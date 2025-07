Pompiers bloqués par les boudins blancs à Lyon ? Une fake news de l'opposition (pour le moment ?)

On y voyait des camions de pompiers circuler difficilement entre les bancs installés ces derniers jours, désormais renommés boudins blancs par les Lyonnais les plus polis.

Pour beaucoup d'observateurs et des élus d'opposition, il s'agissait là de la preuve que les écologistes de la Métropole de Lyon avaient mal fait leur travail en installant n'importe comment les bancs et empêchant les pompiers d'intervenir dans les meilleures conditions.

La rédaction de LyonMag avait immédiatement activé ses sources, officielles et officieuses, pour savoir s'il y avait vraiment eu une intervention des pompiers mercredi matin en Presqu'île. Réponse lapidaire du SDMIS : "Non". Sans plus de détails.

Ce qui laissait entendre qu'il s'agissait probablement d'un exercice organisé par les pompiers, qui sortent régulièrement leurs véhicules pour les tester. Mais impossible de se le faire confirmer.

Pendant ce temps, le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver (LR), adoubé par Jean-Michel Aulas, s'en donnait à coeur joie pour relayer ce qui se révélera bien être une fake news.

Visiblement Monsieur @Fabien_Bagnon se fait plus discret sur ce sujet qui impact nos concitoyens, que pour lancer des polémiques.

Une explication? Les bancs ont ils été installés dans l’accord des pompiers ? pic.twitter.com/CDabyJKK3y — Pierre OLIVER (@poliver69) July 30, 2025

Car mercredi soir, Fabien Bagnon a confirmé que ce n'était qu'un exercice organisé par les soldats du feu. Le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie expliquait avoir "associé" le SDMIS à son projet urbanistique de la rue de la Ré. Et de rappeler que les boudins blancs "sont conçus pour être facilement déplaçables afin de répondre aux préconisations et réajustements demandés par les services de secours et d’assurer la sécurité de tous".

On imagine toutefois mal le camion-grue intervenir en pleine nuit pour dégager la voie aux pompiers en cas d'incendie d'un immeuble rue de la Ré. Touchons du bois, ou du boudin…