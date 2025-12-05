Richard Marion (REV) : "Hélène Geoffroy n'est pas de gauche"

Nouveau chef de file de la REV, le parti d'Aymeric Caron, Richard Marion entend porter "une écologie qui veut aller plus loin dans le respect du vivant". Cela passerait par la nomination d'un adjoint au respect du vivant dans toutes les communes, un repas laïque et végétal dans les cantines scolaires ou encore la création de maisons pour les animaux.

Quid du zoo du Parc de la Tête d'Or ? Richard Marion botte en touche sur ce "sujet complexe" : "Les Lyonnais doivent en débattre".

Muselé par les écologistes à cause de sa virulence vis-à-vis d'Hélène Geoffroy, maire PS de Vaulx-et-Velin et vice-présidente de Bruno Bernard à la Métropole, Richard Marion a retrouvé sa liberté de parole. Et il en profite. Selon lui, "les pratiques politiques à Vaulx-en-Velin sont problématiques, loin des valeurs de la gauche et de la démocratie". Et il assène : "Hélène Geoffroy n'est pas de gauche", regrettant que l'union autour de Bruno Bernard l'inclut encore pour 2026.

00:00 Quelle vision pour la REV ?

05:18 Zoo du Parc de la Tête d'Or

06:38 Divorce avec les Ecologistes ?

08:55 Municipales à Vaulx-en-Velin

10:08 Battre l'extrême-droite