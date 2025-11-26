Les Coulisses du Grand Lyon

Yasmine Bouagga : "On a tenu 91% de nos engagements à Lyon"

Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon, est l'invitée ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Maire sortante du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga part en campagne. "On s'appuie sur le bilan qui montre qu'on a cette capacité à gérer la ville et mener à bien des projets pour le bien-être des habitants. (...) On a tenu 91% de nos engagements", se félicite l'écologiste.

Yasmine Bouagga regrette qu'un débat ne soit pas organisé d'ici la fin de l'année entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas : "On est dans une campagne agitée, avec beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux".

Pour l'élue écologiste, la vision portée par l'ancien patron de l'OL n'est pas compatible avec l'avenir : "Le passé n'est pas forcément mieux. On a eu une période d'organisation de la ville autour de la voiture, mais toute l'Histoire de Lyon ne tourne pas autour de la voiture. Ces transformations débutées dans les années 70 sont allées trop loin. (...) La ville doit être habitable et circulable par tous".

00:00 Faire mentir les sondages
01:14 Lancement de campagne sans le candidat
02:12 Débat
04:00 Crise du logement
07:31 Rive droite du Rhône
11:13 Edouard Hoffmann

23 commentaires
Sarah Connor le 26/11/2025 à 14:47

Si le but était d'emmerder les Lyon et dégrader la ville, absence de gestion des incivilités, suppression de parking, dégrader les trajets et les services de transports ( métro toujours en panne, lignes restreintes, contournement à rallonge de la Presqu'Ile ) et faire fermer des commerces quand ce n'est pas les mettre en situations très difficiles, alors OUI ils ont réussi mais pas à 91% mais à 100 % les escrologistes vous nous avez emmerdés !

Ils ont tout le temps imposer leur décisions sans consultations des acteurs impactés et maintenant ils chialent parce que Aulas refuse un débat avec ces gens mais tant mieux vous goûter à votre propre poison.

Merci Pour Tout Le Poisson.

avatar
LeCanut69 le 26/11/2025 à 14:41

Affirmer c'est bien prouver c'est mieux !
Donc, on redonne les tracts de campagne, et on met en face les résultats !

avatar
Beru07 le 26/11/2025 à 14:16
ancien caviste a écrit le 26/11/2025 à 13h15

Si cette info est réelle ?
Je vous invite à faire un recours...
Pour se présenter à une élection municipale , il faut avoir sa résidence principale dans la commune !

Oui c'est vrai, mais pour combien de maires cette adresse n'est qu'une simple boîte aux lettres !

avatar
youyou le 26/11/2025 à 14:15

pourriez-vous expliquer les 91% de réussite
Aucun retour de mail de la part des élus du 1er, ils s’en foutent complètement..
Qu’ils partent tous, on ne peut pas savoir ce qu’on va avoir mais on peut décider de ceux qui vont partir et les ecolos on eu leur chance

avatar
Panique à bord le 26/11/2025 à 14:06

Tous au secours de Doucet. Ils sont de plus en plus fébriles.

avatar
Le dogme de l'idéologie contre une ville martyrisée !! le 26/11/2025 à 13:49

Ils ont l'impression de résister à on ne sait pas qui mais ils auront été fidèles à leurs dogmes anticapitalistes.
Il est assez étonnant que des personnes prennent l'apparence de la tolérance en prenant la planète en otage pour culpabiliser les électeurs.
Vive le stalinisme vert !

avatar
La démonstration est faite le 26/11/2025 à 13:46

Merci Madame la maire de nous rappeler un fait important :
-L essentiel tient dans 9% . Le reste n est que superflu .
CQFD et vous l avez fait avec brio.

avatar
combien d'heures ? le 26/11/2025 à 13:39

Qui contrôle ? apparemment personne, ensuite présence ne veut pas dire travail, pause clope et pause café , il y a des spécialiste
Quand j(ai eu à joindre les différentes mairies, c'est d'abord beaucoup d'attente, pour une réponse en queue de poison

avatar
Heu ... le 26/11/2025 à 13:16
A tour de rôle a écrit le 26/11/2025 à 12h57

L'autre jour c'était le maire de Lyon 8, qui se défendait, mais que font ils il regarde leur ville comme elle est sale , pleine de tags, et de travaux souvent inutile pour la majorité des lyonnais, on ne fait pas tous du vélo
Et le personnel municipal , quand arriverez vous à le faire travailler ? au moins 35h ?

Au sujet de votre peu d'égard pour les fonctionnaires municipaux, qui comme moi, travaillent et font régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées d'ailleurs ....

Pour votre gouverne : tous les fonctionnaires municipaux ne sont pas à mettre "dans le même panier", comme tous les français d'ailleurs, et c'est heureux ...
Ils ne sont pas tous forcément électeurs lyonnais (loin de là) ou d'accord avec la politique menée durant ce mandat (mais ont un devoir de réserve) et sont obligés d'appliquer ...
Et "de l'intérieur" sont bien placés pour savoir qu'effectivement certains ne font pas, voire pas du tout leurs heures et travaillent peu ... mais encore une fois : pas de généralité, un peu de considération pour les autres ...

avatar
ancien caviste le 26/11/2025 à 13:15
Ah bon? a écrit le 26/11/2025 à 12h07

Quand on voit l'état de la place sathonay où se trouve la mairie, on peint à croire que Mme Bouagga porte un réel intérêt à l'arrondissement. Idem pour les tags et autres dégradations. Pire, comment une maire d'arrondissement peut parler de "son arrondissement" alors qu'elle n'y réside même pas et a préféré s'exiler en périphérie?

Si cette info est réelle ?
Je vous invite à faire un recours...
Pour se présenter à une élection municipale , il faut avoir sa résidence principale dans la commune !

avatar
Gerard et Roland de Lyon le 26/11/2025 à 13:10

Faudrait plus de parkings…. la place Chardonnet est saturée !!

Signaler Répondre
avatar
A tour de rôle le 26/11/2025 à 12:57

L'autre jour c'était le maire de Lyon 8, qui se défendait, mais que font ils il regarde leur ville comme elle est sale , pleine de tags, et de travaux souvent inutile pour la majorité des lyonnais, on ne fait pas tous du vélo
Et le personnel municipal , quand arriverez vous à le faire travailler ? au moins 35h ?

avatar
Gerard et Roland de Lyon le 26/11/2025 à 12:54

les fausses informations pullulent sur nos murs d’immeubles avec ces tags dégoûtants !!!
À quoi ça sert d’écrire retraite ou Palestine !!!
Ça ne sert en rien !!!
Pourtant , il y en a partout et jamais on ne leur demande de nettoyer !!!
Et je ne parle même pas des trafics au vu de tous et de toutes !!!
Que fait Monsieur Chichi

avatar
Tidjai le 26/11/2025 à 12:50

oui, vos engagements qui n'étaient pas souhaités par 80 pourcent des Lyonnais ont été tenus

dit autrement, "qu'importe ce que veulent les Lyonnais, on a réussi à imposer 91 pct de notre idéologie envers et contre tous" ?

avatar
Watt le 26/11/2025 à 12:43

"La ville doit être habitable et circulable par tous"

La ZTL prouve que non.

avatar
johnny le 26/11/2025 à 12:41

Circulation pour tous elle dit mdr y ont tout fait pour détruire la place de la voiture et on Réussi

avatar
Captain le 26/11/2025 à 12:38

LFI EELV PS c’est un bloc maintenant, la gauche la plus dangereuse depuis des années est antisemite et anti sociale.. c’est de islamo Marxisme
Attention ⚠️ Danger

avatar
Xr69 le 26/11/2025 à 12:31

Laisssez-moi rire quand on voit l'état de crasse, tags et autres de cet arrondissement

avatar
Ah bon : pas les bonnes infos.... le 26/11/2025 à 12:31

Mme Bougga ne vit pas du tout en périphérie
Lyon mag et ses lecteurs rois de la désinformation !

avatar
Rutila le 26/11/2025 à 12:20

C’est bien ça le problème...

avatar
LFI 69 le 26/11/2025 à 12:16

LFI tiendra 100 % de ses engagements.

avatar
Aveuglement Militant le 26/11/2025 à 12:12

Une bonne partie des lyonnais ne supportent plus ce type de militante qui reste des militants rigide sans rentrer dans la fonction de responsable public pour parler au plus grand nombre et non uniquement à leurs militants. Les sondages démontrent ce ras le bol de leur mépris et aveuglement.

avatar
Ah bon? le 26/11/2025 à 12:07

Quand on voit l'état de la place sathonay où se trouve la mairie, on peint à croire que Mme Bouagga porte un réel intérêt à l'arrondissement. Idem pour les tags et autres dégradations. Pire, comment une maire d'arrondissement peut parler de "son arrondissement" alors qu'elle n'y réside même pas et a préféré s'exiler en périphérie?

