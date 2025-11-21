Les Coulisses du Grand Lyon

Matthieu Vieira : "Union de la gauche à Décines, on y va pour gagner"

Matthieu Vieira, candidat aux municipales à Décines-Charpieu, est l'invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

A la tête de l'union de la gauche sans LFI à Décines-Charpieu, Matthieu Vieira nourrit de grandes ambitions : "On y va pour gagner". Pourtant, en 2020, ils étaient balayés dès le 1er tour par la maire LR Laurence Fautra. "Nous étions des élus d'opposition unis et nous le sommes toujours pour 2026", tempère l'écologiste.

Matthieu Vieira est opposé au projet de Jean-Michel Aulas de métro vers l'Est lyonnais. "Personne ne vient expliquer comment on le finance. Nous on porte de l'action concrète immédiate. Le métro, c'est dans 10 ans", indique-t-il, estimant qu'il faut "se focaliser sur l'amélioration du T3".

Autre sujet de campagne, le logement : "Décines devient complètement inaccessible pour les familles. Il n'y a pas eu de construction de logements sociaux depuis 2022-2023".

00:00 Union de la gauche
01:40 Mobilités
06:07 Logement social
08:01 Métropolitaines

7 commentaires
Laisser un commentaire
Triste le 21/11/2025 à 15:10

C'est un garçon bien décevant. Malgré toutes les preuves apportées démontrant la nécessité d'une étude d'impact pour le projet All In Académy, il s'est écrasé devant B.Vessilié, soit pas absence de convictions soit pour ne pas déplaire à cette dame. Aucun soutien pour les décinois, aussi décevant que les socialistes de l'époque. Encore un qui ne se préoccupera que des ses propres intérêts, l'écologie bien mal défendue à l'image des socialistes décinois qui ont trahi leurs électeurs. Le boulevard à la droite est de plus en plus ouvert, quel gachis!

Kotlo le 21/11/2025 à 14:15

Un homme pour changer notre ville c’est Aulas zeou

Catalan le 21/11/2025 à 14:08

je connais pas de gens qui y vont pour perdre.

Vidalson le 21/11/2025 à 13:14

On y vas pour mettre le chaos plutôt

Encore 10 ans le 21/11/2025 à 13:09

Il parait que le socialiste se bonifie en vieillissant . Reviens dans une dizaine d année!
En attendant : "Au revoir"

ordrejuste le 21/11/2025 à 13:05

COOL..
Demandez à Mathieu Viera son parcours professionnel.
Militant écologiste et élu métropolitain qui n'a jamais travaillé de sa vie.
C'est bien, les valeurs de demain on rase gratuit.

Ex Précisions le 21/11/2025 à 13:03

Heureusement qu'ils y vont pour gagner, l'espoir fait vivre.

roco le 21/11/2025 à 13:02

l espoir fait vivre allez zou réfléchissez pour 2032 !

