Municipales à Lyon : Pierre Oliver (LR) prêt à fermer la Halle Tony-Garnier ?

Pierre Oliver s'en prend à la Halle Tony-Garnier, qu'il juge dépassée, "plus adaptée aux spectacles du 21e siècle" à cause de ses "difficultés d'accès au site" ou de sa "mauvaise acoustique".

A ses yeux, les 2,4 millions d'euros que la Ville de Lyon vient de dépenser pour mener des travaux d'amélioration du confort et de la sécurité du public dans la salle du 7e arrondissement sont un "gaspillage".

"Soit on fait une énorme rénovation pour en faire un équipement moderne, soit on requalifie le site !", évoque Pierre Oliver, faisant ainsi allusion à une possible fermeture de la Halle Tony-Garnier en attendant de trouver une nouvelle vie aux anciens abattoirs.

Une manière de draguer Jean-Michel Aulas, dont le fils Alexandre est à la tête de la LDLC Arena, concurrente de la Halle Tony-Garnier ? Il est vrai que si l'ancien président de l'OL devenait maire, il pourrait difficilement prendre cette décision sous peine de verser dans le conflit d'intérêts. Alors que s'il se rangeait derrière Pierre Oliver...

"Les entendez-vous ces candidats qui veulent la peau de la Halle Tony-Garnier ? Entre Pierre Oliver et Jean-Michel Aulas, ce serait la fin de ce patrimoine culturel majeur. C'est non !", lui a répondu sur les réseaux sociaux Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon et conseiller d'opposition dans le 2e arrondissement.

"Quant à l'acoustique qui serait bonne à l'Arena, on reviendra. Tant de retours sur un son nullissime... Et puis en matière d'accessibilité, entre une salle qui est à perpète, et une salle de centre-ville avec un métro, parking et bientôt 3 lignes de tramways... Cette attaque contre la Halle Tony Garnier est honteuse Pierre Oliver, retirez-là !", concluait l'écologiste, parmi les derniers encore sur X et donc capable de répondre à la droite.

Les élections de 2026 seront-elles celles d'une guerre entre salles de concert ?