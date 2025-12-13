Faits Divers

Près de Lyon : il tirait au fusil en face de la Confluence, un suspect interpellé

Près de Lyon : il tirait au fusil en face de la Confluence, un suspect interpellé

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la police a été appelée pour mener une intervention à La Mulatière.

Chemin de Fontanières, sur la colline en face de la Confluence, des habitants avaient été tirés de leur sommeil par des tirs d'arme à feu. Vers 3h30, l'équipage de la BAC dépêché sur place est tombé sur un véhicule suspect, dont deux de ses occupants ont réussi à prendre la fuite. Le troisième a été interpellé.

A l'intérieur de la voiture, les fonctionnaires ont découvert un fusil de chasse et plusieurs cartouches, dont certaines étaient percutées.

Le suspect a été placé en garde à vue, l'enquête se poursuit.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jacques1 le 13/12/2025 à 10:42

J’imagine qu’ils ont inventé l’intelligence artificielle parce que l’intelligence réelle est en train de s’épuiser.

Signaler Répondre
avatar
basta le 13/12/2025 à 09:45

les gens s'ennuient, à force d’être nourris sans rien faire !

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 13/12/2025 à 09:43

Sûrement des chasseurs qui se sont trompés de date .

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.