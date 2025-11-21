Matthieu Vieira : "Union de la gauche à Décines, on y va pour gagner"

A la tête de l'union de la gauche sans LFI à Décines-Charpieu, Matthieu Vieira nourrit de grandes ambitions : "On y va pour gagner". Pourtant, en 2020, ils étaient balayés dès le 1er tour par la maire LR Laurence Fautra. "Nous étions des élus d'opposition unis et nous le sommes toujours pour 2026", tempère l'écologiste.
Matthieu Vieira est opposé au projet de Jean-Michel Aulas de métro vers l'Est lyonnais. "Personne ne vient expliquer comment on le finance. Nous on porte de l'action concrète immédiate. Le métro, c'est dans 10 ans", indique-t-il, estimant qu'il faut "se focaliser sur l'amélioration du T3".
Autre sujet de campagne, le logement : "Décines devient complètement inaccessible pour les familles. Il n'y a pas eu de construction de logements sociaux depuis 2022-2023".
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Union de la gauche
01:40 Mobilités
06:07 Logement social
08:01 Métropolitaines
C'est un garçon bien décevant. Malgré toutes les preuves apportées démontrant la nécessité d'une étude d'impact pour le projet All In Académy, il s'est écrasé devant B.Vessilié, soit pas absence de convictions soit pour ne pas déplaire à cette dame. Aucun soutien pour les décinois, aussi décevant que les socialistes de l'époque. Encore un qui ne se préoccupera que des ses propres intérêts, l'écologie bien mal défendue à l'image des socialistes décinois qui ont trahi leurs électeurs. Le boulevard à la droite est de plus en plus ouvert, quel gachis!Signaler Répondre
Un homme pour changer notre ville c’est Aulas zeouSignaler Répondre
je connais pas de gens qui y vont pour perdre.Signaler Répondre
On y vas pour mettre le chaos plutôtSignaler Répondre
Il parait que le socialiste se bonifie en vieillissant . Reviens dans une dizaine d année!Signaler Répondre
En attendant : "Au revoir"
COOL..Signaler Répondre
Demandez à Mathieu Viera son parcours professionnel.
Militant écologiste et élu métropolitain qui n'a jamais travaillé de sa vie.
C'est bien, les valeurs de demain on rase gratuit.
Heureusement qu'ils y vont pour gagner, l'espoir fait vivre.Signaler Répondre
l espoir fait vivre allez zou réfléchissez pour 2032 !Signaler Répondre