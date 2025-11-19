Tiffany Joncour (RN) : "Nous serons décisionnaires au 3e tour de la Métropole de Lyon"

Députée RN de la 13e circonscription du Rhône et investie candidate aux élections métropolitaines, Tiffany Joncour veut "remettre la Métropole en ordre. De l'ordre dans les mobilités, dans la sécurité, pour que ce soit à nouveau une joie de vivre dans ce territoire".
Selon elle, "avant de poursuivre de nouveaux projets de transports en commun, il faut déjà sécuriser les lignes existantes". Tiffany Joncour imagine donc une "police des transports en commun comme la Suge à la SNCF. (...) Il faut une tolérance zéro : que tout le monde sache que dans les TCL, la délinquance n'a pas sa place".
Historiquement, le FN puis le RN a toujours eu du mal à conquérir Lyon et la Métropole. A tel point qu'en 2020, aucun élu lepéniste ne s'est retrouvé aux conseils municipal et métropolitain. "Le RN est le 1er parti du Rhône et est arrivé en tête dans presque toutes les communes aux européennes", se rassure Tiffany Joncour, qui se projette déjà sur l'après 22 mars : "Nous serons décisionnaires au 3e tour de la Métropole de Lyon. Mais nous ne serons pas la béquille des LR".
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Remettre de l'ordre dans la Métropole
01:16 Sécurité
04:28 Transports
06:55 Scores difficiles pour le RN dans la Métropole
08:10 Jean-Michel Aulas
13:53 Troisième tour
14:43 Meeting
Tifanny and co,en plus des sous de bruxelles,ça en fait de la richesse pour équiper la marine en cas de conflits.Signaler Répondre
Rdv en 2027...pour nous les nazis c'est lfiSignaler Répondre
j'entends le bruit des claquettes et des babouches.Signaler Répondre
Laisse Jean Moulin en paix. Le contexte a changé, aujourd'hui Jean Moulin voterai t pour le RN et mènerait la lutte contre les islamogauchistes et leurs alliés islamistes qui sont les nazis actuels.Signaler Répondre
le programme du RN est bien pâlichon au regard de la plate forme udf rpr du 1986 et pour rappel en 1990 Juppé déclarait que l’Islam était incompatible avec la République. arrêtez de nous soûler avec « l’extrême droite » ça ne veut plus rien direSignaler Répondre
MDRRR..de 10 millions, ses tarés arrivent à 15 Millions d’électeurs ? Quand l’incompétence l’impuissance et le mensonge sont en progression, ses imposteurs nous raconte même que Pétain était un héros et que le général de Gaulle un traître ! Les descendants des collaborateurs de vichy sont nostalgique de cette époque où ils étaient aux commandes de cette France de procéduriers et d’amis des nazis ! Mêmes les Nazis ont été surpris de voir ses français délateurs balancer d’autres français pour être tuer , juste pour être bien vue par les nazis.Signaler Répondre
Le RN est un parti d’imposture comme beaucoup d’autres partis politiques ou les électeurs sont pris pour des enfants par des gens qui savent leur raconter des histoires, oui des histoires mais comme pour les Karchers de Sarko, ils ne feront Rien de plus . Car les vrais patrons sont à Bruxelles et dirigent l’Europe, la France 🇫🇷 comme une entreprise en prenant leurs électeurs ou collaborateurs pour des idiots de services .Signaler Répondre
Ouvrez les yeux, regardez les sondages, la plupart des musulmans placent la chariat avant les lois françaises !Signaler Répondre
Je confirme entendre la même chose comme 15 millions d'électeursSignaler Répondre
Jean MOULIN était patriote, comme tous ceux qui se rassemblent aujourd'hui dans cette union des droites patriotes...Signaler Répondre
jamais jamais Lyon ne sera aux mains de l extrême droite.. Jean moulin ne mourra pas u seconde foisSignaler Répondre
J'entends :Signaler Répondre
- le bruit des tirs en rafale de kalachnikov,
- les pleurs des familles des victimes,
- les crissements de pneus des refus d'obtempérer,
- les bris de glace et de casse aux impacts de véhicules à haute cinétique,
- les insultes racistes proférées à l'encontre de personnes vulnérables,
- les appels à l'intifada...
On entend plutôt le bruit des baskets arborées en toutes occasions par la palanquée de verts qui sont censés être aux commandesSignaler Répondre
J’entend le bruit des bottes !!!Signaler Répondre
Ce meme bruit qui a créé tant de malheur et de haine !
Manifestement, vous ne connaissez pas leurs propositions...Signaler Répondre
Avec cette m. de LFI seul le RN peut le contrer. !!!Signaler Répondre
Un peu comme les écolos alors.Signaler Répondre
Le RN manque cruellement de compétence,Signaler Répondre
Le RN est creux c est un parti épidermique mais rien de cohérent en faitSignaler Répondre
"Gauche humaniste et progressiste" ???Signaler Répondre
La gauche humaniste et progressiste c’est LFI, chez qui ont s'assoit sur la Démocratie ?
Bompard nommé par le gourou contre l'avis de la majorité et qui se justifie en déclarant "Le vote n’est pas forcément l’alpha et l’oméga de la démocratie".
Et surtout, ne réponds pas, dégonfle-toi comme tu en a si bien l'habitude, camarade sans c...
Quel rapport entre Aulas et le RN ??? Comme les verts et le PC , aucun rapportSignaler Répondre
Le RN sera présent au 2ème tour des élections métropolitaines, pas LFI...Signaler Répondre
Il est vrai que vous ne prenez jamais de branlée au LFI. Vous êtes en quelle position au niveau national ?Signaler Répondre
C'est vrai que la métropole est très ancrée droite macroniste ou gauchiasse depuis longtempsSignaler Répondre
Le RN va encore se prendre une branlée.Signaler Répondre
Beaucoup d'électeurs d'extrême droite voteront Aulas à Lyon et pour ses acolytes à la Métropole.
Les duels seront Aulas / LFI, les droites extrêmes contre la gauche humaniste et progressiste.