Métros fonctionnant 24h/24 le week-end ? Véronique Sarselli conseille à Bruno Bernard de proposer plutôt un réseau opérationnel la semaine

Après l’annonce du président écologiste sortant de la Métropole de Lyon d’étudier une circulation des métros 24h/24 le week-end, son adversaire déclarée pour les élections métropolitaines de mars 2026, Véronique Sarselli (Grand Cœur Lyonnais), a vivement réagi. Dans un communiqué, la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon critique une promesse qu’elle juge "déconnectée des besoins immédiats du réseau".
Selon elle, le président du Sytral "ferait mieux d’agir dès maintenant pour faire rouler les métros sans panne aux horaires actuels". Elle pointe des interruptions régulières du service depuis plusieurs années et rappelle que la dernière panne s’est produite ce week-end en pleine Fête des Lumières, provoquant d’importantes perturbations.
La candidate estime que la majorité écologiste sortante "achève une gestion calamiteuse du réseau de métro", citant l’absence d’investissements jugés suffisants et la persistance d’escalators et d’ascenseurs hors service dans plusieurs stations.
Véronique Sarselli critique également le coût potentiel d’une exploitation nocturne continue, qui, selon elle, "posera de sérieux problèmes de maintenance pour les interventions techniques programmées la nuit". Elle accuse enfin Bruno Bernard de "promettre monts et merveilles pour sauver son siège", tout en évoquant "la situation financière désastreuse dans laquelle il a plongé le Sytral".
Bonjour vous habitez quelle coin si ce n'est pas indiscret?Signaler Répondre
Vous avez la possibilité comme des milliers de personnes de prendre le bus ou la voiture.
Vous savez vu le nombre de voiture que je dépasse à velo chaque jour, je peux vous affirmer sans prendre trop de risque que la voiture n'est pas interdite en ville, ni à la campagne, ni nulle part d'ailleurs..
Apres je vous conseille de partir en avance si vous ne voulez pas etre en retard ou si vous prenez le bus prenez celui d'avant au cas ou le métro tomberais en panne..
Sarselli qui joue les madames “bon sens” alors que ce sont les mêmes pro-bagnoles qui sabotent les transports depuis des années, on connaît la chanson. Entre Aulas et elle, ça hurle sur les pannes mais ça a toujours combattu les investissements écolos pour un vrai réseau TCL qui tourne, de jour comme de nuit.Signaler Répondre
Et les habitants qui habitent hors des circulations des métros,ils font comment ?Ah c'est vrai,les escologistes nous conseillent les vélov et les trottinettes électiques,les fameuses dangers publics .Tout ça pour tenter de prolonger leur séjour à la mairie et la métropole en mars 2026!Sacrés guignolsSignaler Répondre
Ce qui dérange c'est que c'est finançable, contrairement à son métro E et au métro de son maître.Signaler Répondre
Et s'il propose uniquement le weekend c'est pour garder la maintenance la semaine ainsi que le plan de modernisation, c'est bien mieux penser que veut faire croire cette droite bien-pensante
+1000Signaler Répondre
Les conseillères ne sont pas les payeuses madame,avant de devenir "chère" madame qui coûte un bras à la collectivité,vous et vos amis(es)....Signaler Répondre
Oui en effet Mme Sarselli vous avez totalement raison,revoir l'ensemble des sous traitants ,organisation recrutement sécurité en station etc.....Signaler Répondre
Via le prochain président ou présidente du Sytral!!!
Les Lyonnais veulent un réseau fiable digne d'une grande capitale.
Enfin du bon sens !Signaler Répondre