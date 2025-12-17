En plein chantier, le centre LGBTI+ de Lyon victime d’un cambriolage à 4000 euros

En travaux depuis plusieurs semaines pour se mettre aux normes, le centre LGBTI+ de Lyon a découvert ce week-end que ses locaux avaient été visités par des cambrioleurs.

Une serrure a été endommagée et plusieurs équipements ont disparu, notamment du matériel informatique et de sonorisation. Le montant des dégâts est estimé à environ 4000 euros et une plainte a été déposée.

Situé dans les pentes de la Croix-Rousse, l’espace associatif doit désormais composer avec les conséquences de ce vol alors même que les rénovations touchent à leur fin.

En effet, cet épisode tombe au pire moment pour la structure, déjà fragilisée par le chantier coûteux rendu nécessaire par l’état des locaux. Malgré une aide municipale de 62 000 euros, les dépenses liées aux rénovations ont fortement entamé la trésorerie.