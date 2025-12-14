Lou en direct

Newport Dragons-LOU : Lyon renversé en fin de match (23-21)

Newport Dragons-LOU : Lyon renversé en fin de match (23-21) - DR

Après la défaite concédée à domicile le week-end dernier face à Newcastle, les rugbymen lyonnais se déplaçaient à Newport au Pays de Galles ce dimanche pour affronter les Dragons, dans le cadre de la 2e journée du championnat européen.

Les hommes de Karim Ghezal pensaient marquer des points, mais le ciel leur est tombé sur la tête en fin de match. Le LOU Rugby a mené 21-6 à un quart d'heure de la fin, avant que les Gallois n'opèrent une remontée héroïque, avec la victoire arrachée sur la sirène (23-21).

Le plus dur à encaisser, c'est peut-être que les Dragons restaient sur une série de 20 matchs sans victoire… Et que ce sont les Rouge et Noir qui les relancent !

La tête dans le seau, Lyon affrontera Toulouse samedi prochain en Top 14. La Challenge Cup ne reviendra qu'en janvier, avec le déplacement chez les Lions sud-africains.

3 commentaires
impensable le 14/12/2025 à 21:20

Avec un budget énorme, des joueurs très bien payés.Le lou n'est pas à sa place.
Je pense que les dirigeants vont prendre des mesures fortes.On ne peut pas continuer comme celà

et voilà le 14/12/2025 à 20:15

Une défaite de plus au tableau !

alors là le 14/12/2025 à 13:07

C'est surement pas gagné !

