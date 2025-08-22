Pas de métro B mardi et mercredi : le Sytral mène des tests avant la rentrée

Car le Sytral a annoncé que le métro B ne circulerait pas mardi toute la journée et mercredi jusqu'à 12h.

Des tests seront menés pour renforcer la capacité et le confort des voyageurs.

Des bus-relais seront déployés en l'absence du métro B. Mais attention, ils ne desserviront pas les arrêts Stade de Gerland et Gare d'Oullins, ni Charpennes et Brotteaux.

Entre Gare Part-Dieu et Saint-Genis-Laval, il y aura un bus relais toutes les 8 à 15 minutes.