Transports

Pas de métro B mardi et mercredi : le Sytral mène des tests avant la rentrée

Pas de métro B mardi et mercredi : le Sytral mène des tests avant la rentrée
Pas de métro B mardi et mercredi : le Sytral mène des tests avant la rentrée - LyonMag

Pas de chance pour ceux qui reprendront le travail la semaine prochaine.

Car le Sytral a annoncé que le métro B ne circulerait pas mardi toute la journée et mercredi jusqu'à 12h.

Des tests seront menés pour renforcer la capacité et le confort des voyageurs.

Des bus-relais seront déployés en l'absence du métro B. Mais attention, ils ne desserviront pas les arrêts Stade de Gerland et Gare d'Oullins, ni Charpennes et Brotteaux.
Entre Gare Part-Dieu et Saint-Genis-Laval, il y aura un bus relais toutes les 8 à 15 minutes.

Tags :

metro B

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Clochet le 22/08/2025 à 17:17

Faire des tests sur la ligne B alors que les gens reprennent le chemin du travail...
N'importe quoi, on nage en plein délire.

Signaler Répondre
avatar
Cacaboud le 22/08/2025 à 16:43

Ya vraiment du monde entre les stations Mairie d'Oullins et Lyon Sud ?

Signaler Répondre
avatar
Gui le 22/08/2025 à 16:39

J'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'ils font des test. Je me trompe ? Je plains les usagers de la ligne B. Ils sont contraints d'acheter une voiture.

Signaler Répondre
avatar
Dingue le 22/08/2025 à 16:23

Le doublage les rames est une arlésienne. Depuis 2 ans, ce sont des essais à n'en plus finir pour quelque chose qui n'est quand même pas d’une très grande complexité.
Peut-être demander de l'aide aux allemands ou aux chinois?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/08/2025 à 15:26

Des tests pour recenser toutes les pannes qui vont arriver ;-)

Signaler Répondre
avatar
usager b remboursez le 22/08/2025 à 15:13

faut il vraiment gener les travailleurs pour un résultat nul ? Extrait d'un article de presse de 11/2024, que fait tcl ???

"Initialement attendues pour l’automne 2024, ces rames offrant au métro B une capacité double n’arriveront finalement qu’à « l’horizon 2025 »"

l'horizon c'est l'infini

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.