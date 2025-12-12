Politique

Messages anti-police projetés à la Fête des Lumières : "Je choisis cette gauche-là qui ne détourne pas le regard", revendique Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI)

Anaïs Belouassa-Cherifi aura pris son temps pour réagir.

La candidate LFI aux élections municipales à Lyon est revenue ce vendredi sur le piratage de l’œuvre de la Fête des Lumières sur la place des Terreaux samedi dernier, avec des messages anti-police et anti-RN, revendiqués par Les Soulèvements de la Terre.

Si la préfecture du Rhône, la droite et le maire Grégory Doucet ont condamné, Anaïs Belouassa-Cherifi a reconnu qu'il s'agissait de "phrases qui claquent", "qui dérangent évidemment du côté des aboyeurs" mais qui sont "nécessaires".

"Je suis révoltée qu’on joue à se faire peur avec les mots, alors que les faits, les violences policières et le racisme systémique, continuent de blesser, de mutiler, de tuer. Fatiguée de l’hypocrisie institutionnelle qui hurle au scandale dès qu’un mur parle trop fort, mais reste étrangement silencieuse quand ce sont les corps qui encaissent", indique la députée insoumise de Lyon.

"Quand Les Soulèvements de la Terre projettent “Ni oubli ni pardon” sur les façades étincelantes de la Fête des Lumières, ce n’est pas un caprice. C’est de la mémoire et de l’action politique majeure. C’est une promesse faite aux blessés, à celles et ceux qui ne pourront plus témoigner et aux gendarmes ayant commis ces violences policières : nous ne vous oublierons pas", poursuit Anaïs Belouassa-Cherifi.

Elle dénonce aussi "l'étrange alignement" entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet qui ont tous les deux dénoncé cette action.

"La résistance à la violence d’État n’est pas un vestige, mais une nécessité et qu’il existe aujourd’hui des gens qui n’ont pas peur des mots de justice et de lutte. En même temps, cette séquence souligne que d’autres, face à une pression trop intense pour la fermeté de leur conviction, ont basculé dans un déshonneur volontaire. Moi, je choisis cette gauche-là qui ne détourne pas le regard et ne s’excuse pas lorsqu’elle demande des comptes à l’État sur les violences policières. De cette gauche qui se souvient des faits et des engrenages systémiques. De cette gauche qui lutte avec courage face au discours dominant, instauré par des responsables politiques ou moraux sans fond. Et vous, de quel côté de cette lumière vous situez-vous ?", conclut la candidate annoncée pour le moment à la 3e place du premier tour selon les sondages, loin derrière le duo de tête.

avatar
Aucun rapport le 12/12/2025 à 17:59

Elle choisit la France des délinquants.

Signaler Répondre
avatar
Et toujours le 12/12/2025 à 17:57
Ex Précisions a écrit le 12/12/2025 à 17h23

Elle prône donc la violence contre la police, ce n'est pas judiciable peut-être ? Qu'elle passe les élections derrière les barreaux ça la calmera.

Encore en train de fabuler au café du commerce.
Citez une phrase prônant la violence envers la police, il semble que vous confondez le sens des mots.
Elle rappelle le constat que vous refusez de voir.

Signaler Répondre
avatar
Ça peut dépanner le 12/12/2025 à 17:54
Jacques1 a écrit le 12/12/2025 à 16h40

Le jour des élections, je me jette sur son bulletin... pour le jeter.
Comment dire ça ? Le jour où elle aura besoin de la police ou de la Gendarmerie, j'espère qu'ils ne la trouveront pas. Elle oublie que ces mêmes forces de l'ordre se font agresser tous les jours par les délinquants qui votent pour elle.
Ensuite, la fête des lumières, fête religieuse, Marie, ça ne veut rien dire pour elle mais on n'a pas à y ajouter des slogans de haine.
Qu'elle reparte dans son pays d'origine.

Si son bulletin n’est pas en papier glacé, il peut avoir un usage intéressant ……avant de tirer la chasse.

Signaler Répondre
avatar
Concrètement ? le 12/12/2025 à 17:52

Cette militante LFI parle de cette gauche qui détourne aussi le regard sur les problèmes de délinquance, d'insécurité, d'entrisme islamiste, qui participe à l'antisémitisme d'ambiance....elle choisie cette gauche là ? C'est l'idée ?

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 12/12/2025 à 17:47
Une députée ne devrait pas dire ça a écrit le 12/12/2025 à 16h50

Indigne de la fonction de député de tenir de tels propos. Elle n'est plus militante quelqu'un pourrait le lui dire ? Et elle se présente aux élections pour être Maire en plus. Et son mandat de député, elle respecte ses électeurs de lâcher en cours de route ?

Attention à vos propos. Vous n’êtes pas sans savoir que son gourou, c’est lui, la république.

Signaler Répondre
avatar
French connection le 12/12/2025 à 17:45

Quand on voit le nom de cette breluche, faut pas s'étonner de ses propos tout simplement scandaleux. Quelle réaction aura-t-elle le jour où des morveux la violenteront et que la police lui dira d'aller se faire foutre lorsqu'elle demandera les secours.

Signaler Répondre
avatar
C’est grave docteur ? le 12/12/2025 à 17:44

Merci la censure. Restons donc dans le politiquement correct.
Je voulais dire que les propros de Madame Anaïs Belouassa-Cherifi ne sont pas appropriés.

Signaler Répondre
avatar
"qui ne détourne pas le regard" le 12/12/2025 à 17:23
Jacques1 a écrit le 12/12/2025 à 16h40

Le jour des élections, je me jette sur son bulletin... pour le jeter.
Comment dire ça ? Le jour où elle aura besoin de la police ou de la Gendarmerie, j'espère qu'ils ne la trouveront pas. Elle oublie que ces mêmes forces de l'ordre se font agresser tous les jours par les délinquants qui votent pour elle.
Ensuite, la fête des lumières, fête religieuse, Marie, ça ne veut rien dire pour elle mais on n'a pas à y ajouter des slogans de haine.
Qu'elle reparte dans son pays d'origine.

En situation ça doit baisser la tête direct de peur de se faire agresser et ensuite aller chialer au premier commissariat trouver, comme ses petits copains à saint Jean qui se prennent des taquets et qui font ouin ouin ensuite

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/12/2025 à 17:23

Elle prône donc la violence contre la police, ce n'est pas judiciable peut-être ? Qu'elle passe les élections derrière les barreaux ça la calmera.

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 12/12/2025 à 17:20

Elle s'ajoute à la ligne de la honte (initiée pas M. Gendre et Gabriel Arnaud) des élus LFIstes qui crachent sur la France. Vivement qu'elle disparaisse en mai du paysage politique lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
arko le 12/12/2025 à 17:05

la claque c'est elle qui va la prendre au municipales

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 12/12/2025 à 17:03

Et dire que cette charmante personne est rémunérée avec nos impôts, lamentable.
Et vous, de quel côté de cette lumière vous situez-vous ?"
Certainement pas du sien, c'est une honte pour la France.

Signaler Répondre
avatar
Pus belle la vie le 12/12/2025 à 16:57

Parfait, plus elle parle, plus Aulas aura des voix

Signaler Répondre
avatar
Une députée ne devrait pas dire ça le 12/12/2025 à 16:50

Indigne de la fonction de député de tenir de tels propos. Elle n'est plus militante quelqu'un pourrait le lui dire ? Et elle se présente aux élections pour être Maire en plus. Et son mandat de député, elle respecte ses électeurs de lâcher en cours de route ?

Signaler Répondre
avatar
Amen le 12/12/2025 à 16:49

Il ne faut pas avoir peur de dire les mots en face
Si je lui dis les mots que j'ai envie de lui dire en face , ça ne lui fera pas plaisir, et en plus ils vont être interprétés comme racistes car je vais appuyer sur le fait qu'en Algérie , personne n'ose dire que la police tue , et pourtant , là bas , LFI ne dirait pas un centième de ce qu'ils se permettent de dire ici en France
Elle est qui pour insulter notre police , pourquoi elle prêche pour sa paroisse , ou plutôt sa mosquée , d'où sort elle pour être si sûre d'elle alors qu'elle devrait se cacher et ne rien dire !

Signaler Répondre
avatar
Vx le 12/12/2025 à 16:43

Quand on a connu Charles Pasqua comme ministre de l'Intérieur on peut trouver ces affirmations quelque peu disproportionnées.

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 12/12/2025 à 16:40

Le jour des élections, je me jette sur son bulletin... pour le jeter.
Comment dire ça ? Le jour où elle aura besoin de la police ou de la Gendarmerie, j'espère qu'ils ne la trouveront pas. Elle oublie que ces mêmes forces de l'ordre se font agresser tous les jours par les délinquants qui votent pour elle.
Ensuite, la fête des lumières, fête religieuse, Marie, ça ne veut rien dire pour elle mais on n'a pas à y ajouter des slogans de haine.
Qu'elle reparte dans son pays d'origine.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 12/12/2025 à 16:40

Cette députée fait partie de ceux qui soutiennent ceux qui mettent une balle dans la tête de leurs opposants au nom de leurs idées qu’ils nomment antifascistes.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 12/12/2025 à 16:37

La haine anti-flic qui se banalise à travers les slogans de gauche ne fait que contribuer aux tensions déjà exacerbées dans certains quartiers.
Une certaine gauche détruit le bouclier qui nous protège de la racaille.

Signaler Répondre
avatar
martine le 12/12/2025 à 16:35

c’est vraiment dommage parce que je suis tout à fait pour l’écologie, mais nous n’avons pas le choix, nous n’avons qu’une écologie d’extrême gauche et violente. Donc du coup je ne peux pas m’y retrouver.

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 12/12/2025 à 16:19
phil 60 a écrit le 12/12/2025 à 16h06

c est pas son ami député du Vaucluse qui a été condamné pour violences

Sans oublier de préciser "en réunion"
En solo ce serait sûrement pas la même, toujours plus facile à 5 vs 1, surtout face à un gamin de 18 ballets

Signaler Répondre
avatar
Avant le programme, l'idéologie le 12/12/2025 à 16:17

Les écologistes vont s'allier avec eux. C'est déjà une excellente raison, pour voter Aulas.

Signaler Répondre
avatar
mendes le 12/12/2025 à 16:15

On en a rien à cirer de ses provocations , personne ne la connait dans la circonscription

Signaler Répondre
avatar
Impossible pour moi le 12/12/2025 à 16:14

Comment peut on voter pour ça ?

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 12/12/2025 à 16:12

Complètement allumée celle ci..

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 12/12/2025 à 16:06

c est pas son ami député du Vaucluse qui a été condamné pour violences

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 12/12/2025 à 16:03

Définitivement le parti contre la France.

Signaler Répondre

