 18:44

La vidéosurveillance déplace la délinquance sans résoudre le mal-être de ces jeunes gens. Seule la plantation d'arbres et de buissons permet de redonner espoir et confiance à cette jeunesse gangrenée par le trafic de drogue.

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qu'est ce qui se passe le 24/07/2026 à 18:41

Un client insatisfait ? le pain était trop dur ? ? ?

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Et pourtant le 24/07/2026 à 18:36

On t'avait dit de pas mettre de lardons sur la quiche !!!

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Ex Précisions le 24/07/2026 à 18:35
fait chaud a écrit le 24/07/2026 à 18h12

avec la canicule le port du gilet par balles va devenir compliqué

Avec la chaleur il a voulu cuire le pain directement sur le trottoir et ça n'a pas plu ;-)

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Gui le 24/07/2026 à 18:16

La ville apaisé aux pistes cyclables 🤣

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fait chaud le 24/07/2026 à 18:12

avec la canicule le port du gilet par balles va devenir compliqué

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