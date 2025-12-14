Newport Dragons-LOU : Lyon renversé en fin de match (23-21)

Les hommes de Karim Ghezal pensaient marquer des points, mais le ciel leur est tombé sur la tête en fin de match. Le LOU Rugby a mené 21-6 à un quart d'heure de la fin, avant que les Gallois n'opèrent une remontée héroïque, avec la victoire arrachée sur la sirène (23-21).
Le plus dur à encaisser, c'est peut-être que les Dragons restaient sur une série de 20 matchs sans victoire… Et que ce sont les Rouge et Noir qui les relancent !
La tête dans le seau, Lyon affrontera Toulouse samedi prochain en Top 14. La Challenge Cup ne reviendra qu'en janvier, avec le déplacement chez les Lions sud-africains.
𝘾’𝙚𝙨𝙩 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙚́ 𝙖𝙪 𝙨𝙩𝙖𝙙𝙚 𝙍𝙤𝙙𝙚𝙮 𝙋𝙖𝙧𝙖𝙙𝙚 : 𝘿𝙍𝙂 23 - 21 𝙇𝙊𝙐— LOU Rugby (@LeLOURugby) December 14, 2025
Le LOU s'incline face aux Dragons.
Place à la réception du Stade Toulousain #LaForceduLOU#LaMeute#Match#DRGLOU pic.twitter.com/0jtBJat1zt
Avec un budget énorme, des joueurs très bien payés.Le lou n'est pas à sa place.Signaler Répondre
Je pense que les dirigeants vont prendre des mesures fortes.On ne peut pas continuer comme celà
Une défaite de plus au tableau !Signaler Répondre
C'est surement pas gagné !Signaler Répondre