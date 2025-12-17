Un incident rare impliquant un avocat lyonnais s’est produit samedi 13 décembre à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne. Alors qu’il se présentait pour un parloir avec l’un de ses clients incarcéré, Maître Kamel Aissaoui a été stoppé lors des contrôles de sécurité.

Selon le JDD, l’avocat aurait déclenché à plusieurs reprises les portiques de détections de métaux. Des marquages auraient été constatés au niveau de ses parties intimes via un scanner à main, suscitant la vigilance des surveillants pénitentiaires. Ne pouvant légalement procéder à des fouilles plus poussées, les agents ont décidé de lui refuser l’accès à l’établissement.

La situation aurait ainsi rapidement dégénéré. Toujours d’après les informations du magazine hebdomadaire, l’avocat se serait emporté face aux équipes de surveillance, tenant des propos injurieux. Il a finalement été escorté jusqu’à la sortie de la prison, sans qu’aucun objet illicite ne puisse être formellement identifié.

Cet épisode n’est toutefois pas isolé. L’avocat lyonnais est déjà cité dans plusieurs incidents similaires survenus dans d’autres établissements pénitentiaires. Un routeur 4G aurait ainsi été introduit au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, tandis qu’une importante somme d’argent avait été interceptée en septembre dernier à la prison de Vendin-le-Vieil, alors qu’il se rendait également à un parloir.

Pour rappel, l’établissement de Condé-sur-Sarthe accueille des détenus considérés comme particulièrement dangereux, notamment dans le milieu du narcotrafic. Le client que Maître Aissaoui devait rencontrer ce jour-là, Amine O., dit "Mamine", est présenté comme l’un des chefs présumés de la DZ Mafia.

Ce dernier de l’avocat est en effet mentionné dans l’enquête sur l’assassinat de Mehdi Kessaci, frère d’Amine Kessaci, militant marseillais engagé contre le narcotrafic. Il est soupçonné d’avoir commandité ce meurtre depuis sa cellule.