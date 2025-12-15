Cet hiver, les écologistes vont encore planter massivement. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent pour dire que les arbres et leur effet ne sont pas visibles. "C'est la période de végétalisation, c'est aussi celle des fake news. On a végétalisé comme jamais durant le mandat. On a planté plus et mieux", se défend Gautier Chapuis.
Le co-président du groupe Les Ecologistes au conseil municipal trouve toutefois que "c'est très réjouissant de voir que la végétalisation est un enjeu de campagne".
Selon lui, les premiers sondages étaient biaisés car seul Jean-Michel Aulas était en campagne. "Le match commence maintenant. Les propositions sont toutes fraîches et il y en aura bien d'autres. Le nombre a moins d'importance que la pertinence", promet Gautier Chapuis.
"On a beaucoup de 'merci' dans les rues quand on distribue les tracts de Grégory Doucet. Ces mesures incarnent un travail d'écoute des Lyonnais, elles incarnent leurs préoccupations du quotidien", conclut-il.
00:00 Végétalisation
03:16 Avenir de la place Bellecour
04:07 Ecologie au coeur de la campagne ?
05:27 Premières propositions de Grégory Doucet
08:57 Sécurité
11:55 Métros 24h/24
13:49 Inverser la tendance des sondages
Eh ben c'est plié, Doudou va donc repasser dans un fauteuil, et toi et tes potes vous allez arrêtez de pleurnicher ici tous les jours puisque le résultat est couru d'avance. Allez, lâche LM et va te rendre utile en accueillant quelques migrants chez toi, belle âme.Signaler Répondre
C'est parce qu'ils restent polis malgré tout ...Signaler Répondre
Aulas est bon sur Twitter Doucet est bon sur le terrain le match est fini Aulas sans programme sans vision pour lyonSignaler Répondre
J'ai ri.Signaler Répondre
Quand on annonce à quelqu'un qu'il va être "remercié" ça ne veut pas forcément exprimer un sentiment de gratitudeSignaler Répondre
Le retour à la réalité quand les gens vont le remercier pour de bon , va fouetter…Signaler Répondre
Le déni dans toute sa splendeur !Signaler Répondre
🤣🤣🤣 j'adore !!!Signaler Répondre
J'étais la et effectivement les fontaines se sont mises à couler en rythme, comme pour applaudir l'action de Greg, les pigeons ont soudainement cessé de voler pour déposer une plume en offrande au pied des militants juste avant que les feux tricolores se sont figés au vert comme pour bénir ce tractage divin...
"MERCI" Grég
AULAS2026
Dans "beaucoup" il entend 10 et encore certainement dans un quartier bobos ;-)Signaler Répondre
"C'est la période de végétalisation, c'est aussi celle des fake news."Signaler Répondre
Et bien, justement.....
il est des noootres , il a bu son verre comme les auuuuutres !!!Signaler Répondre
Il dit pas tout, c'est des Merci et surtout au Revoir...Signaler Répondre
Quand on reçoit un truc on remercie !Signaler Répondre
Il faut juste enlever le miroir devant lequel on se trouve et arrêter de parler tout seul, Mr Chapuis :-)Signaler Répondre
Lyon, samedi matin. Trois militants écolos au tract dont Monsieur Chapuis. Ils n’ont même pas sorti la pile que déjà la rue bascule en scène biblique.Signaler Répondre
Une dame voit le papier, blêmit, puis lâche un “MERCI” qui fait taire un scooter. Elle tremble et demande si elle peut avoir un cheveux de Doucet. Elle s’agenouille. Elle remercie le recyclage, la nuance, le principe même d’une feuille A5. Derrière elle, un monsieur déchire sa chemise d’un geste sec, comme on ouvre son cœur à la municipalité. Deux adolescents l’imitent. On entend des coutures céder. C’est contagieux. On se sent humble devant monsieur Chapuis.
Un joggeur s’arrête net, arrache le cordon de son hoodie, le lève au ciel et souffle : “Continuez… on est avec vous.” Un commerçant sort, les yeux brillants, déchire son tablier en deux et offre une clémentine “par gratitude civique”. Un autre passera plus tard, torse nu, tenant le tract contre son front comme une relique.
Certains ne prennent même pas le papier, ils se contentent de s’arracher un bout de manche et de repartir apaisés, comme après une confession.
On raconte qu’un livreur a déchiré son gilet jaune, puis a murmuré “merci pour l’intention” avant de reprendre sa tournée, transfiguré. Un enfant, ému, a voulu faire pareil, mais n’avait qu’une doudoune : on a pleuré quand même.
À Lyon, selon les partisans de Doucet, le tractage ne convainc pas. Il provoque des déchirements. Littéralement. Et surtout, il déclenche des “merci” si puissants que la ville, parfois, en rougit.
Gautier Chapuis celui qui avait cherché à interdire le jus d'orange à lyon https://www.lyonmag.com/article/121388/saumon-et-jus-d-orange-bientot-bannis-par-la-ville-de-lyon-les-documents-qui-prouvent-que-nos-informations-ne-sont-pas-erroneesSignaler Répondre
il rêve tout éveilléSignaler Répondre
Ce militant écolo distribue ses tracts qu'aux militants écolos pour dire ce qu'il dit ? Il faut dire que les écolos sont enfermés dans leur entre-soi et leur aveuglement pour éviter de se remettre en question voire mépriser ceux qui ne disent pas "merci".Signaler Répondre
C’est un gag ! Les gens disent merci mais Chapuis a oublier de dire merci et .. Tchao!Signaler Répondre
...et les Lyonnais nous arrêtent dans la rue pour venir nous remercier .Signaler Répondre
Lol de Lol .