Métros fonctionnant 24h/24 le week-end ? Véronique Sarselli conseille à Bruno Bernard de proposer plutôt un réseau opérationnel la semaine

Après l’annonce du président écologiste sortant de la Métropole de Lyon d’étudier une circulation des métros 24h/24 le week-end, son adversaire déclarée pour les élections métropolitaines de mars 2026, Véronique Sarselli (Grand Cœur Lyonnais), a vivement réagi. Dans un communiqué, la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon critique une promesse qu’elle juge "déconnectée des besoins immédiats du réseau".

Selon elle, le président du Sytral "ferait mieux d’agir dès maintenant pour faire rouler les métros sans panne aux horaires actuels". Elle pointe des interruptions régulières du service depuis plusieurs années et rappelle que la dernière panne s’est produite ce week-end en pleine Fête des Lumières, provoquant d’importantes perturbations.

La candidate estime que la majorité écologiste sortante "achève une gestion calamiteuse du réseau de métro", citant l’absence d’investissements jugés suffisants et la persistance d’escalators et d’ascenseurs hors service dans plusieurs stations.

Véronique Sarselli critique également le coût potentiel d’une exploitation nocturne continue, qui, selon elle, "posera de sérieux problèmes de maintenance pour les interventions techniques programmées la nuit". Elle accuse enfin Bruno Bernard de "promettre monts et merveilles pour sauver son siège", tout en évoquant "la situation financière désastreuse dans laquelle il a plongé le Sytral".