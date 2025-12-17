À Lyon, 29 associations et collectifs alertent : près de 300 mineurs isolés dorment dehors cet hiver

C’est l’alerte lancée ce mercredi par 29 associations, syndicats et collectifs citoyens, qui dénoncent une situation jugée "dangereuse et indigne" alors que les températures hivernales peuvent descendre jusqu’à -4 degrés la nuit.

Installé en janvier 2025, le campement regroupe aujourd’hui près de 300 tentes, occupées par des jeunes mineurs isolés ayant saisi le juge des enfants pour contester le refus de prise en charge par la Métropole de Lyon. Les signataires indiquent que les décisions judiciaires peuvent mettre plus de six mois à être rendues et que, dans la majorité des cas, elles reconnaissent la minorité et l’isolement des jeunes concernés.

En attendant, ceux-ci survivent dans des conditions de grande précarité. Environ 80 d’entre eux trouvent ponctuellement refuge la nuit à l’église Saint-Polycarpe, mais la majorité reste à la rue.

Les associations alertent sur les risques sanitaires majeurs.

"Il faut se rendre compte que l’on parle ici d’enfants, qui se retrouvent à la rue, en plein hiver, exposés aux morsures de rats, sans accès à l’eau chaude, à la nourriture, ou à un chauffage ! Les équipes de Médecins du Monde sur le terrain constatent un état de santé dégradé dû à leurs conditions de vie. Ces jeunes se retrouvent exposés aux risques d’infections respiratoires, aux pathologies dermatologiques, à des risques de déshydratation ou d’infections gastro-intestinales, mais aussi à des troubles dépressifs causés par un sentiment constant d’insécurité et un épuisement général. En n’agissant pas, les autorités mettent la vie de ces jeunes en danger, notre devoir est de les protéger, pas de les rendre malades !", alerte Samuel Guevart, délégué de Médecins du Monde en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les signataires indiquent avoir sollicité à plusieurs reprises la Métropole de Lyon, compétente en matière de protection de l’enfance, ainsi que la préfecture, chargée de l’hébergement d’urgence. Selon eux, aucune solution de prise en charge adaptée n’a été proposée, les dispositifs existants, notamment les Stations, étant aujourd’hui saturés. La Ville de Lyon a, de son côté, mis en place certaines mesures pour améliorer les conditions de vie sur le campement et créé 40 places de mise à l’abri mi-novembre, des initiatives saluées mais jugées insuffisantes au regard des besoins.