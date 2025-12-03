"Tout sauf LFI" : Laurent Wauquiez annonce sa consigne de vote pour les seconds tours des élections municipales

Mais le président des députés Les Républicains s'est concentré sur l'échéance du 22 mars, expliquant la ligne de son parti si jamais le candidat LR n'était pas présent au second tour.

"Nous appellerons à voter tout sauf LFI. Cela veut dire voter blanc, ça veut dire voter pour ceux qui sont en face, quel que soit le parti. Tout sauf LFI, je ne peux pas être plus clair", a déclaré l'ancien patron de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, laissant entendre qu'il autorisera les militants LR à voter aussi pour un candidat du Rassemblement national.

Laurent Wauquiez a ainsi qualifié la France insoumise de "premier danger pour la République".

Si aucune alliance ne sera faite avec l'extrême-droite pour ce scrutin municipal, Laurent Wauquiez milite depuis plusieurs semaines pour une primaire en vue de la présidentielle, qui irait "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo".