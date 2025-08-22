Pas de métro B mardi et mercredi : le Sytral mène des tests avant la rentrée

Car le Sytral a annoncé que le métro B ne circulerait pas mardi toute la journée et mercredi jusqu'à 12h.
Des tests seront menés pour renforcer la capacité et le confort des voyageurs.
Des bus-relais seront déployés en l'absence du métro B. Mais attention, ils ne desserviront pas les arrêts Stade de Gerland et Gare d'Oullins, ni Charpennes et Brotteaux.
Entre Gare Part-Dieu et Saint-Genis-Laval, il y aura un bus relais toutes les 8 à 15 minutes.
🚧[TRAVAUX] Métro B— TCL (@TCL_SYTRAL) August 22, 2025
📅Du mardi 26 au mercredi 27 août jusqu'à 12h, la circulation de la ligne B sera interrompue pour des essais visant à améliorer capacité et confort des voyageurs.
🚌Bus relais disponibles pour assurer vos trajets
👉Infos : https://t.co/8YAvVXlgVw
📸Éric Soudan pic.twitter.com/f19kbqHh0l
Faire des tests sur la ligne B alors que les gens reprennent le chemin du travail...Signaler Répondre
N'importe quoi, on nage en plein délire.
Ya vraiment du monde entre les stations Mairie d'Oullins et Lyon Sud ?Signaler Répondre
J'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'ils font des test. Je me trompe ? Je plains les usagers de la ligne B. Ils sont contraints d'acheter une voiture.Signaler Répondre
Le doublage les rames est une arlésienne. Depuis 2 ans, ce sont des essais à n'en plus finir pour quelque chose qui n'est quand même pas d’une très grande complexité.Signaler Répondre
Peut-être demander de l'aide aux allemands ou aux chinois?
Des tests pour recenser toutes les pannes qui vont arriver ;-)Signaler Répondre
faut il vraiment gener les travailleurs pour un résultat nul ? Extrait d'un article de presse de 11/2024, que fait tcl ???Signaler Répondre
"Initialement attendues pour l’automne 2024, ces rames offrant au métro B une capacité double n’arriveront finalement qu’à « l’horizon 2025 »"
l'horizon c'est l'infini