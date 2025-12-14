Newport Dragons-LOU : Lyon renversé en fin de match (23-21)

Les hommes de Karim Ghezal pensaient marquer des points, mais le ciel leur est tombé sur la tête en fin de match. Le LOU Rugby a mené 21-6 à un quart d'heure de la fin, avant que les Gallois n'opèrent une remontée héroïque, avec la victoire arrachée sur la sirène (23-21).

Le plus dur à encaisser, c'est peut-être que les Dragons restaient sur une série de 20 matchs sans victoire… Et que ce sont les Rouge et Noir qui les relancent !

La tête dans le seau, Lyon affrontera Toulouse samedi prochain en Top 14. La Challenge Cup ne reviendra qu'en janvier, avec le déplacement chez les Lions sud-africains.