Fusillade à Lyon : des tirs en rafale font deux blessés, un appartement touché

La scène est particulièrement inquiétante. À Lyon 9e arrondissement, dans le quartier de Vaise, une fusillade a éclaté aux alentours d’1h du matin ce jeudi 30 avril, rue Masaryk.

Selon nos informations, un groupe d’individus se trouvait aux abords d’une épicerie lorsqu’un véhicule de type Renault Mégane est arrivé. À son bord, au moins deux individus cagoulés. L’un d’eux est descendu, armé d’une arme longue, avant d’ouvrir le feu en direction du groupe, en tirant en rafale.

Les tireurs ont ensuite pris la fuite

Sur place, une quinzaine de douilles ont été retrouvées nous précise une source policière. Deux personnes ont été légèrement blessées par des éraflures, sans nécessiter de transport à l’hôpital.

Mais au-delà des blessés, ce sont surtout les conséquences pour les riverains qui interpellent. Plusieurs tirs ont atteint des cibles à priori non visées : une fenêtre d’appartement a été touchée, tout comme un véhicule stationné à proximité.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette nouvelle tentative d'homicide.