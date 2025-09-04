Faits Divers

Près de Lyon : une cycliste de 64 ans coincée sous une voiture après un accident

Les secours sont intervenus en urgence.

Une cycliste de 64 ans a été grièvement blessée de mardi 2 septembre peu avant 17 heures sur la route de Brignais (D342) à Chaponost, à hauteur d’un rond-point.

Selon les premièrs éléments, un automobiliste qui entrait dans le rond-point n’aurait pas vu la cycliste située sur sa droite et l’a percutée. La sexagénaire s’est retrouvée coincée sous le véhicule, au niveau du bassin. Consciente à l’arrivée des secours, elle a pu être dégagée par les pompiers avant d’être transportée vers l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé.

Les dépistages d’alcool et de stupéfiants réalisés sur le conducteur et sur la victime se sont révélés négatifs, précise le Progrès. La gendarmerie de Brignais a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.

4 commentaires
Gen Z le 04/09/2025 à 10:57

Voilà le résultat quand un vieillard boomer s’aventure sur un vélo

velocargo le 04/09/2025 à 10:50

Faire du vélo en ville est une ineptie, les écolos envoient les cyclistes au casse-pipe !

Bob Eponge le 04/09/2025 à 10:40

pas étonnant quand on voit des cyclistes essayer de tenir la dragée haute aux bus...
on voit ça tous les jours et même avec la priorité ça reste des cyclistes....

roulette russe le 04/09/2025 à 10:13

La D342 est une des pires voiries de l'agglomération sur le plan de l'insécurité pour les piétons et les cyclistes :
Pas de piste cyclables, des trottoirs rares et discontinus, pas d'éclairage sur la section de la Chapelle de Beaunant.
Vous voulez vivre dangereusement ? Parcourez à pied, à la nuit tombée, cette route. Pas sûr que vous terminiez l'année en bonne santé.

