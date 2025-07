Comparaison aux "heures sombres" : Jean-Michel Aulas exige des excuses de la Métropole de Lyon après le dérapage de Fabien Bagnon

Un échange sur X entre Jean-Michel Aulas et le vice-président écologiste de la Métropole de Lyon a déclenché une vive polémique. En cause : des propos tenus par Fabien Bagnon, que l’ancien président de l’OL juge logiquement "abjects" et "indignes."

Tout est parti d’un message publié par Jean-Michel Aulas réagissant à la prolifération des tags dans la ville de Lyon. Sur X (ex-Twitter), celui qui alimente depuis plusieurs mois les rumeurs de candidature aux prochaines municipales écrivait :"@Gregorydoucet C’est très juste les vrais lyonnais ont honte de ce qui se passe : mais c’est vrai il faut être Lyonnais (de naissance, de travail, de cœur) pour comprendre ce désenchantement qui se mue en colère !"

Mais enfin, jusqu’où ira la bassesse ? @Fabien_Bagnon , élu de la République, compare @JM_Aulas à ceux qui ont détruit l’Europe par la haine et la barbarie. C’est une infamie. Une honte absolue. Un franchissement de toutes les limites. Ce n’est plus de la politique, c’est de la… https://t.co/72rJN7ve63 — Edouard Hoffmann (@EddHoffmann) July 28, 2025

Fabien Bagnon, vice-président chargé de la voirie et de la mobilité active à la Métropole, a réagi vivement :"Quand on commence à parler de vrais lyonnais, on en arrive rapidement à parler de vrais français ou de vrais allemands. Décidément Jean-Michel Aulas ratisse très très large à droite."

"La ligne rouge"

Des mots qui ont immédiatement fait bondir Jean-Michel Aulas. Dans un long message publié en retour ce lundi 28 juillet, il s’est dit "sidéré par les propos de Fabien Bagnon", ajoutant :"Comparer mon attachement aux Lyonnais à une dérive nazie, faire l'amalgame entre l'amour d'une ville et les heures les plus sombres de notre histoire, c'est franchir une ligne rouge."

L’ancien dirigeant de l’OL poursuit :"C'est abject, c'est indigne, c'est insultant pour tous ceux qui ont vécu la Résistance, et pour tous ceux qui continuent à croire que le débat public impose un minimum de décence."

Avant de rappeler : "Mes parents étaient enseignants républicains de gauche, enracinés dans la tradition laïque et résistante de Lyon. Cette mémoire, je l'ai reçue en héritage."

Jean-Michel Aulas demande au maire de Lyon et au président de la Métropole de se positionner : "Je demande à @Gregorydoucet de dénoncer ces propos. Je demande à @brunobernard_fr de les condamner et de prendre ses responsabilités."

Selon lui, "un vice-président ne peut impunément proférer de telles accusations. Il ne s'agit plus d'un dérapage, mais d'un naufrage moral. Le silence de la @villedelyon et de la @grandlyon vaudrait approbation. Et moi, je ne me tairai pas."

Ainsi, Jean-Michel Aulas ne compte ainsi pas en rester là. Fabien Bagnon aurait sans doute mieux fait de rester dans sa zone de confort : les mobilités, et plus particulièrement, les pistes cyclables.