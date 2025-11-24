Olivier Berzane : "Mauvais sondages ? On va attendre de voir les projets et les idées s'affronter"

Ce jeudi, l'union de la gauche organise son lancement de campagne dans le 8e arrondissement autour du maire Olivier Berzane. Ce dernier veut "défendre ce que l'on a fait durant le mandat et continuer à proposer pour poursuivre la transformation du 8e".

Sur les visuels de l'évènement, point de Grégory Doucet. Signe que les mauvais sondages ont convaincu les écologistes de le laisser de côté pour leur communication ? "Il aura le temps de son lancement de campagne. Ne vous inquiétez pas, vous verrez la photo de Grégory Doucet et on sera tous à ses côtés", rétorque Olivier Berzane.

Et sur les sondages qui donnent Jean-Michel Aulas largement gagnant, il incite à "attendre de voir les projets et les idées s'affronter" ces prochains mois.

En coulisses, on murmure qu'en cas de second mandat, Olivier Berzane pourrait devenir adjoint à la Sécurité : "Je n'ai aucun problème à aborder le sujet de la sécurité.

J'ai choisi de mouiller le maillot plutôt que de faire des petites vidéos. Ça me prend du temps mais ça porte ses fruits".

00:00 Lancement de campagne

01:58 Faire mentir les sondages

03:22 Investissements dans le 8e

04:26 Sécurité

07:08 Sécurité alimentaire

09:18 Encadrement des loyers