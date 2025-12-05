Richard Marion (REV) : "Hélène Geoffroy n'est pas de gauche"

Les Coulisses du Grand Lyon

Richard Marion, chef de file de la REV Pour le Vivant pour les métropolitaines, est l'invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Nouveau chef de file de la REV, le parti d'Aymeric Caron, Richard Marion entend porter "une écologie qui veut aller plus loin dans le respect du vivant". Cela passerait par la nomination d'un adjoint au respect du vivant dans toutes les communes, un repas laïque et végétal dans les cantines scolaires ou encore la création de maisons pour les animaux.

Quid du zoo du Parc de la Tête d'Or ? Richard Marion botte en touche sur ce "sujet complexe" : "Les Lyonnais doivent en débattre".

Muselé par les écologistes à cause de sa virulence vis-à-vis d'Hélène Geoffroy, maire PS de Vaulx-et-Velin et vice-présidente de Bruno Bernard à la Métropole, Richard Marion a retrouvé sa liberté de parole. Et il en profite. Selon lui, "les pratiques politiques à Vaulx-en-Velin sont problématiques, loin des valeurs de la gauche et de la démocratie". Et il assène : "Hélène Geoffroy n'est pas de gauche", regrettant que l'union autour de Bruno Bernard l'inclut encore pour 2026.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Quelle vision pour la REV ?
05:18 Zoo du Parc de la Tête d'Or
06:38 Divorce avec les Ecologistes ?
08:55 Municipales à Vaulx-en-Velin
10:08 Battre l'extrême-droite

les coulisses du Grand Lyon

Richard Marion

Hélène Geoffroy

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Pedaleduschnok le 05/12/2025 à 13:44

elle est d'extrême gauche et surtout opportuniste!!! ,la soupe est bonne.

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 05/12/2025 à 13:17

Ah, le retour de l'inquisition politique. Il est près pour s'allier avec LFI.

Signaler Répondre
avatar
La gauche sectaire le 05/12/2025 à 12:40

Pour certains il faut être sectaire et avoir une mentalité totalitaire pour être de gauche.....la nouvelle gauche.....

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 05/12/2025 à 12:35

Encore un jeune loup de la politique français, donc son parti est un ramasis nauséabond d antisémite, d intolérance.

Signaler Répondre
avatar
CTDC le 05/12/2025 à 12:31

""""""porter "une écologie qui veut aller plus loin dans le respect du vivant". Cela passerait par la nomination d'un adjoint au respect du vivant dans toutes les communes, un repas laïque et végétal dans les cantines scolaires ou encore la création de maisons pour les animaux"""

Ce parti porte bien son nom : "REVE !"

Signaler Répondre

