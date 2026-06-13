Et aussi à Lyon

Pourquoi des milliers de cyclistes vont envahir les rues de Lyon ce week-end

Pourquoi des milliers de cyclistes vont envahir les rues de Lyon ce week-end
DR : Vélorution Universelle

Les rues de Lyon et de la métropole devraient voir défiler un impressionnant cortège de cyclistes tout au long du week-end.

Depuis vendredi, et jusqu'à ce dimanche 14 juin, l'agglomération lyonnaise accueille la Vélorution universelle, un rendez-vous cycliste organisé chaque année dans une ville différente.

Présentée comme une manifestation à la fois "festive et militante", cette édition 2026 rassemble des participants venus de différents territoires autour d'une même idée : promouvoir les déplacements à vélo et revendiquer un partage différent de l'espace public.

Les premiers rendez-vous ont débuté vendredi soir. Les participants étaient invités à se retrouver au parc de la Commune-de-Paris, à Villeurbanne, avant une première balade urbaine organisée en soirée afin de lancer le week-end.

Une grande parade attendue ce samedi

Le temps fort de la manifestation est programmé ce samedi 13 juin. Dès l'aube, une sortie baptisée "sunrise ride" était proposée pour assister au lever du soleil.

Plus tard dans la matinée, plusieurs animations devaient être organisées à la friche Lamartine, dans le 7e arrondissement, avec notamment un atelier de décoration de vélos et un petit-déjeuner partagé.

L'événement principal doit débuter dans l'après-midi au parc Blandan. Les organisateurs annoncent une déambulation festive mêlant musique, animations et véhicules décorés. Cette grande parade à vélo constitue traditionnellement le moment le plus suivi de la Vélorution universelle.

La journée doit ensuite se prolonger en soirée à Vaulx-en-Velin avec des concerts organisés dans un lieu associatif.

Les animations se poursuivront dimanche avec une "vélorution des enfants" au départ de la place Bahadourian, dans le 3e arrondissement de Lyon. Le parcours doit rejoindre le parc de la Feyssine où sont prévus un pique-nique collectif et différentes activités.

Le week-end doit enfin se conclure par un rassemblement au parc de Miribel-Jonage. Inspirée du mouvement américain des « Critical Mass », la Vélorution défend l'idée de rouler en groupe afin de permettre aux cyclistes de se déplacer ensemble dans un environnement perçu comme plus sûr. Les organisateurs expliquent ainsi vouloir créer "une masse mouvante compacte et bienveillante" permettant de "se sentir libre et en sécurité à vélo dans les rues."

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16 commentaires
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lululaberlue le 13/06/2026 à 12:59

Qui pour organiser une manif de grande ampleur contre les vélos ?

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Sidéré le 13/06/2026 à 12:53
maville a écrit le 13/06/2026 à 11h35

Supprimer leur la batterie il y en aura tout de suite moins. Ces écolos il leur faut une assistance electrique, cherchez l'erreur.

Les gens se lèvent le matin en essayant de faire quelque chose de bien de leur journée. À essayer de ne pas raconter trop de bêtises... et puis il y a vous.

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Pauvre clown suppot de Bagnon le 13/06/2026 à 12:39
Vive la capitale du vélo a écrit le 13/06/2026 à 12h02

Que d'aigris dans les commentaires !
Parce qu'ils ne savent pas faire de vélo, c'est sûr 😂

...................

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papyrebel le 13/06/2026 à 12:36
Retour sur Terre a écrit le 13/06/2026 à 11h55

Piétons, surtout âgés, mieux vaut rester chez vous

Je ferai un petit tour par curiosité , avec ma canne ; Je l'a magnait assez bien en sports de combat ... J'ai peut-être perdu un peu la main mais cela vaut le coup d'essayer .

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ad vitam ! le 13/06/2026 à 12:22
Vive la capitale du vélo a écrit le 13/06/2026 à 12h02

Que d'aigris dans les commentaires !
Parce qu'ils ne savent pas faire de vélo, c'est sûr 😂

La génération Z découvre son niveau de vie futur, sans oublier la crème antihémorroïdaire !

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Vive la capitale du vélo le 13/06/2026 à 12:02

Que d'aigris dans les commentaires !
Parce qu'ils ne savent pas faire de vélo, c'est sûr 😂

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pédale douce le 13/06/2026 à 11:58

Pourquoi des milliers de cyclistes vont envahir les rues de Lyon ce week-end

c'est pour nous faire chier

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Retour sur Terre le 13/06/2026 à 11:55

Piétons, surtout âgés, mieux vaut rester chez vous

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jugusse le 13/06/2026 à 11:55

Greg, regonfle tes pneus, n'oublie pas de remettre la selle et surtout respecte les piétons et le code de la route

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GARBO le 13/06/2026 à 11:49

A quand les voitures du Rallye de Charbonnières dans les rue de Lyon et une super spéciale a Gerland ....

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maville le 13/06/2026 à 11:35

Supprimer leur la batterie il y en aura tout de suite moins. Ces écolos il leur faut une assistance electrique, cherchez l'erreur.

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GLOUGLOU 1er le 13/06/2026 à 11:30

C'est tellement pathétique que les jambes flanchent, les bras tombent . Pas prêt de faire du vélo en tribu avec ces autocentrés. vroom vroom

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phil 6 le 13/06/2026 à 11:28

je viens de passer une semaine à Berlin, quel bonheur d être piéton, les vélos et trottinettes s arrêtent aux feux rouges et aux stop, ne roulent pas sur les trottoirs, laissent passer les piétons il faudrait que Doucet se rendent à Berlin pour se rendre comptes qu on pourrait tous être en bonne harmonie ces vélos et trottinettes devraient comme les voitures être verbalisés pour non respect du code de la route il y a une chose à enlever de toute urgence c est ces petits panneaux triangulaires qu il a fait installer à toutes les intersections, car les cyclistes le prennent pour un panneau prioritaire

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Ritchie le 13/06/2026 à 11:28

Les frelons lyonnais ... bien pires que les asiatiques !!!

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Général Salan le 13/06/2026 à 11:27
TGo a écrit le 13/06/2026 à 10h20

revendiquer un partage différent : qu ils commencent a respecter le code de la route ça sera déjà bien / combien de vélo sur les trottoirs dans les rues piétonnes

Et bien on va préparer la boîte à gifles.

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papyrebel le 13/06/2026 à 11:26

Après " la Gay-pride- voici "la Sunrise-rise" : les rois de la pédale ; Décidément l'invasion de notre pays par des langues étrangères , avec la collaboration de média ( dont LyonMag) , continue à fabriquer des Anes , incultes, déracinés ...Ceci dit , le vélo (ou la bicyclette) sont de remarquables moyens de déplacements et très recommandés pour la santé , après la marche . Rappelons tout de même aux " deux roues" qu'il existe un code de la route , des panneaux de signalisation et que le piéton est prioritaire .

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Baleks le 13/06/2026 à 11:00

quel aveu d'échec.

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mazipoumo le 13/06/2026 à 10:46

La culture envahissante de l'entre-soi.

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Respect et bienveillance le 13/06/2026 à 10:45

Attentions les piétons : les passages piétons et les feux rouge ne seront pas respectés par cette "masse bienveillante", ce qui ne changera pas grand chose des autres jours où ce gens bienveillants s'imposent sur les piétons...

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TGo le 13/06/2026 à 10:20

revendiquer un partage différent : qu ils commencent a respecter le code de la route ça sera déjà bien / combien de vélo sur les trottoirs dans les rues piétonnes

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