Près de Lyon : une cycliste de 64 ans coincée sous une voiture après un accident

Une cycliste de 64 ans a été grièvement blessée de mardi 2 septembre peu avant 17 heures sur la route de Brignais (D342) à Chaponost, à hauteur d’un rond-point.

Selon les premièrs éléments, un automobiliste qui entrait dans le rond-point n’aurait pas vu la cycliste située sur sa droite et l’a percutée. La sexagénaire s’est retrouvée coincée sous le véhicule, au niveau du bassin. Consciente à l’arrivée des secours, elle a pu être dégagée par les pompiers avant d’être transportée vers l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé.

Les dépistages d’alcool et de stupéfiants réalisés sur le conducteur et sur la victime se sont révélés négatifs, précise le Progrès. La gendarmerie de Brignais a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.