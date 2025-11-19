Tiffany Joncour (RN) : "Nous serons décisionnaires au 3e tour de la Métropole de Lyon"

Députée RN de la 13e circonscription du Rhône et investie candidate aux élections métropolitaines, Tiffany Joncour veut "remettre la Métropole en ordre. De l'ordre dans les mobilités, dans la sécurité, pour que ce soit à nouveau une joie de vivre dans ce territoire".

Selon elle, "avant de poursuivre de nouveaux projets de transports en commun, il faut déjà sécuriser les lignes existantes". Tiffany Joncour imagine donc une "police des transports en commun comme la Suge à la SNCF. (...) Il faut une tolérance zéro : que tout le monde sache que dans les TCL, la délinquance n'a pas sa place".

Historiquement, le FN puis le RN a toujours eu du mal à conquérir Lyon et la Métropole. A tel point qu'en 2020, aucun élu lepéniste ne s'est retrouvé aux conseils municipal et métropolitain. "Le RN est le 1er parti du Rhône et est arrivé en tête dans presque toutes les communes aux européennes", se rassure Tiffany Joncour, qui se projette déjà sur l'après 22 mars : "Nous serons décisionnaires au 3e tour de la Métropole de Lyon. Mais nous ne serons pas la béquille des LR".

00:00 Remettre de l'ordre dans la Métropole

01:16 Sécurité

04:28 Transports

06:55 Scores difficiles pour le RN dans la Métropole

08:10 Jean-Michel Aulas

13:53 Troisième tour

14:43 Meeting