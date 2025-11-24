Olivier Berzane : "Mauvais sondages ? On va attendre de voir les projets et les idées s'affronter"

Ce jeudi, l'union de la gauche organise son lancement de campagne dans le 8e arrondissement autour du maire Olivier Berzane. Ce dernier veut "défendre ce que l'on a fait durant le mandat et continuer à proposer pour poursuivre la transformation du 8e".
Sur les visuels de l'évènement, point de Grégory Doucet. Signe que les mauvais sondages ont convaincu les écologistes de le laisser de côté pour leur communication ? "Il aura le temps de son lancement de campagne. Ne vous inquiétez pas, vous verrez la photo de Grégory Doucet et on sera tous à ses côtés", rétorque Olivier Berzane.
Et sur les sondages qui donnent Jean-Michel Aulas largement gagnant, il incite à "attendre de voir les projets et les idées s'affronter" ces prochains mois.
En coulisses, on murmure qu'en cas de second mandat, Olivier Berzane pourrait devenir adjoint à la Sécurité : "Je n'ai aucun problème à aborder le sujet de la sécurité.
J'ai choisi de mouiller le maillot plutôt que de faire des petites vidéos. Ça me prend du temps mais ça porte ses fruits".
Habitante des États Unis , je ne voterai ni Monsieur Berzanne et ni Monsieur Lévy .Signaler Répondre
Avec les autres habitantes ont va donner la chance au pti gône de Lyon avec Vous, pour la mairie.
Lui au moins c’est un enfant du quartier , il ne transformera pas les États Unis en dépotoir et ghetto à ciel ouvert et prendra notre défense contre vous Messieurs.
Un élu qui connaît ses administrés et qui connaît notre quotidien c est ce qu’ont veut.
Pas des charlatans comme vous !
Menteur, Hypocrite à nous prendre pour des imbécile
Si vous pouviez libérer Decines, du stade et de ses footeux qui nous tiennent en otage !Signaler Répondre
Urgent non car pour moi il y a en plus pour très longtemps si j'en crois ta petite saillie gauchiste , par contre la chienlit Islamo -trotskiste ça risque de durer encore un peu en attendant que les patriotes et souverainistes Français arrivent au pouvoir et c'est en bonne voie , tu va bientôt pouvoir émigrer au soleil en attendant tes alloc !Signaler Répondre
Et Aulas, n'aurait pas pris les contribuables en otage, plus de 200m€ d'argent public pour les accès au stade des lulu, sans compter le manque à gagner sur la vente deSignaler Répondre
nos terrains, et la prise en otage des paysans expropriés, ouvrez les yeux au lieu de vous extasiez devant ce bonhomme qui vous a inhibé le cerveau.. à cause du foot!!!
Pas faux...des bureaux fantômes des téléphones qui donnent dans le vide, et quand on a la chance d'avoir quelqu'un au bout du fil après moult tentatives, on vous envoie sur les roses ou on vous dit que c'est pas moi c'est l'autre... Qui n'est pas là.Signaler Répondre
Aulas propose un hôtel de police abritant la police nationale, la police municipale et la future police métropolitaine.Signaler Répondre
Ça sera plus efficace que la solution de Doucet consistant à ne surtout pas envoyer ses images vidéo en direct à la PN, pour éviter le fliquage des honnêtes délinquants...
Retourne piquer ta sieste devant Pascal Praud, Pépé.Signaler Répondre
Et essuies toi le coin de la bouche, tu baves sans t'en rendre compte.
C'est un problème plus urgent que l'islamisme trotskyste.
Les grands perdants de cette mandature ;Signaler Répondre
- le commerce et leurs employés
- les personnes âgées qui ne font pas de vélos
- les contribuables qui sont pris en otage , et considérés comme des idiots , par ces élus vets
regardez bien son visage assimile déjà la cuisante défaite à venir !Signaler Répondre
Le rejet c'est aussi le ras le bol d'un mandat marqué par leur dogmatisme, leur sectarisme, leur idéologie à imposer comme boussole, leurs orientations pour leurs militants en opposant les lyonnais et bien entendu leur mépris.Signaler Répondre
Son idée , réaliser le prolongement de Vénissieux , déja effectif dans le quartier des Etats , mais qu'il faut généraliser , le principe le communautarisme la méthode l' slamo-gauchisme !Signaler Répondre
Le régime de dictature EELV est bientôt finit. Vive la libération de Lyon !Signaler Répondre
On en peu plus de vous.Signaler Répondre
VOUS AVEZ PAS COMPRIS
Dégagez ! Svp Lyon mérite mieux que cette idéologie autoritaire et clivante.Signaler Répondre
Rouvre l’avenue des Frères Lumière, ensuite on commencera à t’écouter stp.Signaler Répondre
Comme elle est coupée maintenant c’est Berlin Est/Berlin Ouest. Le mur de la honte.
Nous, on attend l'année prochaine pour les dégager.Signaler Répondre
Combien les voyous ont couté avec le manifs , plus que les travaux des pistes cyclables ?Signaler Répondre
Et il propose quoi le magicien aulas ?Signaler Répondre
Les gauchos me feront toujours rire,Signaler Répondre
Ils nous enfument dans un grand sourire,
Mais les Lyonnais ont une cervelle,
De Canuts ou pas, tous de la citadelle,
Si nous voulons que notre ville perdure,
Virons ces dangereux rigolos pour sure..
Mettre le personnel Mairie et Métropole au travailSignaler Répondre
A chaque appel, il nous répondre par une excuse où nous renvoi ç un autre service
Un travail énorme de les mettre au boulot,
Donc la nouvelle stratégie des écolos, c'est de cacher DOUCET pour faire élire les maires d'arrondissement...Signaler Répondre
Mais pour les élections à la mairie centrale, ça va être compliqué de cacher le nom de Doucet sur le bulletin de vote 🤣🤣
Il est un peu mou, non ?Signaler Répondre
6 ans avec des élus hors sols et dogmatiques, c'est bon on a donné
Les premiers travaux réalisés ont été la rénovation de votre rue et son fleurissement , un hasardSignaler Répondre
Ensuite la modification de sens de circulation de 4 rues , dans le même sens , résultat: tout le monde passe rue de la Moselle, dont les camions poubelles qui font 4 fois le tour du quartier; très intelligent et merci pour les voisins
Je ne parlerai pas de l'avenue Lumière , un désastre économique
La place du Bachut sans solution de parking pour la Maison de la Danse et la salle de sport Bonnet sera aussi une de vos belle réalisation
Ne comptez pas sur mon vote
"Je n'ai aucun problème à aborder le sujet de la sécurité."Signaler Répondre
Bon, tout est dit : ce gars vit dans un monde où la sécurité est un gros mot, voire du fascisme.
Sinon, on peut simplement voter Aulas, pour enfin avoir à la mairie des gens qui ont à cœur de traiter et surtout de RÉSOUDRE LES ÉNORMES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ.