Tirs en pleine nuit à Vaulx-en-Velin : la porte d’un appartement criblée d’impacts

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai, plusieurs coups de feu ont été tirés en direction d’un appartement situé chemin de la Ferme, dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin.

Les faits se seraient produits vers 2h45 du matin, rapporte le Progrès. Selon les premiers éléments, les impacts auraient visé la porte d’entrée du logement. Aucun occupant n’a été blessé lors de cette attaque.

Les circonstances exactes restent encore à déterminer. Le ou les tireurs ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre et sont actuellement recherchés.

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte marqué par une multiplication des tirs et actes d’intimidation dans plusieurs quartiers de la métropole de Lyon depuis le début de l’année.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de déterminer le mobile précis des tirs.