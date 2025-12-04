Pascal Charmot : "A Tassin-la-Demi-Lune, la différence se fera sur la solidité des convictions"

A Tassin-la-Demi-Lune, on se dirige vers trois listes de droite au premier tour des municipales. Le maire LR sortant Pascal Charmot fait face à Julien Ranc et Yohann Hachani. Ce dernier est un ancien membre de sa majorité, "il fait partie des personnes qui avaient pu comprendre que j'allais faire un renouvellement profond au sein de ma liste", tacle le maire sortant.

Pour Pascal Charmot, "la différence se fera sur l'expérience. Mais surtout sur la solidité des convictions".

L'édile de Tassin fait aussi partie de l'aventure Grand Coeur Lyonnais : "L'union et la dynamique, on la partagera avec Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli. C'est une très bonne chose".

Quid de l'avenir des mobilités dans la commune, qui doit accueillir le tramway semi-enterré TEOL ? "Dire qu'il faut bétonner Tassin pour justifier un métro, ce n'est pas raisonnable", dénonce Pascal Charmot, qui vise la "vision rabougrie de décroissance des écologistes".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Candidatures de droite

02:00 Soutien de Jean-Michel Aulas

02:36 Logements sociaux

06:55 TEOL/Métro