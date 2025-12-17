Faits Divers

En plein chantier, le centre LGBTI+ de Lyon victime d’un cambriolage à 4000 euros

Alors qu’il était fermé pour rénovation, le centre LGBTI+ lyonnais a subi un vol de matériel, qui fragilise encore un peu plus sa situation financière.

En travaux depuis plusieurs semaines pour se mettre aux normes, le centre LGBTI+ de Lyon a découvert ce week-end que ses locaux avaient été visités par des cambrioleurs.

Une serrure a été endommagée et plusieurs équipements ont disparu, notamment du matériel informatique et de sonorisation. Le montant des dégâts est estimé à environ 4000 euros et une plainte a été déposée.

Situé dans les pentes de la Croix-Rousse, l’espace associatif doit désormais composer avec les conséquences de ce vol alors même que les rénovations touchent à leur fin.

En effet, cet épisode tombe au pire moment pour la structure, déjà fragilisée par le chantier coûteux rendu nécessaire par l’état des locaux. Malgré une aide municipale de 62 000 euros, les dépenses liées aux rénovations ont fortement entamé la trésorerie.

avatar
Watt le 17/12/2025 à 14:15

"les protégés de la gauche cambriolés par les protégés de la gauche"

Signaler Répondre
avatar
maxPTT le 17/12/2025 à 13:33
Jacques1 a écrit le 17/12/2025 à 12h10

Existe t'il un centre pour les hétéros ? On peut très bien se passer d'un tel centre.

Quelqu'un s'est-il déjà fait violenter, discriminer ou agresser parce qu'il était hétéro ?
Car c'est à cela que sert ce centre. Si ça ne vous concerne pas, pourquoi vous en mêler ?

Signaler Répondre
avatar
gomm gone le 17/12/2025 à 13:02

parle t'on des personnes qui se font voler leurs porte feuille ou porte monnaies dans les transport comme le tramway.?
NON...
rien n'es fait pour l'insécurité.
ALORS JE MEN TAP.

Signaler Répondre
avatar
Looool le 17/12/2025 à 12:32

Les limites de la lutte intersectionnelle

Signaler Répondre
avatar
Il parait que.. le 17/12/2025 à 12:24

Il parait que les cambrioleurs sont passés par la petite porte de derrière.
Ok , je sors..

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 17/12/2025 à 12:10

Existe t'il un centre pour les hétéros ? On peut très bien se passer d'un tel centre.

Signaler Répondre
avatar
Dz69 le 17/12/2025 à 11:43

Pas grave! Notre belle Sécu va les rembourser...

Signaler Répondre
avatar
Harmonie et vivre ensemble le 17/12/2025 à 11:13

Tous les jours il y a des cambriolages à Lyon, la délinquance et la violence s'expriment tous les jours....

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 17/12/2025 à 11:11
Catalan a écrit le 17/12/2025 à 10h45

La France croule sous une dette de 3400 milliards. Commençons par arreter toutes les subventions de associations diverses et variées a l exception de celles reconnues d utilité publiques. Supprimons toutes ces commissions qui ne servent a rien et dont les conclusions ne sont jamais prises en considération. Supprimons les avantages de tous les politiques qui ont fini leur mandat. Plus de 900 députés et senateurs un chiffre démesuré. Supprimons toutes les aides aux pays qui nous foutent dehors. Système social sans contrepartie a revoir totalement. Services administratifs dont personne ne connaît l existence a supprimer, sans oublier les fraudeurs de toutes catégories du plus haut au plus bas,,,,,,il y a vraiment de quoi faire des économies et j en oublie tellement.

+ 1

Signaler Répondre
avatar
Urlu le 17/12/2025 à 10:50

C'est quoi ça encore ???

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/12/2025 à 10:45

La France croule sous une dette de 3400 milliards. Commençons par arreter toutes les subventions de associations diverses et variées a l exception de celles reconnues d utilité publiques. Supprimons toutes ces commissions qui ne servent a rien et dont les conclusions ne sont jamais prises en considération. Supprimons les avantages de tous les politiques qui ont fini leur mandat. Plus de 900 députés et senateurs un chiffre démesuré. Supprimons toutes les aides aux pays qui nous foutent dehors. Système social sans contrepartie a revoir totalement. Services administratifs dont personne ne connaît l existence a supprimer, sans oublier les fraudeurs de toutes catégories du plus haut au plus bas,,,,,,il y a vraiment de quoi faire des économies et j en oublie tellement.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/12/2025 à 10:29

pourquoi une subvention municipale ??? Une cagnotte au nom de la communauté aurait été plus logique.

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 17/12/2025 à 10:23

C'est les élections.
Il faut doubler l'aide municipale et ajouter un abondement métropolitain en fonction du prévisionnel de vote que cela peut apporter.
Ainsi l'association sera sauvée et aura même une sécurité financière

Signaler Répondre

