"C'est juste ton travail", "moins de com" : Pierre Oliver tancé par ses adversaires écologistes

Et ce afin de faire "un travail de suivi précis sur l’ensemble des points sensibles de notre quartier". "La sécurité reste une priorité, et je suis déterminé à agir concrètement pour garantir la tranquillité de tous", concluait l'élu LR.

Sauf que ce genre de réunion avec les forces de l'ordre est le lot mensuel de tous les arrondissements. Et Olivier Berzane, maire écologiste du 8e, n'a pas manqué de le faire savoir à son opposant.

"Wahou, incroyable Pierre, c'est juste ton travail de maire. La réunion classique que tient chaque maire d'arrondissement chaque mois en plus des rendez-vous nécessaires sur des points particuliers. Dans le 8e, on fait cela par quartier avec l'ensemble des acteurs", bouillonnait Olivier Berzane, incitant Pierre Oliver à faire "moins de com".

"Le "point police(s)" est une des tâches minimales de chaque maire. Tweeter parce que vous l'avez fait aujourd'hui signifie-t-il que vous ne remplissez pas vos obligations le reste du temps ?", le reprenait également la communiste du 4e arrondissement Aline Guitard.

"L'art de croire que l’on fait du neuf avec du régulier", rajoutait l'élu du 5e, Bertrand Artigny.

Suite à sa réunion publique du 28 novembre dernier, le patron de la droite lyonnaise semble vouloir avancer ses pions pour les municipales 2026, en accentuant sur la sécurité. Sauf que depuis, Grégory Doucet a annoncé le développement de la vidéosurveillance et le voilà repris en flagrant délit de surcommunication.

Si Pierre Oliver n'a pas répondu à Olivier Berzane, son adjoint Jean-Stéphane Chaillet s'en est chargé : "Taisez-vous quand il s'agit de police et de sécurité, vous l'ami de Raphaël Arnault, nervis d'extrême-gauche devenu député NFP antisémite et anti-police".

Elle s'annonce un peu tendue cette campagne à Lyon, non ?