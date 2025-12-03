"Tout sauf LFI" : Laurent Wauquiez annonce sa consigne de vote pour les seconds tours des élections municipales

Mais le président des députés Les Républicains s'est concentré sur l'échéance du 22 mars, expliquant la ligne de son parti si jamais le candidat LR n'était pas présent au second tour.
"Nous appellerons à voter tout sauf LFI. Cela veut dire voter blanc, ça veut dire voter pour ceux qui sont en face, quel que soit le parti. Tout sauf LFI, je ne peux pas être plus clair", a déclaré l'ancien patron de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, laissant entendre qu'il autorisera les militants LR à voter aussi pour un candidat du Rassemblement national.
Laurent Wauquiez a ainsi qualifié la France insoumise de "premier danger pour la République".
Si aucune alliance ne sera faite avec l'extrême-droite pour ce scrutin municipal, Laurent Wauquiez milite depuis plusieurs semaines pour une primaire en vue de la présidentielle, qui irait "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo".
Municipales : "La France insoumise est le premier danger pour la République et si au second tour il y a face à nous des maires LFI nous appellerons à voter 'tout sauf LFI'", @laurentwauquiez dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/AedgiFUyYn— TF1Info (@TF1Info) December 3, 2025
"le RN se retrouve le premier défenseur de la République". Faut oser !!! Mais ils osent tout, c'est bien connu.Signaler Répondre
Le RN avec sa 5e colonne composée de larbins poutiniens, à plat ventre devant Vladimir : "Tu veux l'Ukraine, Vladimir ? Sers-toi, on laisse faire. Ensuite les Pays Baltes ? Vas-y, on ne diras rien. La Moldavie, la Pologne ? Vas-y, c'est cadeau, on s'en tape, tant que tu es content, on est contents."
Et ça ose parler de la France et de la République...
bien ditSignaler Répondre
l’alliance RN et LR va voir le jour bientôt..sans surpriseSignaler Répondre
le monde parallèle , la Science fiction par un lecteur de LyonmagSignaler Répondre
Merci je fais une copie d'écran tellement drôle
Chaque jour, LYON MAG nous sert sa dose de conneries... Ils auraient tort de s'en priver vu le niveau du défenseur des lentilles du Puy qui va finir sa carrière à la voirie de la Métropole ! Concernant ses consignes de vote du 2ème tour, qu'ils les donnent à ses admirateurs inconditionnels de Lyon 2e, Bron et Ecully qui comme d'habitude le suivront comme un toutou !Signaler Répondre
c est la meme piquette du meme tonneauSignaler Répondre
Il est sérieux lui, il faut qu'il redescende, il est plus rien chez LR. Les gens n'ont non rien à faire de ses consignes ! Pour moi c'est ni LFI et ni RN ! la colonne de de Gaulle et rien d'autre !Signaler Répondre
Affidés, c'est le bon terme ;)Signaler Répondre
La gauche a abandonné les valeurs de la République, comme la laïcité, depuis longtemps et aujourd'hui, elle n'est plus républicaine. Le RN a fait le chemin inverse et se retrouve le premier défenseur de la République. Les Français sont intelligents et le mettent naturellement en tête. La gauche va disparaïtre.Signaler Répondre
Simple, concis et correct.Signaler Répondre
Aulas a mis un préalable à son alliance avec les républicains : aucun accord avec le RN ! J'attends que la gauche fasse de même avec LFI...Signaler Répondre
C'est beau de rêver.Signaler Répondre
Cependant il faudrait avoir des œillères devant les yeux pour ne pas envisager que LFI soit au second tour dans un certain nombre de communes, d'où cet appel.
C'est votre avis, grand bien vous fasse.Signaler Répondre
Ce n'est pas a priori l'avis de la majorité de vos concitoyens qui adhèrent aux idées du RN en en faisant le principal parti de France.
C'est incohérent.Signaler Répondre
Tous les sondages donnent LFI perdant, dès lors pourquoi donc cette consigne ?
En réalité les initiés comme Wauquiez savent très bien qui sera le grand gagnant du 1er tour.
Sa consigne devient dès lors plus cohérente.
Avis aux non initiés qui se gavent de Cnews et BFM.
Ah ces politicards, 3500 milliards de dette publique, des champions pour piquer dans les caisses publiques avec leurs connaissances et leurs affiliés.Signaler Répondre
C'est la France et les français qui se rapprochent de plus en plus des idées du RN.Signaler Répondre
Vous regardez les sondages d'opinion parfois ?
Faut arrêter d'écouter France Inter en boucle et vous ouvrir à la vraie vie.
Dans un face à face improbable Communiste / LFI je vote communiste sans hésiter ! c'est pour vous dire comment un gars, "eux disant" , d 'extrême droite peut faire preuve d' humanisme dans la constitution d'un cordon sanitaire anti-décadence .Signaler Répondre
Wauquiez et Aulas se rapprochent de plus en plus des idées du RN. Wauquiez, par ses positions sur le voile et la sécurité, et Aulas, par ses alliances politiques, participent à normaliser un discours identitaire et stigmatisant. Leur démarche fragilise les libertés individuelles et nourrit les divisions dans la société, au lieu de rassembler.Signaler Répondre
Idem on ne discute pas avec lfi on les combatSignaler Répondre
Les autres partis doivent suivre.Signaler Répondre
La France inutile DU BALAI
tout sauf LFI, PS, EELV, tout sauf la gaucheSignaler Répondre
Pour une fois, difficile de lui donner tord...Signaler Répondre
Il a oublié de rajouter les pastèques dans le même sac...Signaler Répondre
Bah oui,tu t’es tellement a cette vie,faites de beaux dîners,de bons vins,etc..Signaler Répondre
Tout sauf ceux qui défendent les enfants de Palestine!! Pas folle la guêpe !Signaler Répondre
sa suggestion est pleine de bon sensSignaler Répondre