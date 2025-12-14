Villefranche-sur-Saône : une fuite de CO2 entraîne l’évacuation d'un supermarché

Un important dispositif de sécurité a été déployé ce dimanche matin à Villefranche-sur-Saône après un problème survenu dans un supermarché Auchan. Peu après 10h30, une anomalie a été détectée sur un équipement de réfrigération situé dans la zone poissonnerie, provoquant la libération de dioxyde de carbone à l’intérieur du bâtiment.

Face au risque, l’ensemble des clients et du personnel a été invité à quitter les lieux et à se regrouper à l’extérieur, sur le parking. Les secours ont rapidement pris le relais afin d’aérer les espaces de vente et de vérifier l’absence de danger persistant.

Une équipe spécialisée est ensuite intervenue en fin de matinée pour contrôler précisément l’origine de la fuite et évaluer les mesures techniques à engager. Aucun blessé n’a été signalé.

La réouverture du magasin est conditionnée à la réparation de l’installation et à la validation complète des conditions de sécurité.