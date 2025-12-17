Faits Divers

Prison de Condé-sur-Sarthe : un avocat lyonnais refoulé après un incident lors d’un contrôle de sécurité

L’accès à l’une des prisons les plus sécurisées de France lui a été refusé.

Un incident rare impliquant un avocat lyonnais s’est produit samedi 13 décembre à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne. Alors qu’il se présentait pour un parloir avec l’un de ses clients incarcéré, Maître Kamel Aissaoui a été stoppé lors des contrôles de sécurité.

Selon le JDD, l’avocat aurait déclenché à plusieurs reprises les portiques de détections de métaux. Des marquages auraient été constatés au niveau de ses parties intimes via un scanner à main, suscitant la vigilance des surveillants pénitentiaires. Ne pouvant légalement procéder à des fouilles plus poussées, les agents ont décidé de lui refuser l’accès à l’établissement.

La situation aurait ainsi rapidement dégénéré. Toujours d’après les informations du magazine hebdomadaire, l’avocat se serait emporté face aux équipes de surveillance, tenant des propos injurieux. Il a finalement été escorté jusqu’à la sortie de la prison, sans qu’aucun objet illicite ne puisse être formellement identifié.

Cet épisode n’est toutefois pas isolé. L’avocat lyonnais est déjà cité dans plusieurs incidents similaires survenus dans d’autres établissements pénitentiaires. Un routeur 4G aurait ainsi été introduit au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, tandis qu’une importante somme d’argent avait été interceptée en septembre dernier à la prison de Vendin-le-Vieil, alors qu’il se rendait également à un parloir.

Pour rappel, l’établissement de Condé-sur-Sarthe accueille des détenus considérés comme particulièrement dangereux, notamment dans le milieu du narcotrafic. Le client que Maître Aissaoui devait rencontrer ce jour-là, Amine O., dit "Mamine", est présenté comme l’un des chefs présumés de la DZ Mafia.

Ce dernier de l’avocat est en effet mentionné dans l’enquête sur l’assassinat de Mehdi Kessaci, frère d’Amine Kessaci, militant marseillais engagé contre le narcotrafic. Il est soupçonné d’avoir commandité ce meurtre depuis sa cellule.

Tags :

Kamel Aissaoui

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
didoudidon le 17/12/2025 à 14:18
Hey a écrit le 17/12/2025 à 11h43

Pourquoi le fait de dire que qui se ressemble s'assemble est censuré ? Ce n'est pourtant qu'un constat.....

J'avais dis a peu prés la meme chose " genre groupe sanguin " et j'ai été censuré! En fait c'est comme le racisme anti blanc, ça n'existe pas!!!!

Signaler Répondre
avatar
Sauf que le 17/12/2025 à 14:17
raslebol69 a écrit le 17/12/2025 à 13h53

"L’avocat lyonnais est déjà cité dans plusieurs incidents similaires..." cela devrait suffire à le faire exclure du barreau.

Avec un nom pareil les bisounours crieraient a racisme!!!! Alors qu'il est probablement très complaisant avec les voyous qu'il défend....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/12/2025 à 14:10

Le genre d'avocat qui est déjà prévenu et présent au commissariat quand la patrouille qui a arrêté un délinquant n'est pas encore rentrée...

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 17/12/2025 à 14:06
LFI 69 a écrit le 17/12/2025 à 13h28

Comment appelle-t-on un Régime qui interdit aux avocats d'exercer leur métier ?

Un régime qui fait respecter les lois sur l'interdiction d'apporter des objets aux détenus vous voulez dire ?

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 17/12/2025 à 13:54

C'est simple, radié à vie..point final

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 17/12/2025 à 13:53

"L'avocat lyonnais est déjà cité dans plusieurs incidents similaires..." cela devrait suffire à le faire exclure du barreau.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 17/12/2025 à 13:28

Comment appelle-t-on un Régime qui interdit aux avocats d'exercer leur métier ?

Signaler Répondre
avatar
French connection le 17/12/2025 à 12:54

Il faut exclure ce pachyderme de l'ordre et avocats au plus vite et expulsion vers son pays de merde

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 17/12/2025 à 12:41

Un avocat par intérêts pas par conviction.
JUSTICE ROUGE
JUSTICE ROUGE

Signaler Répondre
avatar
Des barreaux le 17/12/2025 à 12:33
Captain a écrit le 17/12/2025 à 11h33

Un avocat complice du pire ..

L'ordre des avocats va t-il agir , et le faire mettre derrière les barreaux

Signaler Répondre
avatar
Machin le 17/12/2025 à 12:07

"Il est soupçonné d’avoir commandité ce meurtre depuis sa cellule"

Depuis la prison de haute sécurité? C'est ce que me fait comprendre l'article

Signaler Répondre
avatar
Hey le 17/12/2025 à 11:43

Pourquoi le fait de dire que qui se ressemble s'assemble est censuré ? Ce n'est pourtant qu'un constat.....

Signaler Répondre
avatar
Captain le 17/12/2025 à 11:33

Un avocat complice du pire ..

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 17/12/2025 à 11:08
Catalan a écrit le 17/12/2025 à 10h48

Bref un avocat confraternel avec ses clients.

+ 1

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/12/2025 à 10:48

Bref un avocat confraternel avec ses clients.

Signaler Répondre

