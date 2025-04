Face-à-face tendu entre le lyonnais Raphaël Arnault et des journalistes à l’Assemblée nationale

Lors d’un rassemblement organisé mercredi dans les jardins de l’Assemblée nationale, à proximité de la salle des Quatre Colonnes, des tensions ont opposé plusieurs députés de La France insoumise à des journalistes du média identitaire Frontières, présents pour couvrir l’événement.

Le député lyonnais Raphaël Arnault, élu dans le Vaucluse, figure parmi les élus impliqués dans l’incident. Dans une séquence filmée, on l’entend s’adresser à l’un des journalistes en lançant : "Tu trembles un peu avec ton téléphone non ?". La foule scande par ailleurs : "Frontières, casse-toi, l’Assemblée n’est pas à toi."

Des séquences diffusées en ligne montrent par ailleurs le député LFI saluant un journaliste de Frontière d’un geste d’"au revoir" et reproduisant un signe "antifa".

L’événement, organisé à l’appel notamment de la CGT, visait à dénoncer un article du média Frontières intitulé "LFI, le parti de l’étranger". Dans une vidéo diffusée en ligne, on aperçoit également le député communiste Jean-Paul Lecoq tenter d’écarter un téléphone, ainsi que les députées socialistes Claudia Rouaux et Ayda Hadizadeh cherchant à occuper l’espace devant les caméras du média d'extrême-droite.

Les journalistes ont finalement été exfiltrés par les services de sécurité. Dans un communiqué, le média Frontières déclare qu’ils étaient sur place "pour couvrir l'événement" et annonce son intention de "porter plainte". Le média affirme que ses journalistes ont été "pris à partie de manière grave et inacceptable" et "condamne fermement ces actes, qui portent atteinte à la liberté de la presse."

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a réagi dans un communiqué : "Dans l’enceinte de l’Assemblée nationale doivent être respectées des règles de comportement qui sont nécessaires à la sérénité des débats parlementaires. Aucune démarche pouvant s’apparenter à une mise en scène ou à des provocations, quelle qu’en soit la nature, ne saurait être tolérée."

Elle ajoute : "La liberté de la presse y est garantie, dans le respect des règles qui assurent le bon fonctionnement démocratique de l’institution. Ces règles doivent être respectées."

Un rappel formel de ces règles sera adressé par courrier au média Frontières, indique également le communiqué, qui précise qu’un travail sur les règles d’accréditation est en cours et sera présenté lors d’un prochain bureau.