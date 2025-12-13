Près de Lyon : il tirait au fusil en face de la Confluence, un suspect interpellé

Chemin de Fontanières, sur la colline en face de la Confluence, des habitants avaient été tirés de leur sommeil par des tirs d'arme à feu. Vers 3h30, l'équipage de la BAC dépêché sur place est tombé sur un véhicule suspect, dont deux de ses occupants ont réussi à prendre la fuite. Le troisième a été interpellé.

A l'intérieur de la voiture, les fonctionnaires ont découvert un fusil de chasse et plusieurs cartouches, dont certaines étaient percutées.

Le suspect a été placé en garde à vue, l'enquête se poursuit.