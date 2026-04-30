Fusillade à Lyon : des tirs en rafale font deux blessés, un appartement touché

La scène est particulièrement inquiétante. À Lyon 9e arrondissement, dans le quartier de Vaise, une fusillade a éclaté aux alentours d’1h du matin ce jeudi 30 avril, rue Masaryk.
Selon nos informations, un groupe d’individus se trouvait aux abords d’une épicerie lorsqu’un véhicule de type Renault Mégane est arrivé. À son bord, au moins deux individus cagoulés. L’un d’eux est descendu, armé d’une arme longue, avant d’ouvrir le feu en direction du groupe, en tirant en rafale.
Les tireurs ont ensuite pris la fuite
Sur place, une quinzaine de douilles ont été retrouvées nous précise une source policière. Deux personnes ont été légèrement blessées par des éraflures, sans nécessiter de transport à l’hôpital.
Mais au-delà des blessés, ce sont surtout les conséquences pour les riverains qui interpellent. Plusieurs tirs ont atteint des cibles à priori non visées : une fenêtre d’appartement a été touchée, tout comme un véhicule stationné à proximité.
Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette nouvelle tentative d'homicide.
Sans oublier Vaulx, Rillieux, la Guillotière, le 8e ...Signaler Répondre
Bref la liste est trop longue
Vous avez voté pour cette gauche sectaire, rien ne changera, au contraire...Signaler Répondre
Laissez moi réfléchir....Vaise, épicerie, 21h, fusillade : oui OK j'ai compris !Signaler Répondre
Doucet doit être fier!Signaler Répondre
Sarcelli au boulot et rapidement, étrange qu'on ne l'entende pas, où est la police métropolitaine qu'on nous a vendu ? Ca prend 3 ans de recruter ? Tous les jours des fusillades, quand c'est pas des tirs d'intimidation c'est des "jambisation" ou des corps calcinés. On a voté pour la sécurité à la métropole et pour moi plus question d'attendre !!!!Signaler Répondre
Encore et toujours. On a 3 articles par jour : belle compet entre la duch, rillieux, villeurbanne, vaulx, decines, venissieux, lyon 8...Signaler Répondre
Ne vous inquiétez-pas! tout ce beau monde va s'expliquer au commissariat et les auteurs de la fusillade seront vite appréhendes c'est juste l'apaisement qui commence à produire ses fruits.Signaler Répondre
Et n’oubliez pas de psalmodier en transe comme un derviche tourneur : le danger c est lesstreme drouate , le danger c est lesstreme drouateSignaler Répondre
ce sera bientôt d'autres quartiers comme Bir-Hakeim où ces trafics s'installent tranquillement, aux yeux de tousSignaler Répondre
Eh oui comme toutes les villes et métropoles qui ont été géré par les écolis-LFI, l'insécurité règne en maitre.Signaler Répondre
Bon courage pour revenir en arrière ...
Duchère, Vénissieux, Décines, Viileurbanne.. la ligne de feu !Signaler Répondre
Le capitalisme.... Et ses fruitsSignaler Répondre
ça devient très grave c’est pour quand l’armée dehors au lieu de s’occuper des guerres ailleurs il y a du boulot ici !!Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Mmhhh du bon vivre ensemble apaisé et inclusif...Signaler Répondre
C'est tous les jours, fusillades et cie et tout ça parce que des drogués ont besoin de came. Puisqu'on a du mal avec les dealers, soyons plus sévères avec ces drogués.Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Les tireurs ont pris la fuite ? ? ? ils ne vont pas attendre l'arrivée des flics ?Signaler Répondre