Matthieu Vieira : "Union de la gauche à Décines, on y va pour gagner"

A la tête de l'union de la gauche sans LFI à Décines-Charpieu, Matthieu Vieira nourrit de grandes ambitions : "On y va pour gagner". Pourtant, en 2020, ils étaient balayés dès le 1er tour par la maire LR Laurence Fautra. "Nous étions des élus d'opposition unis et nous le sommes toujours pour 2026", tempère l'écologiste.

Matthieu Vieira est opposé au projet de Jean-Michel Aulas de métro vers l'Est lyonnais. "Personne ne vient expliquer comment on le finance. Nous on porte de l'action concrète immédiate. Le métro, c'est dans 10 ans", indique-t-il, estimant qu'il faut "se focaliser sur l'amélioration du T3".

Autre sujet de campagne, le logement : "Décines devient complètement inaccessible pour les familles. Il n'y a pas eu de construction de logements sociaux depuis 2022-2023".

00:00 Union de la gauche

01:40 Mobilités

06:07 Logement social

08:01 Métropolitaines