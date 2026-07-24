Lyon 9e : une boulangerie criblée de balles en pleine nuit

Une boulangerie située rue du Sergent Michel-Berthet —dans le quartier de Valmy (Lyon 9e)— a été prise pour cible au cours de la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet, rapporte BFM Lyon.

Les policiers sont intervenus jeudi matin, aux alentours de 7h, afin de procéder aux premières constatations. Plusieurs impacts étaient visibles sur la devanture de l'établissement.

Aucun blessé n'a été recensé dans cette affaire, les faits s'étant vraisemblablement produits durant la nuit, alors que le commerce était fermé.

Les motivations de cette attaque restent, à ce stade, inconnues. Les enquêteurs devront notamment déterminer si cette boulangerie a été délibérément ciblée ou si les tirs s'inscrivent dans un autre contexte.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier le ou les auteurs de ces coups de feu et d'établir les circonstances précises des faits.