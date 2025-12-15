Cet hiver, les écologistes vont encore planter massivement. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent pour dire que les arbres et leur effet ne sont pas visibles. "C'est la période de végétalisation, c'est aussi celle des fake news. On a végétalisé comme jamais durant le mandat. On a planté plus et mieux", se défend Gautier Chapuis.

Le co-président du groupe Les Ecologistes au conseil municipal trouve toutefois que "c'est très réjouissant de voir que la végétalisation est un enjeu de campagne".

Selon lui, les premiers sondages étaient biaisés car seul Jean-Michel Aulas était en campagne. "Le match commence maintenant. Les propositions sont toutes fraîches et il y en aura bien d'autres. Le nombre a moins d'importance que la pertinence", promet Gautier Chapuis.

"On a beaucoup de 'merci' dans les rues quand on distribue les tracts de Grégory Doucet. Ces mesures incarnent un travail d'écoute des Lyonnais, elles incarnent leurs préoccupations du quotidien", conclut-il.

00:00 Végétalisation

03:16 Avenir de la place Bellecour

04:07 Ecologie au coeur de la campagne ?

05:27 Premières propositions de Grégory Doucet

08:57 Sécurité

11:55 Métros 24h/24

13:49 Inverser la tendance des sondages