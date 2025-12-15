D’où viennent les Lyonnais ? Pas de Lyon selon l'Insee !

En 2022, la capitale des Gaules comptait 520 800 habitants, ce qui en fait la troisième ville la plus peuplée de France, derrière Paris et Marseille.

Et seulement 26% des habitants de Lyon sont nés dans ladite commune : un "vrai" Lyonnais sur quatre, c'est un taux parmi les plus faibles des grandes villes françaises, juste derrière Bordeaux. Un autre quart est né ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que 30% proviennent d’autres régions françaises et 18% sont nés à l’étranger.

À l’échelle de la Métropole de Lyon, la part de résidents nés sur le territoire atteint 37%, un niveau proche de la moyenne nationale pour les grandes agglomérations.

Il faut dire qu'aujourd'hui, dans la Métropole de Lyon, quatre des sept plus grandes maternités sont localisées en dehors de Lyon : l’HFME à Bron, la clinique du Val d’Ouest à Écully, l’hôpital Lyon-Sud à Oullins-Pierre-Bénite et le Médipôle à Villeurbanne. Il est loin le temps où la majeure partie des Lyonnais naissaient à l'Hôtel-Dieu ou à la Croix-Rousse.

Entre 2016 et 2022, la population lyonnaise a continué d’augmenter, mais à un rythme modéré (+0,2% par an), inférieur à celui de la région et du pays. Cette évolution repose exclusivement sur le solde naturel, plus élevé qu’ailleurs, en raison d’un taux de natalité important lié à la forte présence de jeunes adultes, étudiants et actifs.

Des origines contrastées selon les arrondissements

Les natifs lyonnais sont davantage présents dans le 4e arrondissement, notamment à la Croix-Rousse, tandis que les habitants nés dans d’autres régions françaises résident plus souvent dans les 1er, 2e et 6e arrondissements. Les 8e et 9e arrondissements concentrent une part plus importante d’habitants nés à l’étranger, sans pour autant exclure les Lyonnais de naissance.

Parmi les résidents nés hors de France, 56% sont originaires d’Afrique, avec une forte représentation des pays du Maghreb, dans l'ordre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.

L’étude de l'Insee montre que Lyon attire principalement des habitants issus des départements limitrophes : le Rhône, l’Ain, la Loire, l’Isère et la Saône-et-Loire. L’attractivité décroît avec l’éloignement géographique, mais demeure notable chez les 18-29 ans, venus notamment pour les études, y compris depuis des départements plus éloignés comme les Hautes-Alpes.

Et quid des fameux Parisiens, tombés dans le piège de l'attractivité lyonnaise voulue par Gérard Collomb et qui seraient à l'origine de la victoire de Grégory Doucet en 2020 ? S'ils sont bien présents, c'est curieusement dans le très chic 6e arrondissement qu'ils vivent majoritairement. On est donc bien loin de la caricature du bobo-parisien à vélo.