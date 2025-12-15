Les Coulisses du Grand Lyon

Gautier Chapuis, adjoint au maire de Lyon chargé de la Végétalisation, est l'invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Cet hiver, les écologistes vont encore planter massivement. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent pour dire que les arbres et leur effet ne sont pas visibles. "C'est la période de végétalisation, c'est aussi celle des fake news. On a végétalisé comme jamais durant le mandat. On a planté plus et mieux", se défend Gautier Chapuis.

Le co-président du groupe Les Ecologistes au conseil municipal trouve toutefois que "c'est très réjouissant de voir que la végétalisation est un enjeu de campagne".

Selon lui, les premiers sondages étaient biaisés car seul Jean-Michel Aulas était en campagne. "Le match commence maintenant. Les propositions sont toutes fraîches et il y en aura bien d'autres. Le nombre a moins d'importance que la pertinence", promet Gautier Chapuis.

"On a beaucoup de 'merci' dans les rues quand on distribue les tracts de Grégory Doucet. Ces mesures incarnent un travail d'écoute des Lyonnais, elles incarnent leurs préoccupations du quotidien", conclut-il.

00:00 Végétalisation
03:16 Avenir de la place Bellecour
04:07 Ecologie au coeur de la campagne ?
05:27 Premières propositions de Grégory Doucet
08:57 Sécurité
11:55 Métros 24h/24
13:49 Inverser la tendance des sondages

Réalité vraie le 15/12/2025 à 13:20
la realite est dans le terrain a écrit le 15/12/2025 à 12h56

Aulas est bon sur Twitter Doucet est bon sur le terrain le match est fini Aulas sans programme sans vision pour lyon

Eh ben c'est plié, Doudou va donc repasser dans un fauteuil, et toi et tes potes vous allez arrêtez de pleurnicher ici tous les jours puisque le résultat est couru d'avance. Allez, lâche LM et va te rendre utile en accueillant quelques migrants chez toi, belle âme.

Chris696969 le 15/12/2025 à 13:09

C'est parce qu'ils restent polis malgré tout ...

la realite est dans le terrain le 15/12/2025 à 12:56

Aulas est bon sur Twitter Doucet est bon sur le terrain le match est fini Aulas sans programme sans vision pour lyon

Autocat le 15/12/2025 à 12:54

J'ai ri.

didierduval le 15/12/2025 à 12:46

Quand on annonce à quelqu'un qu'il va être "remercié" ça ne veut pas forcément exprimer un sentiment de gratitude

Jay le 15/12/2025 à 12:45

Le retour à la réalité quand les gens vont le remercier pour de bon , va fouetter…

Bon le 15/12/2025 à 12:44

Le déni dans toute sa splendeur !

LéoChater le 15/12/2025 à 12:41
chapuis l'anti jus a écrit le 15/12/2025 à 12h21

Lyon, samedi matin. Trois militants écolos au tract dont Monsieur Chapuis. Ils n’ont même pas sorti la pile que déjà la rue bascule en scène biblique.

Une dame voit le papier, blêmit, puis lâche un “MERCI” qui fait taire un scooter. Elle tremble et demande si elle peut avoir un cheveux de Doucet. Elle s’agenouille. Elle remercie le recyclage, la nuance, le principe même d’une feuille A5. Derrière elle, un monsieur déchire sa chemise d’un geste sec, comme on ouvre son cœur à la municipalité. Deux adolescents l’imitent. On entend des coutures céder. C’est contagieux. On se sent humble devant monsieur Chapuis.

Un joggeur s’arrête net, arrache le cordon de son hoodie, le lève au ciel et souffle : “Continuez… on est avec vous.” Un commerçant sort, les yeux brillants, déchire son tablier en deux et offre une clémentine “par gratitude civique”. Un autre passera plus tard, torse nu, tenant le tract contre son front comme une relique.

Certains ne prennent même pas le papier, ils se contentent de s’arracher un bout de manche et de repartir apaisés, comme après une confession.

On raconte qu’un livreur a déchiré son gilet jaune, puis a murmuré “merci pour l’intention” avant de reprendre sa tournée, transfiguré. Un enfant, ému, a voulu faire pareil, mais n’avait qu’une doudoune : on a pleuré quand même.

À Lyon, selon les partisans de Doucet, le tractage ne convainc pas. Il provoque des déchirements. Littéralement. Et surtout, il déclenche des “merci” si puissants que la ville, parfois, en rougit.

🤣🤣🤣 j'adore !!!

J'étais la et effectivement les fontaines se sont mises à couler en rythme, comme pour applaudir l'action de Greg, les pigeons ont soudainement cessé de voler pour déposer une plume en offrande au pied des militants juste avant que les feux tricolores se sont figés au vert comme pour bénir ce tractage divin...

"MERCI" Grég

AULAS2026

Ex Précisions le 15/12/2025 à 12:38

Dans "beaucoup" il entend 10 et encore certainement dans un quartier bobos ;-)

Bou Dris le 15/12/2025 à 12:36

"C'est la période de végétalisation, c'est aussi celle des fake news."
Et bien, justement.....

hip's le 15/12/2025 à 12:28

il est des noootres , il a bu son verre comme les auuuuutres !!!

Signaler Répondre
Il dit pas tout, c'est des Merci et surtout au Revoir...

Signaler Répondre
Quand on reçoit un truc on remercie !

Signaler Répondre
Il faut juste enlever le miroir devant lequel on se trouve et arrêter de parler tout seul, Mr Chapuis :-)

Signaler Répondre
Lyon, samedi matin. Trois militants écolos au tract dont Monsieur Chapuis. Ils n’ont même pas sorti la pile que déjà la rue bascule en scène biblique.

Une dame voit le papier, blêmit, puis lâche un “MERCI” qui fait taire un scooter. Elle tremble et demande si elle peut avoir un cheveux de Doucet. Elle s’agenouille. Elle remercie le recyclage, la nuance, le principe même d’une feuille A5. Derrière elle, un monsieur déchire sa chemise d’un geste sec, comme on ouvre son cœur à la municipalité. Deux adolescents l’imitent. On entend des coutures céder. C’est contagieux. On se sent humble devant monsieur Chapuis.

Un joggeur s’arrête net, arrache le cordon de son hoodie, le lève au ciel et souffle : “Continuez… on est avec vous.” Un commerçant sort, les yeux brillants, déchire son tablier en deux et offre une clémentine “par gratitude civique”. Un autre passera plus tard, torse nu, tenant le tract contre son front comme une relique.

Certains ne prennent même pas le papier, ils se contentent de s’arracher un bout de manche et de repartir apaisés, comme après une confession.

On raconte qu’un livreur a déchiré son gilet jaune, puis a murmuré “merci pour l’intention” avant de reprendre sa tournée, transfiguré. Un enfant, ému, a voulu faire pareil, mais n’avait qu’une doudoune : on a pleuré quand même.

À Lyon, selon les partisans de Doucet, le tractage ne convainc pas. Il provoque des déchirements. Littéralement. Et surtout, il déclenche des “merci” si puissants que la ville, parfois, en rougit.

mirou69 le 15/12/2025 à 12:11

il rêve tout éveillé

Merci pour ce moment' le 15/12/2025 à 12:09

Ce militant écolo distribue ses tracts qu'aux militants écolos pour dire ce qu'il dit ? Il faut dire que les écolos sont enfermés dans leur entre-soi et leur aveuglement pour éviter de se remettre en question voire mépriser ceux qui ne disent pas "merci".

PatMe le 15/12/2025 à 12:08

C’est un gag ! Les gens disent merci mais Chapuis a oublier de dire merci et .. Tchao!

La légende de Doudou le 15/12/2025 à 12:02

...et les Lyonnais nous arrêtent dans la rue pour venir nous remercier .
Lol de Lol .

