Municipales à Lyon : Etienne Blanc exclu de Coeur Lyonnais après ses propos sur l'union de "toutes les droites"

Le candidat aux élections municipales de Lyon a donc sévi quand Etienne Blanc a appelé cette semaine chez Public Sénat à l'union de "toutes les droites".

Le sénateur LR du Rhône et candidat aux municipales de 2020 a été exclu du groupe municipal Coeur Lyonnais par Pierre Oliver, pour avoir estimé publiquement que "le terme d'extrême droite ne veut plus rien dire" et que la seule solution était "de rassembler toutes les droites" pour la présidentielle 2027.

Au prochain conseil le jeudi 18 décembre, l'ancien 1er vice-président de la Région siègera donc seul, en non-inscrit.

Jean-Michel Aulas a également réagi à la polémique, sans citer Etienne Blanc : "Toute ma vie, j’ai construit sans jamais céder aux extrêmes. C’est une question de cohérence, d’histoire familiale et personnelle, d’engagements. Je parlerai toujours à toutes les Lyonnaises et à tous les Lyonnais, sans distinction. Mais jamais, jamais, je ne conclurai le moindre accord avec les extrêmes. Lyon, la ville de Jean Moulin, nous rappelle ce que deviennent les sociétés quand on entrouvre la porte aux dérives. L’histoire nous a appris où mènent ces renoncements : nous ne les accepterons jamais".

Difficile donc d'imaginer Etienne Blanc jouer un rôle durant ces élections municipales, du moins pas avec l'ancien président de l'OL.