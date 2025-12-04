Les Coulisses du Grand Lyon

Pascal Charmot : "A Tassin-la-Demi-Lune, la différence se fera sur la solidité des convictions"

Pascal Charmot, maire de Tassin-la-Demi-Lune, est l'invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Pascal Charmot : "A Tassin-la-Demi-Lune, la différence se fera sur la solidité des convictions"
Pascal Charmot : "A Tassin-la-Demi-Lune, la différence se fera sur la solidité des convictions" - LyonMag

A Tassin-la-Demi-Lune, on se dirige vers trois listes de droite au premier tour des municipales. Le maire LR sortant Pascal Charmot fait face à Julien Ranc et Yohann Hachani. Ce dernier est un ancien membre de sa majorité, "il fait partie des personnes qui avaient pu comprendre que j'allais faire un renouvellement profond au sein de ma liste", tacle le maire sortant.

Pour Pascal Charmot, "la différence se fera sur l'expérience. Mais surtout sur la solidité des convictions".

L'édile de Tassin fait aussi partie de l'aventure Grand Coeur Lyonnais : "L'union et la dynamique, on la partagera avec Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli. C'est une très bonne chose".

Quid de l'avenir des mobilités dans la commune, qui doit accueillir le tramway semi-enterré TEOL ? "Dire qu'il faut bétonner Tassin pour justifier un métro, ce n'est pas raisonnable", dénonce Pascal Charmot, qui vise la "vision rabougrie de décroissance des écologistes".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Candidatures de droite
02:00 Soutien de Jean-Michel Aulas
02:36 Logements sociaux
06:55 TEOL/Métro

X

Tags :

Pascal Charmot

Tassin-la-demi-Lune

municipales 2026

les coulisses du Grand Lyon

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Gaaram le 04/12/2025 à 13:31
Et le rond-point de l'Horloge où on détruit nos pneus a écrit le 04/12/2025 à 12h20

Dès qu'on a un véhicule de livraison, quand on est sur la voie de droite pour s'engager, on détériore nos roues...

Purée ces génies des travaux publics ces Ecologistes...

C'est comme ça dans toute la métropole. Les écolos ont oublié que les camions et les véhicules d'urgence devaient eux aussi se déplacer.

En mars, ça dégage !

Signaler Répondre
avatar
L'étiquette Aulas le 04/12/2025 à 13:30

L'étiquette Aulas va suffire à faire élire n'importe qui, qu'il soit maire sortant ou pas.

Le raz de marée anti-écologistes sera d'une puissance inouïe.

Signaler Répondre
avatar
Et le rond-point de l'Horloge où on détruit nos pneus le 04/12/2025 à 12:20

Dès qu'on a un véhicule de livraison, quand on est sur la voie de droite pour s'engager, on détériore nos roues...

Purée ces génies des travaux publics ces Ecologistes...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.