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Fusillade à Lyon : des tirs en rafale font deux blessés, un appartement touché

Fusillade à Lyon : des tirs en rafale font deux blessés, un appartement touché
Fusillade à Lyon : des tirs en rafale font deux blessés, un appartement touché - LyonMag

INFO LYONMAG. Une fusillade a éclaté dans la nuit à Vaise. Deux personnes ont été légèrement blessées et des tirs ont également touché un appartement et un véhicule stationné.

La scène est particulièrement inquiétante. À Lyon 9e arrondissement, dans le quartier de Vaise, une fusillade a éclaté aux alentours d’1h du matin ce jeudi 30  avril, rue Masaryk.

Selon nos informations, un groupe d’individus se trouvait aux abords d’une épicerie lorsqu’un véhicule de type Renault Mégane est arrivé. À son bord, au moins deux individus cagoulés. L’un d’eux est descendu, armé d’une arme longue, avant d’ouvrir le feu en direction du groupe, en tirant en rafale.

Les tireurs ont ensuite pris la fuite

Sur place, une quinzaine de douilles ont été retrouvées nous précise une source policière. Deux personnes ont été légèrement blessées par des éraflures, sans nécessiter de transport à l’hôpital.

Mais au-delà des blessés, ce sont surtout les conséquences pour les riverains qui interpellent. Plusieurs tirs ont atteint des cibles à priori non visées : une fenêtre d’appartement a été touchée, tout comme un véhicule stationné à proximité. 

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette nouvelle tentative d'homicide.

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fusillade

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Lyon

8 commentaires
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Gabin69 le 30/04/2026 à 11:26
sicario ! a écrit le 30/04/2026 à 10h52

Duchère, Vénissieux, Décines, Viileurbanne.. la ligne de feu !

Sans oublier Vaulx, Rillieux, la Guillotière, le 8e ...
Bref la liste est trop longue

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Ce n’est que le début le 30/04/2026 à 11:23

Vous avez voté pour cette gauche sectaire, rien ne changera, au contraire...

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ideali69 le 30/04/2026 à 11:22

Laissez moi réfléchir....Vaise, épicerie, 21h, fusillade : oui OK j'ai compris !

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gege66 le 30/04/2026 à 11:22

Doucet doit être fier!

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Les élections sont passées le 30/04/2026 à 11:22

Sarcelli au boulot et rapidement, étrange qu'on ne l'entende pas, où est la police métropolitaine qu'on nous a vendu ? Ca prend 3 ans de recruter ? Tous les jours des fusillades, quand c'est pas des tirs d'intimidation c'est des "jambisation" ou des corps calcinés. On a voté pour la sécurité à la métropole et pour moi plus question d'attendre !!!!

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J6 le 30/04/2026 à 11:20

Encore et toujours. On a 3 articles par jour : belle compet entre la duch, rillieux, villeurbanne, vaulx, decines, venissieux, lyon 8...

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Maduro69 le 30/04/2026 à 11:19

Ne vous inquiétez-pas! tout ce beau monde va s'expliquer au commissariat et les auteurs de la fusillade seront vite appréhendes c'est juste l'apaisement qui commence à produire ses fruits.

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C’est ça le 30/04/2026 à 11:19
Solidarité 69 a écrit le 30/04/2026 à 10h47

La nouvelle France by LFI.

Et n’oubliez pas de psalmodier en transe comme un derviche tourneur : le danger c est lesstreme drouate , le danger c est lesstreme drouate

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Malheureusement le 30/04/2026 à 11:16
sicario ! a écrit le 30/04/2026 à 10h52

Duchère, Vénissieux, Décines, Viileurbanne.. la ligne de feu !

ce sera bientôt d'autres quartiers comme Bir-Hakeim où ces trafics s'installent tranquillement, aux yeux de tous

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Triste constat le 30/04/2026 à 11:12
sicario ! a écrit le 30/04/2026 à 10h52

Duchère, Vénissieux, Décines, Viileurbanne.. la ligne de feu !

Eh oui comme toutes les villes et métropoles qui ont été géré par les écolis-LFI, l'insécurité règne en maitre.
Bon courage pour revenir en arrière ...

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sicario ! le 30/04/2026 à 10:52

Duchère, Vénissieux, Décines, Viileurbanne.. la ligne de feu !

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Reponse à Chris le 30/04/2026 à 10:49
Chris25 a écrit le 30/04/2026 à 10h14

Ville apaisée...

Le capitalisme.... Et ses fruits

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FCLYON6 le 30/04/2026 à 10:48

ça devient très grave c’est pour quand l’armée dehors au lieu de s’occuper des guerres ailleurs il y a du boulot ici !!

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Solidarité 69 le 30/04/2026 à 10:47

La nouvelle France by LFI.

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Bl74 le 30/04/2026 à 10:38

Mmhhh du bon vivre ensemble apaisé et inclusif...

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Jacques20 le 30/04/2026 à 10:31

C'est tous les jours, fusillades et cie et tout ça parce que des drogués ont besoin de came. Puisqu'on a du mal avec les dealers, soyons plus sévères avec ces drogués.

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Chris25 le 30/04/2026 à 10:14

Ville apaisée...

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j'aime bien le 30/04/2026 à 10:12

Les tireurs ont pris la fuite ? ? ? ils ne vont pas attendre l'arrivée des flics ?

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