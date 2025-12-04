Pascal Charmot : "A Tassin-la-Demi-Lune, la différence se fera sur la solidité des convictions"

A Tassin-la-Demi-Lune, on se dirige vers trois listes de droite au premier tour des municipales. Le maire LR sortant Pascal Charmot fait face à Julien Ranc et Yohann Hachani. Ce dernier est un ancien membre de sa majorité, "il fait partie des personnes qui avaient pu comprendre que j'allais faire un renouvellement profond au sein de ma liste", tacle le maire sortant.
Pour Pascal Charmot, "la différence se fera sur l'expérience. Mais surtout sur la solidité des convictions".
L'édile de Tassin fait aussi partie de l'aventure Grand Coeur Lyonnais : "L'union et la dynamique, on la partagera avec Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli. C'est une très bonne chose".
Quid de l'avenir des mobilités dans la commune, qui doit accueillir le tramway semi-enterré TEOL ? "Dire qu'il faut bétonner Tassin pour justifier un métro, ce n'est pas raisonnable", dénonce Pascal Charmot, qui vise la "vision rabougrie de décroissance des écologistes".
00:00 Candidatures de droite
02:00 Soutien de Jean-Michel Aulas
02:36 Logements sociaux
06:55 TEOL/Métro
C'est comme ça dans toute la métropole. Les écolos ont oublié que les camions et les véhicules d'urgence devaient eux aussi se déplacer.Signaler Répondre
En mars, ça dégage !
L'étiquette Aulas va suffire à faire élire n'importe qui, qu'il soit maire sortant ou pas.Signaler Répondre
Le raz de marée anti-écologistes sera d'une puissance inouïe.
Dès qu'on a un véhicule de livraison, quand on est sur la voie de droite pour s'engager, on détériore nos roues...Signaler Répondre
Purée ces génies des travaux publics ces Ecologistes...