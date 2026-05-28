Tirs en pleine nuit à Vaulx-en-Velin : la porte d’un appartement criblée d’impacts

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai, plusieurs coups de feu ont été tirés en direction d’un appartement situé chemin de la Ferme, dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin.
Les faits se seraient produits vers 2h45 du matin, rapporte le Progrès. Selon les premiers éléments, les impacts auraient visé la porte d’entrée du logement. Aucun occupant n’a été blessé lors de cette attaque.
Les circonstances exactes restent encore à déterminer. Le ou les tireurs ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre et sont actuellement recherchés.
Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte marqué par une multiplication des tirs et actes d’intimidation dans plusieurs quartiers de la métropole de Lyon depuis le début de l’année.
Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de déterminer le mobile précis des tirs.
Il faudrait rappeler à nos anges que le tapage nocturne est interdit après 22hSignaler Répondre
Ah la belle nouvelle France by LFI que Mélenchon, s'il est élu en 2027, a promis d'exporter dans les campagnes françaises.Signaler Répondre
D'où l'urgence de virer des immeubles tout ceux et celles qui ont un lien avec le trafic de drogue, familles comprises.Signaler Répondre
Ne pas attendre que des innocents payent pour eux.
Ville apaisée...Signaler Répondre
Un rappel de santé:Signaler Répondre
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/risques-lies-plomb-autres-risques-sanitaires
L'aïd machin chose vient de commencer ça devrait se calmer pendant cette période...Signaler Répondre
Ca devient du n'importe quoi les ventes de calendrier maintenant.Signaler Répondre
pas grave .. ça leur fait des courants d air .Signaler Répondre
Peut-être que l'interphone ne marchait plus?Signaler Répondre
En fait, c'était pour installer une clim....Signaler Répondre
En cette période de canicule , quelques trous dans une porte ne font pas de mal !!!Signaler Répondre
Au XIX° siècle, la ligne des forts entourait la ville. Au XXI° siècle, c'est la ligne de feu qui l'entoure : Vaulx, Venisisieux , Rillieux, Villeurbanne.. etcSignaler Répondre