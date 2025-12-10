Politique

Municipales à Lyon : Etienne Blanc exclu de Coeur Lyonnais après ses propos sur l'union de "toutes les droites" - LyonMag

Jean-Michel Aulas avait prévenu lors de l'inauguration de son local de campagne : "Aucune alliance, ni de près, ni de loin, avec les extrêmes".

Le candidat aux élections municipales de Lyon a donc sévi quand Etienne Blanc a appelé cette semaine chez Public Sénat à l'union de "toutes les droites".

Le sénateur LR du Rhône et candidat aux municipales de 2020 a été exclu du groupe municipal Coeur Lyonnais par Pierre Oliver, pour avoir estimé publiquement que "le terme d'extrême droite ne veut plus rien dire" et que la seule solution était "de rassembler toutes les droites" pour la présidentielle 2027.

Au prochain conseil le jeudi 18 décembre, l'ancien 1er vice-président de la Région siègera donc seul, en non-inscrit.

Jean-Michel Aulas a également réagi à la polémique, sans citer Etienne Blanc : "Toute ma vie, j’ai construit sans jamais céder aux extrêmes. C’est une question de cohérence, d’histoire familiale et personnelle, d’engagements. Je parlerai toujours à toutes les Lyonnaises et à tous les Lyonnais, sans distinction. Mais jamais, jamais, je ne conclurai le moindre accord avec les extrêmes. Lyon, la ville de Jean Moulin, nous rappelle ce que deviennent les sociétés quand on entrouvre la porte aux dérives. L’histoire nous a appris où mènent ces renoncements : nous ne les accepterons jamais".

Difficile donc d'imaginer Etienne Blanc jouer un rôle durant ces élections municipales, du moins pas avec l'ancien président de l'OL.

avatar
Et des droitard aussi le 10/12/2025 à 13:36
Adieu a écrit le 10/12/2025 à 12h06

Mars 2026 marque le départ des gochards

alors ?

Échiquier politique le 10/12/2025 à 13:32

On se demande encore pourquoi il ne se déplace pas plus sur la partie extérieure de l'échiquier politique, ça éviterait à certains de se fourvoyer sur ses réelles intentions.

La Poukave le 10/12/2025 à 13:21
fatboy a écrit le 10/12/2025 à 11h21

Aulas est donc notre nouveau Michel Noir. Un cauchemar
Tous pour Doudou aux prochaines élections

Même pas en rêve et même si on me payait !!!
Doudou et son pote Nanard ont discrédité de manière durable toutes les valeurs de l'écologie sur Lyon et région.
Ils vont se prendre une déculottée monumentale aux élections et laisser L'aglomération dans un état que leurs succsseurs vont avoir du mal à reconstruire.

Adieu le 10/12/2025 à 12:06
dripoux a écrit le 10/12/2025 à 11h38

il devrait exclure aussi Wauquiez qui lui veut mettre zemmour dans la primaire de toutes les droites

Mars 2026 marque le départ des gochards

dripoux le 10/12/2025 à 11:45
Au niveau national, ce n'est pas faux ! a écrit le 10/12/2025 à 09h14

L'électorat de droite est parti a quitté LR depuis longtemps par dépit au niveau national.
Au niveau lyonnais, il est certain que la droite dure ne peut pas gagner.

AULAS il a pas besoin de faire des accords avec l'extrême droite 50% de sont public de footeux est extrémiste

dripoux le 10/12/2025 à 11:38
Lulu69700 a écrit le 10/12/2025 à 11h23

Étienne blanc est en roue libre il est torpilleur de la droite. Il n’a pas reussi à obtenir un poste en mairie avec Aulas donc il l’ouvre . Pas besoin de lui pour Lyon. Oust le torpilleur qui est parti seul aux sénatoriales contre sa famille politique qu’il souhaite aujourd’hui préserver non mais ohhhh

il devrait exclure aussi Wauquiez qui lui veut mettre zemmour dans la primaire de toutes les droites

Lulu69700 le 10/12/2025 à 11:23

Étienne blanc est en roue libre il est torpilleur de la droite. Il n’a pas reussi à obtenir un poste en mairie avec Aulas donc il l’ouvre . Pas besoin de lui pour Lyon. Oust le torpilleur qui est parti seul aux sénatoriales contre sa famille politique qu’il souhaite aujourd’hui préserver non mais ohhhh

fatboy le 10/12/2025 à 11:21

Aulas est donc notre nouveau Michel Noir. Un cauchemar
Tous pour Doudou aux prochaines élections

le grand perdant le 10/12/2025 à 11:21
voulavez a écrit le 10/12/2025 à 10h52

C'est qui cet etienne blanc qui veut laver plus blanc que blanc ?

du dernier vote .

Aprés Noir , qui faisait des cartons sans vendre son âme , c'était Blanc . Noir appelait néanmoins à voter blanc , va comprendre.

voulavez le 10/12/2025 à 10:52

C'est qui cet etienne blanc qui veut laver plus blanc que blanc ?

Ah ben zut ! le 10/12/2025 à 10:41

Voila qui met un sérieux camouflet aux discours Verts et LFistes :
Gnagna Aulas est allié avec le RN ...Gnagna Aulas extreme droite....
Et ....Pan ! Le President vient de rappeler tout le monde a l ordre, y compris la droite traditionnaliste .

Lol le 10/12/2025 à 10:39
Jeconstate a écrit le 10/12/2025 à 09h31

Bravo Aulas, je suis une militante anti extrême...qu'il regarde du côté de caluire qui soutien sarko et aulas !!!! Que dit aulas de ses soutiens caluirards pro sarko et donc pro bardella ? Une honte....voir le chemin de croix de l'ancien maire qui a vomi sur le mariage pour tous ! Aulas va être soutenu par tous ces élus LR pro Fn...que pense aulas ?

Et les électeurs, qu'en pensent-ils ?!
Les groupes politiques deviennent totalitaristes ... si un élu ne peut même pas exprimer une opinion, et en l'occurrence sur les présidentielles et non les municipales ...
Déçue par la décision de JM. Aulas, qui était assuré d'avoir ma voix, ouais, bof finalement

Mdr ! le 10/12/2025 à 09:43

Alors.. Lyon n'est pas la ville de Jean Moulin, c'est juste là que la Gestapo l'a arrêté, et sur dénonciation. Hum.. c'est pas hyper glorieux comme référence.

Pour le reste, le libéralisme est une forme d'extrême-droite, et la pire. Et le RN n'est pas antilibéral.. en revanche sur la question sociale il est moins extrême que Macron et Cie..
Naturellement si on se met en tête que "extrême-droite" veut dire "raciste", c'est plus difficile à comprendre.

Chris696969 le 10/12/2025 à 09:38

Le sénateur Etienne BLANC est bienvenu à l'UDR s'il le souhaite...

Jeconstate le 10/12/2025 à 09:31

Bravo Aulas, je suis une militante anti extrême...qu'il regarde du côté de caluire qui soutien sarko et aulas !!!! Que dit aulas de ses soutiens caluirards pro sarko et donc pro bardella ? Une honte....voir le chemin de croix de l'ancien maire qui a vomi sur le mariage pour tous ! Aulas va être soutenu par tous ces élus LR pro Fn...que pense aulas ?

Hehe le 10/12/2025 à 09:27

Donc Aulas ça ne serait pas bonnet blanc et blanc bonnet avec l'extrême droite ?
Mais sur quoi vont donc bien pouvoir l'attaquer les gauchistes pour faire peur ?

Au niveau national, ce n'est pas faux ! le 10/12/2025 à 09:14

L'électorat de droite est parti a quitté LR depuis longtemps par dépit au niveau national.
Au niveau lyonnais, il est certain que la droite dure ne peut pas gagner.

Il a tout compris le 10/12/2025 à 09:10

pour un candidat qui n'est pas un pro de la politique, Aulas joue habilement.
C'est propre, net et précis et ça met encore la pression aux adversaires (écolos en particulier, qui au 2nd tour iront minauder autour de LFI).

eurpbo le 10/12/2025 à 09:09

ça ne veut rien dire….

C'est mérité le 10/12/2025 à 09:05

Etienne Blanc n'a jamais compris Lyon.

N'oublions pas que ses racines, c'est la haute bourgeoisie et la chasse en zone rurale. Dans ces milieux là, l'union des droites a peut être du sens, mais à Lyon c'est à la fois inutile (car le RN est très bas) et contre productif (car Lyon est une ville modérée, profondément centriste).

Catalan le 10/12/2025 à 09:03

De toutes les façons, même si il n est pas ma tasse de thé je voterai Aulas

Moua le 10/12/2025 à 08:50

Et pour l'extrême CENTRE aussi foireux que l'extrême gauche écolos lfistes , ca passe ?
Cœur de Lyonnais va faire comme le NEUFEUPEU et explosé une fois les élections passées ......
On prends les paris ?

Trés bien le 10/12/2025 à 08:48

Je signe des deux mains !

