"Au moindre problème, ta vie tu risqueras" : Grégory Doucet menacé dans des tags sur le futur centre d'hébergement de migrants à Lyon

Après les dégradations, les tags.

Au moins une personne dans le quartier de Gerland n'apprécie de voir le bâtiment à l'angle du boulevard Yves Farge et de la rue du Commandant Ayasse devenir un centre d'hébergement pour les mineurs isolés présumés, actuellement sous des tentes dans le square Béguin.

Selon nos informations, des tags menaçants ont été réalisés dans la nuit de dimanche à lundi sur les plaques en bois installées sur les vitres brisées la semaine dernière. Ils visent directement le maire de Lyon Grégory Doucet, à l'origine de cette installation à venir d'une centaine de migrants.

On peut y lire : "Chez toi Doucet les clandos", "Doucet écolo facho" et surtout une menace de mort "Doucet au moindre problème ta vie tu risqueras".

Une plainte avait déjà été déposée par la mairie de Lyon suite aux dégradations commises sur le bâtiment. Il est à parier que l'édile écologiste récidivera, à titre personnel.

L'absence de vidéosurveillance dans le secteur ne va toutefois pas faciliter la tâche des enquêteurs.

Les députées PS et LFI du Rhône Sandrine Runel et Anaïs Belouassa-Cherifi ont réagi et apporté leur soutien à Grégory Doucet.