Standard & Poor’s confirme la solidité financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Une note située trois crans au-dessus de celle de l’État français.

Selon le communiqué de la collectivité, cette notation traduit la stabilité et la solidité des finances régionales, malgré un environnement budgétaire national jugé dégradé. La Région souligne que cette reconnaissance confirme la rigueur de sa gestion financière et la crédibilité de sa trajectoire budgétaire à long terme.

Pour rappel, la France a été notée A+ par l’agence Fitch le 12 septembre 2025, une décision évoquée par la Région pour illustrer l’écart de notation entre l’État et la collectivité régionale. La trajectoire financière régionale a, de son côté, connu une amélioration continue depuis 2016. Initialement notée AA- en 2015, la Région avait atteint le niveau de l’État dès décembre 2016, avant d’obtenir une notation supérieure à compter de décembre 2017.

La collectivité met également en avant l’impact financier concret de cette notation. Selon ses calculs, une note maintenue à AA- aurait entraîné un surcoût annuel de 18 millions d’euros entre 2016 et 2025, soit l’équivalent du financement de 76 maisons de santé par an.

À la veille de la présentation de son budget 2026 en assemblée plénière, la Région affirme vouloir poursuivre une gestion "en responsabilité", annonçant un budget sans augmentation de taxes ni recours supplémentaire à la dette.

"Avec une qualité de crédit intrinsèque notée “aa+”, soit trois crans au-dessus de celle de l’État, notre Région fait aujourd’hui figure de référence en matière de gestion publique", déclare Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.