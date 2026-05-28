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Tirs en pleine nuit à Vaulx-en-Velin : la porte d’un appartement criblée d’impacts

Tirs en pleine nuit à Vaulx-en-Velin : la porte d’un appartement criblée d’impacts
Tirs en pleine nuit à Vaulx-en-Velin : la porte d’un appartement criblée d’impacts - LyonMag

Nouvel épisode de violences par arme à feu dans l’agglomération lyonnaise.

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai, plusieurs coups de feu ont été tirés en direction d’un appartement situé chemin de la Ferme, dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin.

Les faits se seraient produits vers 2h45 du matin, rapporte le Progrès. Selon les premiers éléments, les impacts auraient visé la porte d’entrée du logement. Aucun occupant n’a été blessé lors de cette attaque.

Les circonstances exactes restent encore à déterminer. Le ou les tireurs ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre et sont actuellement recherchés.

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte marqué par une multiplication des tirs et actes d’intimidation dans plusieurs quartiers de la métropole de Lyon depuis le début de l’année.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de déterminer le mobile précis des tirs.

Tags :

tirs

fusillade

12 commentaires
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Petits chenapans le 28/05/2026 à 12:11

Il faudrait rappeler à nos anges que le tapage nocturne est interdit après 22h

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Solidarité 69 le 28/05/2026 à 11:57

Ah la belle nouvelle France by LFI que Mélenchon, s'il est élu en 2027, a promis d'exporter dans les campagnes françaises.

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Allez dormir sous les ponts, merci le 28/05/2026 à 11:30

D'où l'urgence de virer des immeubles tout ceux et celles qui ont un lien avec le trafic de drogue, familles comprises.
Ne pas attendre que des innocents payent pour eux.

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Chris25 le 28/05/2026 à 11:25

Ville apaisée...

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Ex Précisions le 28/05/2026 à 11:21

L'aïd machin chose vient de commencer ça devrait se calmer pendant cette période...

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Porte à porte le 28/05/2026 à 11:17

Ca devient du n'importe quoi les ventes de calendrier maintenant.

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cri69 le 28/05/2026 à 11:11

pas grave .. ça leur fait des courants d air .

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Service maintenance le 28/05/2026 à 11:03

Peut-être que l'interphone ne marchait plus?

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Chris696968 le 28/05/2026 à 10:33

En fait, c'était pour installer une clim....

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Ça fait des courants d’air le 28/05/2026 à 10:14

En cette période de canicule , quelques trous dans une porte ne font pas de mal !!!

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coke en stock ! le 28/05/2026 à 09:51

Au XIX° siècle, la ligne des forts entourait la ville. Au XXI° siècle, c'est la ligne de feu qui l'entoure : Vaulx, Venisisieux , Rillieux, Villeurbanne.. etc

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