Messages anti-police projetés à la Fête des Lumières : "Je choisis cette gauche-là qui ne détourne pas le regard", revendique Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI)

La candidate LFI aux élections municipales à Lyon est revenue ce vendredi sur le piratage de l’œuvre de la Fête des Lumières sur la place des Terreaux samedi dernier, avec des messages anti-police et anti-RN, revendiqués par Les Soulèvements de la Terre.
Si la préfecture du Rhône, la droite et le maire Grégory Doucet ont condamné, Anaïs Belouassa-Cherifi a reconnu qu'il s'agissait de "phrases qui claquent", "qui dérangent évidemment du côté des aboyeurs" mais qui sont "nécessaires".
"Je suis révoltée qu’on joue à se faire peur avec les mots, alors que les faits, les violences policières et le racisme systémique, continuent de blesser, de mutiler, de tuer. Fatiguée de l’hypocrisie institutionnelle qui hurle au scandale dès qu’un mur parle trop fort, mais reste étrangement silencieuse quand ce sont les corps qui encaissent", indique la députée insoumise de Lyon.
"Quand Les Soulèvements de la Terre projettent “Ni oubli ni pardon” sur les façades étincelantes de la Fête des Lumières, ce n’est pas un caprice. C’est de la mémoire et de l’action politique majeure. C’est une promesse faite aux blessés, à celles et ceux qui ne pourront plus témoigner et aux gendarmes ayant commis ces violences policières : nous ne vous oublierons pas", poursuit Anaïs Belouassa-Cherifi.
Elle dénonce aussi "l'étrange alignement" entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet qui ont tous les deux dénoncé cette action.
"La résistance à la violence d’État n’est pas un vestige, mais une nécessité et qu’il existe aujourd’hui des gens qui n’ont pas peur des mots de justice et de lutte. En même temps, cette séquence souligne que d’autres, face à une pression trop intense pour la fermeté de leur conviction, ont basculé dans un déshonneur volontaire. Moi, je choisis cette gauche-là qui ne détourne pas le regard et ne s’excuse pas lorsqu’elle demande des comptes à l’État sur les violences policières. De cette gauche qui se souvient des faits et des engrenages systémiques. De cette gauche qui lutte avec courage face au discours dominant, instauré par des responsables politiques ou moraux sans fond. Et vous, de quel côté de cette lumière vous situez-vous ?", conclut la candidate annoncée pour le moment à la 3e place du premier tour selon les sondages, loin derrière le duo de tête.
