Couac dans le 8e arrondissement de Lyon : le maire se félicite de la fermeture administrative de deux établissements pas encore prévenus

Jeudi après-midi, le maire du 8e arrondissement de Lyon Olivier Berzane se fendait d'un post sur Facebook pour annoncer avec satisfaction la fermeture administrative de deux établissements.

"Suites aux différents contrôles de police, sollicités par l'arrondissement et la ville de Lyon, ayant permis de constater de multiples infractions portant atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à l'ordre public et contrevenant à l'arrêté municipal interdisant la vente d'alcool après 21h, la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la fermeture administrative de deux établissements du 8e", se félicitait ainsi l'élu écologiste.

Selon Olivier Berzane, ces arrêtés concernaient la boite de nuit Le New Hollywood (Les Salons du NH ndlr), rue Henri Barbusse, pour une durée de 15 jours et l'épicerie du 8e, rue Pierre Delore, pour une durée de 2 mois.

"Nous restons mobilisés pour mettre fin définitivement à ces nuisances et permettre aux habitants de retrouver le calme dans leur quartier", promettait l'édile en guise de conclusion.

La préfecture courroucée

Sauf qu'Olivier Berzane a grillé la priorité aux services de l'Etat, puisque la préfecture du Rhône n'avait pas encore pris d'arrêtés et ne les avait pas non plus transmis aux principaux concernés, qui ont donc appris leur fermeture par voie de presse. Autant dire que certains étaient agacés de la situation rue Pierre Corneille...

"Sécurité, rigueur, discrétion ? Visiblement des valeurs trop abstraites pour Olivier Berzane. Annoncer la fermeture de deux établissements avant notification officielle : bravo pour l’amateurisme et le spectacle", a réagi Charles-Franck Lévy, élu d'opposition dans le 8e et fidèle soutien de Jean-Michel Aulas.

La nouvelle s'est en tout cas propagée sur les réseaux sociaux. Et en l'absence d'arrêté pour s'y référer, certains ont extrapolé.

Ce qui a obligé les dirigeants du NH à prendre la parole, reconnaissant subir une fermeture administrative de deux semaines, mais craignant que les rumeurs ne les privent à l'avenir de clientèle : "Nous prenons acte de cette décision et mettons tout en œuvre pour un retour rapide et serein. Le NH n’est pas définitivement fermé, ni menacé de fermeture à court terme, contrairement à certaines rumeurs. Si une telle situation devait se présenter, vous seriez les premiers informés de manière officielle. Nous appelons donc chacun à la sérénité et à dépassionner les discussions autour du sujet".

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jacques20 le 02/11/2025 à 17:28
Ex Précisions a écrit le 02/11/2025 à 15h38

Quel âne, par contre on peut annoncer qu'il ne se sera pas réélu alors que les élections sont dans 5 mois ;-)

Mais c’c'est de mon maire dont tu parles !
Et j’espère bien qu'il sera éjecté aux prochaines élections. Mais on a tellement d’abrutis de gauche que je reste prudent.

Signaler Répondre
avatar
Fébrile le 02/11/2025 à 16:41

Ils sont tellement fébriles nos écolos qu'ils vont vite en besogne.....
Vraiment des amateurs....qui plus est qui mettent en péril les actions de la police et de la préfecture...

Signaler Répondre
avatar
Jojo de la Duchère le 02/11/2025 à 16:40

Vous comprenez pourquoi la France est a la traine dans tout les domaines,sauf dans celle de la conerie 😀

Signaler Répondre
avatar
Cassou38 le 02/11/2025 à 16:25
Ex Précisions a écrit le 02/11/2025 à 15h38

Quel âne, par contre on peut annoncer qu'il ne se sera pas réélu alors que les élections sont dans 5 mois ;-)

Bien dit !

Signaler Répondre
avatar
fourches le 02/11/2025 à 16:07

Honteux personnage, après le massacre de l'avenue des frères lumières il ne doit plus être maire

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/11/2025 à 15:38

Quel âne, par contre on peut annoncer qu'il ne se sera pas réélu alors que les élections sont dans 5 mois ;-)

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 02/11/2025 à 15:25

le problème avec les ecolos, c est que tous s autorisent a parler sans se soucier de la hiérarchie qu elle soit interne ou externe. Tous ont des avis et souvent pas les mêmes.

Signaler Répondre
avatar
Ils ne savent plus ce qu'ils font les Ecologistes de Lyon le 02/11/2025 à 15:12

Tellement dans la panique des sondages catastrophiques qu'ils s'essayent désormais à se montrer plus diligents que les autorités vis-à-vis de ce qui pourrit la vie des lyonnais.

Bon allez il faut abréger leurs souffrances : Jean-Michel Aulas Maire, vite !

Signaler Répondre
avatar
Amateur le 02/11/2025 à 14:54

Et oui, c’est comme ça depuis 6 ans.

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 02/11/2025 à 14:48

La nullité faite écologiste

Signaler Répondre
avatar
Poli le 02/11/2025 à 14:41

Doué encore une occasion de se taire

Signaler Répondre
avatar
Colifichets le 02/11/2025 à 14:39

Pfff ...Tempête dans un verre d eau ....

Signaler Répondre
avatar
l'espatrier le 02/11/2025 à 14:30

c'est un génie

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 02/11/2025 à 14:15

Les écolo ou comment être plus royaliste que le roi ....

Signaler Répondre

