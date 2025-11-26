Maire sortante du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga part en campagne. "On s'appuie sur le bilan qui montre qu'on a cette capacité à gérer la ville et mener à bien des projets pour le bien-être des habitants. (...) On a tenu 91% de nos engagements", se félicite l'écologiste.

Yasmine Bouagga regrette qu'un débat ne soit pas organisé d'ici la fin de l'année entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas : "On est dans une campagne agitée, avec beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux".

Pour l'élue écologiste, la vision portée par l'ancien patron de l'OL n'est pas compatible avec l'avenir : "Le passé n'est pas forcément mieux. On a eu une période d'organisation de la ville autour de la voiture, mais toute l'Histoire de Lyon ne tourne pas autour de la voiture. Ces transformations débutées dans les années 70 sont allées trop loin. (...) La ville doit être habitable et circulable par tous".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Faire mentir les sondages

01:14 Lancement de campagne sans le candidat

02:12 Débat

04:00 Crise du logement

07:31 Rive droite du Rhône

11:13 Edouard Hoffmann