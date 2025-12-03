Politique

"Tout sauf LFI" : Laurent Wauquiez annonce sa consigne de vote pour les seconds tours des élections municipales

Invité de la matinale de TF1 ce mercredi, Laurent Wauquiez a évoqué le sujet des élections municipales, dont le premier tour se rapproche à grand pas.

Mais le président des députés Les Républicains s'est concentré sur l'échéance du 22 mars, expliquant la ligne de son parti si jamais le candidat LR n'était pas présent au second tour.

"Nous appellerons à voter tout sauf LFI. Cela veut dire voter blanc, ça veut dire voter pour ceux qui sont en face, quel que soit le parti. Tout sauf LFI, je ne peux pas être plus clair", a déclaré l'ancien patron de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, laissant entendre qu'il autorisera les militants LR à voter aussi pour un candidat du Rassemblement national.

Laurent Wauquiez a ainsi qualifié la France insoumise de "premier danger pour la République".

Si aucune alliance ne sera faite avec l'extrême-droite pour ce scrutin municipal, Laurent Wauquiez milite depuis plusieurs semaines pour une primaire en vue de la présidentielle, qui irait "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo".

laurent wauquiez

municipales 2026

avatar
oui-oui le 03/12/2025 à 15:35
+ 1

La gauche a abandonné les valeurs de la République, comme la laïcité, depuis longtemps et aujourd'hui, elle n'est plus républicaine. Le RN a fait le chemin inverse et se retrouve le premier défenseur de la République. Les Français sont intelligents et le mettent naturellement en tête. La gauche va disparaïtre.

+ 1

Signaler Répondre
avatar
J'ai bien ri le 03/12/2025 à 15:27
RN républicain! a écrit le 03/12/2025 à 14h15

La gauche a abandonné les valeurs de la République, comme la laïcité, depuis longtemps et aujourd'hui, elle n'est plus républicaine. Le RN a fait le chemin inverse et se retrouve le premier défenseur de la République. Les Français sont intelligents et le mettent naturellement en tête. La gauche va disparaïtre.

"le RN se retrouve le premier défenseur de la République". Faut oser !!! Mais ils osent tout, c'est bien connu.
Le RN avec sa 5e colonne composée de larbins poutiniens, à plat ventre devant Vladimir : "Tu veux l'Ukraine, Vladimir ? Sers-toi, on laisse faire. Ensuite les Pays Baltes ? Vas-y, on ne diras rien. La Moldavie, la Pologne ? Vas-y, c'est cadeau, on s'en tape, tant que tu es content, on est contents."
Et ça ose parler de la France et de la République...

Signaler Répondre
avatar
véritas le 03/12/2025 à 15:25
Puy du fou et fou du Puy a écrit le 03/12/2025 à 14h41

Il est sérieux lui, il faut qu'il redescende, il est plus rien chez LR. Les gens n'ont non rien à faire de ses consignes ! Pour moi c'est ni LFI et ni RN ! la colonne de de Gaulle et rien d'autre !

bien dit

Signaler Répondre
avatar
sans surprise !! le 03/12/2025 à 15:10
RN républicain! a écrit le 03/12/2025 à 14h15

La gauche a abandonné les valeurs de la République, comme la laïcité, depuis longtemps et aujourd'hui, elle n'est plus républicaine. Le RN a fait le chemin inverse et se retrouve le premier défenseur de la République. Les Français sont intelligents et le mettent naturellement en tête. La gauche va disparaïtre.

l'alliance RN et LR va voir le jour bientôt..sans surprise

Signaler Répondre
avatar
capture d'écran le 03/12/2025 à 15:09
RN républicain! a écrit le 03/12/2025 à 14h15

La gauche a abandonné les valeurs de la République, comme la laïcité, depuis longtemps et aujourd'hui, elle n'est plus républicaine. Le RN a fait le chemin inverse et se retrouve le premier défenseur de la République. Les Français sont intelligents et le mettent naturellement en tête. La gauche va disparaïtre.

le monde parallèle , la Science fiction par un lecteur de Lyonmag
Merci je fais une copie d'écran tellement drôle

Signaler Répondre
avatar
Fantomas69 le 03/12/2025 à 14:54

Chaque jour, LYON MAG nous sert sa dose de conneries... Ils auraient tort de s'en priver vu le niveau du défenseur des lentilles du Puy qui va finir sa carrière à la voirie de la Métropole ! Concernant ses consignes de vote du 2ème tour, qu'ils les donnent à ses admirateurs inconditionnels de Lyon 2e, Bron et Ecully qui comme d'habitude le suivront comme un toutou !

Signaler Répondre
avatar
pas la peine le 03/12/2025 à 14:53
Ex Précisions a écrit le 03/12/2025 à 12h04

Il a oublié de rajouter les pastèques dans le même sac...

c est la meme piquette du meme tonneau

Signaler Répondre
avatar
Puy du fou et fou du Puy le 03/12/2025 à 14:41

Il est sérieux lui, il faut qu'il redescende, il est plus rien chez LR. Les gens n'ont non rien à faire de ses consignes ! Pour moi c'est ni LFI et ni RN ! la colonne de de Gaulle et rien d'autre !

Signaler Répondre
avatar
Affidés le 03/12/2025 à 14:24
psycho-politique a écrit le 03/12/2025 à 13h28

Ah ces politicards, 3500 milliards de dette publique, des champions pour piquer dans les caisses publiques avec leurs connaissances et leurs affiliés.

Affidés, c'est le bon terme ;)

Signaler Répondre
avatar
RN républicain! le 03/12/2025 à 14:15

La gauche a abandonné les valeurs de la République, comme la laïcité, depuis longtemps et aujourd'hui, elle n'est plus républicaine. Le RN a fait le chemin inverse et se retrouve le premier défenseur de la République. Les Français sont intelligents et le mettent naturellement en tête. La gauche va disparaïtre.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 03/12/2025 à 14:14
meme si lolo est parfois antipathique a écrit le 03/12/2025 à 11h43

sa suggestion est pleine de bon sens

Simple, concis et correct.

Signaler Répondre
avatar
bob le 03/12/2025 à 13:59
Hors de question de voter pour Aulas et Wauquiez a écrit le 03/12/2025 à 13h06

Wauquiez et Aulas se rapprochent de plus en plus des idées du RN. Wauquiez, par ses positions sur le voile et la sécurité, et Aulas, par ses alliances politiques, participent à normaliser un discours identitaire et stigmatisant. Leur démarche fragilise les libertés individuelles et nourrit les divisions dans la société, au lieu de rassembler.

Aulas a mis un préalable à son alliance avec les républicains : aucun accord avec le RN ! J'attends que la gauche fasse de même avec LFI...

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 03/12/2025 à 13:45
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 13h38

C'est incohérent.
Tous les sondages donnent LFI perdant, dès lors pourquoi donc cette consigne ?
En réalité les initiés comme Wauquiez savent très bien qui sera le grand gagnant du 1er tour.
Sa consigne devient dès lors plus cohérente.
Avis aux non initiés qui se gavent de Cnews et BFM.

C'est beau de rêver.
Cependant il faudrait avoir des œillères devant les yeux pour ne pas envisager que LFI soit au second tour dans un certain nombre de communes, d'où cet appel.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 03/12/2025 à 13:42
Hors de question de voter pour Aulas et Wauquiez a écrit le 03/12/2025 à 13h06

Wauquiez et Aulas se rapprochent de plus en plus des idées du RN. Wauquiez, par ses positions sur le voile et la sécurité, et Aulas, par ses alliances politiques, participent à normaliser un discours identitaire et stigmatisant. Leur démarche fragilise les libertés individuelles et nourrit les divisions dans la société, au lieu de rassembler.

C'est votre avis, grand bien vous fasse.
Ce n'est pas a priori l'avis de la majorité de vos concitoyens qui adhèrent aux idées du RN en en faisant le principal parti de France.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 03/12/2025 à 13:38

C'est incohérent.
Tous les sondages donnent LFI perdant, dès lors pourquoi donc cette consigne ?
En réalité les initiés comme Wauquiez savent très bien qui sera le grand gagnant du 1er tour.
Sa consigne devient dès lors plus cohérente.
Avis aux non initiés qui se gavent de Cnews et BFM.

Signaler Répondre
avatar
psycho-politique le 03/12/2025 à 13:28

Ah ces politicards, 3500 milliards de dette publique, des champions pour piquer dans les caisses publiques avec leurs connaissances et leurs affiliés.

Signaler Répondre
avatar
Mauvais diagnostic le 03/12/2025 à 13:16
Hors de question de voter pour Aulas et Wauquiez a écrit le 03/12/2025 à 13h06

Wauquiez et Aulas se rapprochent de plus en plus des idées du RN. Wauquiez, par ses positions sur le voile et la sécurité, et Aulas, par ses alliances politiques, participent à normaliser un discours identitaire et stigmatisant. Leur démarche fragilise les libertés individuelles et nourrit les divisions dans la société, au lieu de rassembler.

C'est la France et les français qui se rapprochent de plus en plus des idées du RN.

Vous regardez les sondages d'opinion parfois ?

Faut arrêter d'écouter France Inter en boucle et vous ouvrir à la vraie vie.

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 03/12/2025 à 13:12

Dans un face à face improbable Communiste / LFI je vote communiste sans hésiter ! c'est pour vous dire comment un gars, "eux disant" , d 'extrême droite peut faire preuve d' humanisme dans la constitution d'un cordon sanitaire anti-décadence .

Signaler Répondre
avatar
Hors de question de voter pour Aulas et Wauquiez le 03/12/2025 à 13:06

Wauquiez et Aulas se rapprochent de plus en plus des idées du RN. Wauquiez, par ses positions sur le voile et la sécurité, et Aulas, par ses alliances politiques, participent à normaliser un discours identitaire et stigmatisant. Leur démarche fragilise les libertés individuelles et nourrit les divisions dans la société, au lieu de rassembler.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 03/12/2025 à 12:39

Idem on ne discute pas avec lfi on les combat

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 03/12/2025 à 12:39

Les autres partis doivent suivre.
La France inutile DU BALAI

Signaler Répondre
avatar
tout sauf le 03/12/2025 à 12:38

tout sauf LFI, PS, EELV, tout sauf la gauche

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 03/12/2025 à 12:32

Pour une fois, difficile de lui donner tord...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/12/2025 à 12:04
meme si lolo est parfois antipathique a écrit le 03/12/2025 à 11h43

sa suggestion est pleine de bon sens

Il a oublié de rajouter les pastèques dans le même sac...

Signaler Répondre
avatar
Foison le 03/12/2025 à 12:04

Bah oui,tu t’es tellement a cette vie,faites de beaux dîners,de bons vins,etc..

Signaler Répondre
avatar
Toit le 03/12/2025 à 12:03

Tout sauf ceux qui défendent les enfants de Palestine!! Pas folle la guêpe !

Signaler Répondre
avatar
meme si lolo est parfois antipathique le 03/12/2025 à 11:43

sa suggestion est pleine de bon sens

Signaler Répondre

