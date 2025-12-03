Jean-Luc Da Passano : "Bruno Bernard n'a pas été du tout sur le terrain"

Ancien maire d'Irigny, ex-vice-président du Conseil général, de la Courly puis du Grand Lyon et de la Métropole, Jean-Luc Da Passano revient sur ses années de mandat dans le livre 25 ans de passion. "Je ne suis pas un professionnel de la politique, j'ai créé une pharmacie en 1977 et je l'ai gardée 35 ans. Ce qui fait que je n'ai jamais voulu de mandat national", indique-t-il.

"Avec de la volonté, une vision globale des choses et en étant très très présent sur le terrain à l'écoute des gens, on arrive, avec difficultés, à faire avancer les choses", conseille-t-il aux nouveaux venus en politique.

Jean-Luc Passano trouve que le bilan de Gérard Collomb n'est pas estimé à sa juste valeur : "Avec Gérard Collomb, on a fait du bon travail. On a l'impression que les vélos sont arrivés avec les écologistes. Mais le tunnel mode doux de la Croix-Rousse, c'est moi qui était responsable du chantier".

En soutien de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli pour les élections métropolitaines, il fustige le bilan de Bruno Bernard et "son absence totale de dialogue avec l'opposition. Et il n'a pas été du tout sur le terrain".

00:00 Témoignage écrit d'élu

06:10 Bilan de Bruno Bernard

07:28 Loi Maptam