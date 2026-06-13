Pourquoi des milliers de cyclistes vont envahir les rues de Lyon ce week-end

Depuis vendredi, et jusqu'à ce dimanche 14 juin, l'agglomération lyonnaise accueille la Vélorution universelle, un rendez-vous cycliste organisé chaque année dans une ville différente.

Présentée comme une manifestation à la fois "festive et militante", cette édition 2026 rassemble des participants venus de différents territoires autour d'une même idée : promouvoir les déplacements à vélo et revendiquer un partage différent de l'espace public.

Les premiers rendez-vous ont débuté vendredi soir. Les participants étaient invités à se retrouver au parc de la Commune-de-Paris, à Villeurbanne, avant une première balade urbaine organisée en soirée afin de lancer le week-end.

Une grande parade attendue ce samedi

Le temps fort de la manifestation est programmé ce samedi 13 juin. Dès l'aube, une sortie baptisée "sunrise ride" était proposée pour assister au lever du soleil.

Plus tard dans la matinée, plusieurs animations devaient être organisées à la friche Lamartine, dans le 7e arrondissement, avec notamment un atelier de décoration de vélos et un petit-déjeuner partagé.

L'événement principal doit débuter dans l'après-midi au parc Blandan. Les organisateurs annoncent une déambulation festive mêlant musique, animations et véhicules décorés. Cette grande parade à vélo constitue traditionnellement le moment le plus suivi de la Vélorution universelle.

La journée doit ensuite se prolonger en soirée à Vaulx-en-Velin avec des concerts organisés dans un lieu associatif.

Les animations se poursuivront dimanche avec une "vélorution des enfants" au départ de la place Bahadourian, dans le 3e arrondissement de Lyon. Le parcours doit rejoindre le parc de la Feyssine où sont prévus un pique-nique collectif et différentes activités.

Le week-end doit enfin se conclure par un rassemblement au parc de Miribel-Jonage. Inspirée du mouvement américain des « Critical Mass », la Vélorution défend l'idée de rouler en groupe afin de permettre aux cyclistes de se déplacer ensemble dans un environnement perçu comme plus sûr. Les organisateurs expliquent ainsi vouloir créer "une masse mouvante compacte et bienveillante" permettant de "se sentir libre et en sécurité à vélo dans les rues."